Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 17 al 23 de enero de 2026

SUBE: Julio Rodríguez

El chaval de 16 años, bautizado como El ángel de Adamuz por haberse convertido en el rostro de la solidaridad española, primero, al seguir junto a su amigo José Cepas ,que le acompañaba, a las sirenas que se encontraron cuando regresaban, ya de noche, de pescar en la charca de Chantal y, con ayuda de sus móviles en medio de la oscuridad de la noche, lograron alcanzar la estación de Adamuz y, desde allí, corriendo hacia donde escuchaban gritos de gente pidiendo ayuda. Lo primero que hizo Julio fue subir a uno de los vagones para rescatar a un niño que lloraba. Y, sin darse cuenta, se vio inmerso en una actividad frenética entre gente que gritaba pidiendo ayuda, queriendo salir del vagón, pero no podían. Julio se desprendió de sus zapatillas para dárselas a alguien que andaba descalzo, helado de frío. Luego, él y su amigo ayudaron a muchas personas a trasladarlas hasta el hospital de campaña, colocado junto a los vagones afectados. Y a otros les pidió el teléfono de sus familiares para comunicarles la situación en la que se encontraban. «Uno está preparado para lo que sea, pero no lo sabes hasta que llega el momento». Fue tal el comportamiento solidario del jovencísimo muchacho que hasta el Rey Felipe VI quiso conocerle en su visita a Adamuz, que «vio lo que a su edad no es normal ver». «Los reyes me han dicho que están orgullosos de mí». Y España entera, también.

SUBE: Cayetano Martínez de Irujo

Quinto hijo de la duquesa de Alba y Luis Martínez de Irujo, quien, con motivo del centenario del nacimiento de su madre, está preparando la publicación de un libro con el título La última duquesa. Homenaje a Cayetana, una mujer irrepetible, en el que puede leerse: «Quiero que la gente descubra a mi madre, que fue duquesa de todos». En el libro colaboran algunos de sus hermanos como Fernando y Carlos, los nietos y el viudo de Cayetana, Alfonso Diez. También, Genoveva Casanova y Luis María Ansón. Alfonso y Jacobo decidieron no participar. «Ellos sabrán el porqué de su decisión», según el autor, Cayetano.

SUBE: Imanol Arias

El famoso actor, de 69 años, protagonista de Cuéntame, entre otras muchas producciones, por su matrimonio, el cuarto, con la joven abogada argentina Nalida Ines Grajales, quien comenzó su carrera como administrativa de la Cámara de Diputados de su país y para luego ser asesora del Senado entre 2013 y 2021. Después optó por dedicarse al área privada. Su primera esposa fue la actriz Socorro Anadón, con quien estuvo casado entre 1980 y 1983. Su segundo matrimonio fue con Pastora Vega, con quien tuvo dos hijos, Jon y Daniel, y con la que compartiría 25 años de sólida relación. Fue en 2009 cuando decidieron separarse. Un año después, en 2010, el actor conoció a Irene Meritxell, quien se convertiría en su esposa en 2017. Cuatro años más tarde, en 2021, tras varias crisis sentimentales, se divorciaron. La última pareja conocida de Arias, con quien no llegó a pasar por el altar, fue Nuria Gutiérrez, una profesora de yoga. ¿Será Nalida su definitiva pareja? Creemos que se lo merece.

BAJA: Lily Phillips

Estudiante universitaria inglesa de Sheffield que lo fue y de buena familia, como presume, y de sólo 25 años, que vive de provocar como líder del porno, presumiendo en una entrevista con mi compañero Martin Mucha para El Mundo de haberse acostado con ¡1.113! hombres en… ¡Doce horas!, sí, doce. La muy desvergonzada reconoce, primero, que es cristiana y feminista y que disfruta vivir de follar. Según reconoció al compañero, mantuvo relaciones sexuales primero con un centenar de hombres, cifra que multiplicó por 10. «Nunca me había hecho siquiera un selfi desnuda antes. Me lancé directamente, anunciando en octubre de 2024 que iba a acostarme con un centenar de hombres en un día. Yo suelo controlar el tiempo con el móvil. Al principio, eran cinco minutos por persona y, por supuesto, usando preservativo, y todos pasaron por exámenes médicos… Los 100 primeros fueron de aprendizaje y ver realmente si podía llegar a los 1.000». ¡Vaya el récord de la tal Lily: la promiscuidad en estado no puro, sino duro! Triste y vergonzoso.