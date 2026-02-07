Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 31 de enero al 6 de febrero de 2026

SUBE: Carlos Alcaraz

Murciano, nacido en El Palmar hace 22 años y 272 días, conquistador del único Grand Slam que le faltaba frente a quien, como Novak Djokovic, lo ha ganado más veces, convirtiéndose Carlos en el tenista masculino más joven en ganar el Open de Australia en el Rod Laver Arena de Melbourne, escenario de muchas de hazañas que, en este caso, se resolvió con la victoria del español por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en tres horas y dos minutos de juego. Rafa Nadal se encontraba en el estadio. «Se me hace raro verte ahí, en la grada. Tú me viniste a ver cuando yo tenía 15 años, pero no habías vuelto. Es un honor y un privilegio que hayas venido y estés aquí», le dijo Alcaraz. Lo que Carlos no sabía es que Nadal estaba allí, no sólo para verle sino porque había sido invitado por uno de sus patrocinadores publicitarios para entregarle un coche.

Conscientes de esto, no fue invitado para entregarle el trofeo, que hubiera sido normal, casi obligado. Lo hizo Mark Edmondson, campeón del Grand Slam de 1976. Horas después de brindar con los periodistas presentes en Melbourne, Carlos tomó el avión de regreso a casa para celebrar con los suyos, «que son los que le devuelven a la realidad» esta gesta deportiva con la que siempre había soñado.

SUBE: Rosa Rodríguez

La coruñesa de adopción, de 32 años, residente en Barcelona, logró el mayor bote de la historia, 2.716.000 euros, al completar el rosco final del concurso Pasapalabra en Antena 3, presentado por Roberto Leal. Rosa es la mujer con la participación mas larga en un concurso, con 307 programas junto a su compañero Manu Pascual, el madrileño de 29 años residente en Collado Villalba (Madrid), licenciado en Psicología, que sólo logró llevarse 270.600 euros, cantidad acumulada por su participación en el programa. Rosa Rodríguez nació en la ciudad argentina de Quilmes, pero cuando tenía siete años la familia decidió regresar a Galicia, de donde era su padre. La millonaria concursante estudió Filología Inglesa y posteriormente un master en Lingüística, otro en Educación y otro en Neurociencia aplicada a la educación. Según recuerda Natalia Marcos, han sido varias las mujeres en lograr premios grandes: Paz Herrera, en 2014, logró 1.300.000 euros; y en el mismo año, Lilit Manukyan, 318.000 euros; en 2015, Susana García, 466.000 euros; y Sofía Álvarez, en 2021, la misma cantidad de 466.000 euros. Pasapalabra lleva en pantalla más de veinticinco años siendo uno de los programas de mayor audiencia. El de Rosa Rodríguez y Manu Pascual ha logrado, según El País, una media del 25% de cuota de pantalla y una media de 2.616.000 espectadores.

SUBE: Isabel Sartorius

La que fuera la primera novia de Felipe VI, compañera de Javier Soto, con quien tuvo a su hija Mencía, hoy con 28 años, y también con Fernando Ballvé, ya fallecido, que llegó a su vida en 2005, mas ex pareja del desaparecido Cesar Alierta con el que mantuvo un noviazgo de cuatro años, ha decidido, a sus 61 años cumplidos el pasado 20 de enero, ingresar en una residencia aunque se desconoce su estado de salud que debe ser muy delicado. Pero como reconoció a la compañera María Eugenia Yagüe: «Es el mejor lugar para estar perfectamente atendida, donde hay gente de todo tipo, desde los que se han quedado solos por razones de edad o familia (la hija única de Isabel trabaja en Londres) o personas que necesitan tener un seguimiento médico continuado». Aunque a juicio de Paloma García-Pelayo sobre el estado de salud de Isabel: «Me gustaría contar que está bien aunque pasa por un proceso complicado a largo plazo». ¿Será alzhéimer?

BAJA: Mette-Marit

Princesa consorte heredera del reino de Noruega, a quien los ciudadanos han empezado a perder afecto, confianza y respeto, por el desgraciado y tremendo impacto de los centenares de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la relación de amistad de la ¿futura reina? con el pedófilo Jeffrey Epstein, mucho más intensa de lo que se podía imaginar. Los encuentros tuvieron lugar en los Estados Unidos y en Oslo durante los años 2011 y 2014, en los cuales la princesa pasó varias noches en la villa propiedad del pedófilo en Palm Beach (Florida). A propósito de la capital gala, Mette-Marit llegó a decir a Jeffrey, según documentos: «París es bueno para el adulterio». Todo esto se hace público cuando su hijo Marius Borg, de 28 años, comparece ante los tribunales en un juicio para responder a 29 acusaciones por delitos de violación, acoso, tráfico de drogas y otros. Para seguir este juicio, se han acreditado 200 periodistas. Todos estos escándalos sitúan a la Casa Real de Noruega en caída libre mientras los ciudadanos dudan, públicamente, de que la princesa consorte pueda sustituir a la reina Sonia cuando el príncipe Haakon se convierta en rey por muerte o abdicación de su padre, el actual soberano Harald V. Y como se pregunta Eduardo Álvarez en El Mundo: «¿A cuántos se va a llevar por delante Epstein? De lo que no existe la menor duda es que las próximas generaciones (o a lo peor la actual) es muy probable que vean la caída de la monarquía sustituida por la república». Porque la razón de la existencia de la Institución es que sus titulares y familia sean ejemplares.