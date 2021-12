La Mesa del Senado ha aceptado la solicitud realizada por el senador de Compromís, Carles Mulet, para que comparezca en la Cámara Alta la actriz María García García, conocida artísticamente como Bárbara Rey, para «explicar las informaciones que apuntan a que recibió dinero público de fondos reservados para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos cargos del Estado».

De este modo, la Cámara Alta ha decidido aceptar esta solicitud y la ha remitido a la Comisión de Interior, cuya Mesa, formada por tres miembros del PSOE y dos del PP, será la que tramite esta petición, ponga fecha e invite a la actriz a comparecer ante el Senado para dar cuenta de estas cuestiones formuladas por el senador valenciana.

Carles Mulet había hecho esta solicitud con la intención de que Bárbara Rey «explicara la veracidad de las informaciones publicadas según las cuales supuestamente recibió por parte de personas del entonces CESID, u otros altos estamentos del Estado ingentes cantidades de dinero público de fondos reservados y posibles prebendas como la contratación por parte de una televisión autonómica para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos altos cargos del Estado».

En la actualidad, según denuncia Mulet, existe un bloqueo por la «falta de actividad» de la presidencia de esta comisión, «que no ha permitido las comparecencias solicitadas por los grupos», entre las que destacan las dirigidas la propio ministro Fernando Grande-Marlaska.

«Estamos hablando de una enorme malversación de fondos reservados, que por muy materia de secreto de Estado, no pueden estar destinados nunca a comprar el silencio de las aventuras sexuales del monarca emérito», ha subrayado el senador de Compromís.

El CNI compró su silencio

Espías del CNI depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para la actriz Bárbara Rey. Los pagos respondían a una operación secreta de los servicios de información a fin de que la vedette murciana no descubriera las relaciones que, desde el inicio de la Transición, mantenía con el Rey Don Juan Carlos y no difundiera unos vídeos privados.

Los agentes abrieron una cuenta bancaria el 25 de septiembre de 1996 en el Kredietbank Luxembourg a la que transfirieron, tres meses después, una primera cantidad de 26,3 millones de pesetas (160.000 euros), según queda acreditado en la documentación que OKDIARIO tiene en su poder.

La cuenta secreta tenía asignado el número 55-209185-88-1 y estaba calificada como «compte kt plus», un servicio de mayor remuneración financiera. Para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios figuraba a nombre de la firma comercial W.K Dibiapur, una sociedad off shore constituida en un paraíso fiscal. No obstante, OKDIARIO no ha localizado ninguna instrumental con esa denominación en los bancos de datos internacionales de sociedades. El nombre «Dibiapur» corresponde a una ciudad del estado de Uttar Pradesh de la India.