Ribera accedió a comparecer en el Congreso por la DANA al saber que el PP europeo bloqueaba su elección

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, accedió a comparecer en el Congreso de los Diputados el próximo 20 de noviembre por su controvertida actuación en la crisis de la DANA cuando ya sabía que el PP europeo bloquearía su elección como comisaria si no rendía cuentas en España por la gestión de dicha catástrofe.

Así lo aseguran a OKDIARIO fuentes conocedoras de los contactos que se han mantenido en Bruselas en estos días, justo antes del examen de la Eurocámara al que se enfrenta este martes la dirigente socialista como aspirante a la vicepresidencia ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva, y a la cartera de Competencia de la Comisión Europea.

En concreto, el Gobierno, a través de la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes registró en el Congreso este lunes a las 12:59 horas del mediodía la comparecencia de Ribera a petición propia ante el Plano para «dar cuenta de la gestión del Gobierno en relación con la DANA que ha afectado a diferentes provincias».

Este movimiento ya resultó de por sí llamativo, sobre todo porque Ribera no ha acudido a la mitad de las sesiones de control en el Congreso en los últimos meses. Además, no trascendió a la opinión pública hasta la tarde noche del lunes, cuando la portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolores Monsterrat, escribió en redes sociales: «Ribera y Sánchez creen que nos tragamos sus maniobras. La ministra de la DANA ha estado escondida y ahora, para tapar su incompetencia, pide comparecer en el Congreso. ¿Lavado de imagen para Europa? Solo les preocupa el cargo, pero ya no engañan a nadie», denunció Montserrat a las 8 de la tarde.

Cuando Ribera accedió a comparecer en el Congreso, algo que se producirá el próximo 20 de noviembre ante el Pleno, según lo establecido en la Junta de Portavoces, ya era consciente de que esto era «condición sine qua non» para intentar salir elegida como comisaria, señalan las fuentes consultadas.

Precisamente, este martes no se prevé votación sobre la candidatura de Ribera al término de su examen en la Eurocámara. Y tampoco lo habrá de los otros cinco candidatos a las respectivas vicepresidencias, pues los socialistas europeos «así lo han querido en represalia» por el bloqueo del PP a la candidatura de Ribera, apuntan, en este caso, fuentes del PP.

De esta manera, aunque el PP español ya había adelanto su voto en contra de Ribera, este martes no se espera votación al final de las audiencias, frente al procedimiento habitual. Por ello, la votación clave llegará en un momento posterior a la comparecencia de Ribera en el Congreso, cuando se votarán todas las candidaturas en su conjunto, según fuentes de la Eurocámara.

Por su parte, fuentes populares apuntan que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo en la tarde de este lunes una videoconferencia con el presidente del PP europeo, Manfred Weber, en la que coordinaron la estrategia. El propio Weber contactó además con la jefa de la delegación del PSOE en la Eurocámara y presidenta del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Iratxe García, para trasladarle esta posición del PP europeo respecto a Ribera.

En la ofensiva desplegada por los populares en Bruselas también ha jugado un papel destacado no sólo el eurodiputado y vicesecretario de Acción Institucional de PP, Esteban González Pons, que ha mantenido informado en todo momento a Feijóo -como evidenció una foto distribuida este lunes por Génova-, sino también la propia Dolors Montserrat. Ella fue, según fuentes del PP, quien llevó la negociación con los eurodiputados de otras delegaciones para elevar la presión sobre la figura de Ribera.

«Ya tiene tres querellas»

«Ahora mismo, la Comisión Europea está en suspenso por culpa de Ribera», sostienen fuentes de la dirección nacional del PP. Así, remarcan que en la Unión Europea «crece la preocupación» por la gestión que Teresa Ribera ha hecho de la DANA en España y subrayan que «ya tiene tres querellas» en los tribunales por la inactividad de su Ministerio ante la catástrofe, que deja ya al menos 223 muertos y decenas de desaparecidos.

Cabe recordar que tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dependen del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera. El primero de estos organismos minusvaloró el temporal, mientras que la CHJ avisó tarde y vía correo electrónico a Emergencias de la Generalitat del desborde del Barranco del Poyo, el cual resultó determinante en la magnitud de la tragedia.

«La gestión de la catástrofe de la emergencia nacional de Teresa Ribera es lamentable», declaró este martes Feijóo en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, donde criticó que Sánchez, con esta candidata, vaya a trasladar a la Comisión Europea «un problema», en lugar de «una solución».