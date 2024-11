El PP español ha hecho llegar a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a través del PP europeo que la socialista Teresa Ribera, candidata a la vicepresidencia ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva y a la cartera de Competencia, es un ya «problema» para la UE que «trasciende a España», señalan fuentes de Génova consultadas por OKDIARIO.

Así, las fuentes populares ponen de relieve que el caso de Teresa Ribera, tras su deficiente actuación en la crisis de la DANA, «se ha internacionalizado». «Toda la UE está pendiente ahora de Ribera y del Gobierno de Pedro Sánchez por su empeño en mantener como candidata a la ministra responsable de una prevención que falló», subrayan las mismas fuentes.

Este miércoles, al día siguiente del examen de Ribera en la Eurocámara, Eric Mamer, portavoz de la Comisión, declaró que «la presidenta Von der Leyen ha dado su confianza al conjunto de candidatos al puesto de comisarios y el proceso para su confirmación está en curso. Evidentemente, nada ha cambiado con respecto a esta posición inicial», manifestó Mamer.

Sin embargo, el PP español, que mantiene permanente contacto con el presidente del PP europeo, Manfred Weber, todavía cree que hay margen para que Von der Leyen prescinda de Teresa Ribera, la ministra de la DANA. «La presidenta no puede verse arrastrada. ¿Hasta qué punto la nueva Comisión tiene que estar condicionada a la figura de Ribera?», remarcan las fuentes citadas.

Entretanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió este martes a Sánchez que retire a Ribera como candidata y proponga a otro ministro español en su lugar «sin mancha política y quizás judicial». El jefe de la oposición aludió así implícitamente al recorrido de al menos tres querellas que ya se han presentado contra Ribera acusándola de una actuación negligente ante los efectos de la DANA y la riada del barranco del Poyo.

Cabe recordar que tanto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige Ribera. El primero de estos organismos minusvaloró el temporal, mientras que la CHJ avisó tarde y por correo electrónico a Emergencias de la Generalitat valenciana del desborde del barranco del Poyo, que resultó determinante en la magnitud de la tragedia. La cifra de víctimas mortales se eleva ya a 223 y todavía hay decenas de desaparecidos.

Además, Feijóo pidió a Sánchez este miércoles que reflexione sobre la «presión» y el «chantaje» al que está sometiendo a las instituciones europeas, con la amenaza de «que no se va a poder conformar la Comisión si no se acepta la imposición» de Ribera.

Se da la circunstancia de que, según fuentes de la Eurocámara, los socialistas europeos rechazaron el martes evaluar a los otros cinco aspirantes a vicepresidentes de la Comisión «en represalia» a lo ocurrido con Teresa Ribera.

Nueva condición

Esta fue la reacción que tuvieron los socialistas al conocerse que el PP europeo rechazaba el martes evaluar la idoneidad de Ribera hasta que comparezca en el Congreso de los Diputados el próximo 20 de noviembre. Este miércoles, los de Weber pusieron una condición más para poder evaluarla: que se comprometa a dimitir si resulta imputada. Con todo, fuentes comunitarias apuntan que previsiblemente en las próximas semanas habrá una votación «en conjunto» de estos candidatos, lo que desatascaría la situación actual.

Asimismo, prueba de esa «internacionalización» del caso Ribera que ha conseguido el PP español, haciendo ver a otras delegaciones europeas que esta ministra no está legitimada para el cargo de vicepresidenta de la UE, es la reacción que tuvo este miércoles el grupo de los Socialistas y Demócratas europeos. «No podemos aceptar que el PPE traicione a la mayoría proeuropea en favor de una alianza alternativa de extrema derecha. La familia del PSE defiende un futuro proeuropeo para la UE: Estado de derecho, democracia, protección del planeta, derechos de las mujeres, justicia social, derechos de los trabajadores, apoyo a Ucrania», afirmaron los socialistas.

Así, acusaron al Partido Popular europeo de «usar el proyecto europeo como rehén para fines políticos internos, incluso socavando la estabilidad de las instituciones europeas en medio de un clima geopolítico desafiante», señalaron los socialistas tras la victoria del republicano Donald Trump en Estados Unidos. Von der Leyen quiere que el nuevo Colegio de Comisarios pueda estar ya operativo para el 1 de diciembre.

«Escondite»

Por su parte, la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, criticó este miércoles que Ribera «mintió» el martes al «negar que su ministerio tuviera las competencias de los sistemas de alerta y emergencia y de preparar los cauces y todas las edificaciones en zonas inundables». «Queridos colegas, esto invalida totalmente su futuro en Europa. Europa no puede ser el escondite para no asumir responsabilidades. Teresa Ribera no puede ser comisaria», aseveró Montserrat.

En la misma línea, el eurodiputado y vicesecretario de Acción Institucional del PP, el valenciano Esteban González Pons, intervino con un duro discurso contra la ministra. «Con toda la consideración, pero con el alma encogida, ruego al Grupo Socialista que proponga a otra candidata», enfatizó.

«En Valencia hay familias sin electricidad, sin transporte, cadáveres sin identificar y cuerpos sin recuperarse. Y la ministra competente… ¿ascendida?», lamentó Pons sobre la candidatura de Ribera.

Desde el PP destacan que no sólo González Pons o la portavoz en la Eurocámara, Dolors Montserrat, están diciendo en Bruselas que Ribera no puede ser comisaria. También otras delegaciones del PP europeo así lo han manifestado en estos días. Por ejemplo, en el hearing al que se sometió Ribera en la tarde noche del martes, el italiano Fulvio Martiuscello, entre otros europarlamentarios, mostró su preocupación por el coste que puede acarrear a la Comisión Europea el hecho de contar con una comisaria que no tiene ninguna experiencia en temas de Competencia y que ha demostrado una «gestión desastrosa previa» a la hora de minimizar el impacto de la fatídica DANA del 29-O.

«Este Parlamento está realmente preocupado por su inexperiencia en materia de Competencia, no tiene ninguna experiencia en ese ámbito y ese fallo o falta de experiencia puede ser un obstáculo para usted. Por otro lado, es indiscutible que ha habido una incapacidad del Gobierno en España a prevenir el desastre, la catástrofe. Han faltado las inversiones necesarias que lo hubieran prevenido y ha habido una gestión desastrosa previa. Entonces, frente a esto, señora Ribera, nos preocupa su incapacidad para gestionar la materia asignada», espetó Fulvio Martiuscello a la ministra socialista.