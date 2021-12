El Rey Juan Carlos traslada a OKDIARIO cómo se encuentra tras el archivo de la investigación judicial en Suiza sobre la donación de 65 millones de euros a Corinna Larsen. “Estoy muy agradecido a las personas que me han apoyado”, ha asegurado a este periódico. Con estas palabras se produce la primera reacción del monarca tras varios meses de silencio y arranca la enésima negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Palacio de la Zarzuela para su hipotético regreso a España por Navidad.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Rey emérito a las 11.43 de la mañana de este lunes (14.43 de la tarde en Abu Dhabi, donde se encuentra), tan sólo diez minutos después de que se conociera la decisión del fiscal de Ginebra Yves Bertossa. Tal y como el entorno del Rey ha explicado a OKDIARIO en una llamada telefónica posterior a la comunicación intercambiada con el monarca, Juan Carlos I está “muy contento” tras conocer estos hechos.

“Siempre ha estado tranquilo porque confía plenamente en la Justicia”, asegura una persona de su máxima confianza. Pero sobre todo, lo que más satisfacción le ha producido ha sido poder contar durante este tiempo con el apoyo incondicional de su familia y amigos. “Algunos de ellos miraron para otro lado cuando tuvo que salir de España, pero los incondicionales siempre han estado ahí”, afirman.

La noticia del archivo, como explica a este periódico su entorno más próximo, no significa que vaya a poder regresar a España durante unos días por Navidad, ya que para que eso se produzca “hay muchos otros factores”. Sin embargo, el archivo judicial de Suiza sí que era “una condición sine qua non” para que se pudiera empezar a negociar su vuelta. Es decir, su hipotético regreso a España por Navidad cada vez está más cerca aunque de momento no hay nada pactado y “no lo sabe ni él (refiriéndose al Rey emérito)”. “Puede ocurrir cualquier cosa. Aún no se ha decidido absolutamente nada. Él quiere volver para poder estar con su familia, que es lo que más echa de menos”, aseguran.

Un regreso que se supedita al pacto al que lleguen el Gobierno de Pedro Sánchez y el Palacio de la Zarzuela. Tal y como ha podido averiguar OKDIARIO, desde hace un mes y medio, Patrimonio Nacional está restaurando un edificio público por si se llega a algún tipo de acuerdo de última hora. “Más que hacer obras, se está adaptando a su movilidad: instalando ascensores e intercambiando escalones por rampas. También se están cambiando las tuberías de los baños y la cocina, que eran de la década de los 80”, nos explican.

Mientras tanto, Don Juan Carlos continúa viviendo en la morada que desveló este periódico ubicada en la isla de Zaya Nurai de Abu Dhabi a gastos pagados por la realeza emiratí, con quien le une una estrecha relación de amistad desde hace varias décadas. “Por haber sido jefe de Estado cuenta con personal público español, pero su estancia está pagada por sus anfitriones desde el primer día. Para ellos es un orgullo que Juan Carlos I se encuentre en su país”. De hecho, esta persona nos explica que el monarca “actúa de consejero” con los emires, que le consultan constantemente sobre cuestiones políticas.

Paralelamente a estos hechos, el monarca continúa recibiendo visitas de su familia, amistades y su entorno más próximo. De hecho, hace dos meses le visitó Ana Palacio, ministra de Relaciones Exteriores entre los años 2002 y 2004 durante el segundo Gobierno de José María Aznar. “También le ha visitado un ministro de Felipe González”, nos detallan. “El Rey Juan Carlos se toma desde el primer día su estancia en Emiratos como un acto de servicio y lealtad hacia España, los españoles y la Corona”, añaden.

Con todo, aún queda pendiente la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de archivar o no la investigación sobre las regularizaciones fiscales del Rey emérito en España. Para ello, las pesquisas se han ampliado durante seis meses más para poder comprobar si los datos facilitados por los abogados del monarca se ajustan a los movimientos bancarios de la Fundación Lucum investigados por los tribunales helvéticos.