Ribera no puede ser vicepresidenta europea… ni ministra española

Teresa Ribera no puede ser vicepresidenta europea de Transición Ecológica y Competencia, ni puede seguir siendo ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera de España. El Partido Popular Europeo ha rechazado este martes evaluar su idoneidad hasta que comparezca en el Congreso de los Diputados la próxima semana y, al parecer, van a exigir también que se comprometa a dimitir si resulta imputada por su nefasta gestión de la DANA, lo cual resulta absolutamente insuficiente. El PP debe tratar que sus socios europeos se nieguen a que Ribera sea ascendida a vicepresidenta europea en una votación conjunta de todos los candidatos, votando en contra si la votación se plantea en esos términos.

Las noticias que cada día vamos conociendo hacen que resulte insultante para los españoles que Teresa Ribera ocupe una vicepresidencia europea. Hoy mismo OKDIARIO ha desvelado que el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera se gastó en autobombo 42 millones de euros entre 2022 y 2024; después de haberse negado en 2021 a gastar 35 millones de euros, por «falta de disponibilidad presupuestaria», para la obra que hubiera evitado que el barranco del Poyo se haya inundado de manera catastrófica causando 223 fallecidos, más de 30 desaparecidos y miles de millones de euros en daños materiales.

Teresa Ribera es la ministra responsable de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que a las 14:30 horas del martes 29 de octubre pronosticó que en algunos puntos de la Comunidad Valenciana podrían llegar a caer entre 150 y 180 litros por metro cuadrado acumulados «en 12-24 horas»; y luego cayeron 500, no siendo capaces de anticipar esta catástrofe ni siquiera con un par de horas de antelación. Luego hemos sabido que Teresa Ribera tenía al frente de la AEMET, con un sueldo de 102.000 € al año, a una persona sin conocimientos de meteorología que lleva toda su vida ocupando cargos para los que ha sido nombrada a dedo por el PSOE.

Teresa Ribera es también la ministra responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que hasta las 18:49 horas del mismo día 29 no envió un email a la Generalidad Valenciana advirtiendo del riesgo de desbordamiento de ríos y barrancos cuyo cauce estaban obligados a controlar. También hemos sabido después que Teresa Ribera tenía al frente de la CHJ a un socialista que había sido nombrado por el PSOE concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Titaguas (Valencia) entre los años 2007 y 2011. Y hoy publica también OKDIARIO que el nº 2 de Ribera, el secretario de Estado de Medio Ambiente que se fue a Colombia en plena DANA, es otro histórico cargo del PSOE que, con 60 años, ha sido concejal socialista y diputado, pero no ha conseguido concluir sus estudios universitarios.

Ya no es sólo que, como le dijo a la cara un europarlamentario italiano el día de su examen, nuestra ministra de Transición Ecológica no tenga ninguna experiencia en materia de Competencia. Sino que, además, Teresa Ribera ha demostrado ser una absoluta incompetente que ha llenado su ministerio de dirigentes tan irresponsables como ella con el único requisito de su sectaria lealtad al PSOE. La incompetencia, el sectarismo y la irresponsabilidad de Teresa Ribera ha tenido como consecuencia más de 200 muertes y miles de millones de euros en daños. El PP de Feijóo no puede votar para que sea premiada con un ascenso a una vicepresidencia europea, sino que debe exigir que sea cesada como ministra española.