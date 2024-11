El PP europeo aprobará a Ribera si se compromete a dimitir en caso de resultar imputada por la DANA

El Partido Popular Europeo está abierto a dar su luz verde a la candidata española a la nueva Comisión Europea, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, si ésta se compromete a dimitir en el caso de resultar imputada por su gestión de la DANA. La otra condición es que dé las explicaciones pertinentes en el Congreso de los Diputados por este tema el próximo miércoles.

Estas dos condiciones irían también de la mano con que los grupos socialdemócrata y liberal en el Parlamento Europeo den su apoyo al candidato ultraconservador italiano a la vicepresidencia de la Comisión, Raffaelle Fitto, y al ultraderechista húngaro Olivér Varhelyi como comisario de Salud, si bien éste último podría ver algunas de sus competencias reducidas.

No obstante, al mediodía de este miércoles, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedía al Gobierno que retirara la candidatura de Teresa Ribera para la Comisión Europea y les instaba a proponer a «otra persona que tenga el apoyo de la sociedad española». Los populares consideran que la ministra no estuvo a la altura para gestionar la catástrofe que supuso la DANA.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Feijóo ha defendido que, tras la catástrofe de la DANA, la ministra «con mayor responsabilidad en la prevención de las inundaciones, no es a quien España necesita como candidata ni quien la Comisión Europea necesita como vicepresidenta», en referencia a Ribera.

El popular ha comparecido después de que sus eurodiputados en Bruselas presionasen este martes para posponer las reuniones que valorarán el desempeño de los cinco candidatos a vicepresidentes de la Comisión Europea, tras expresar su rechazo contra la vicepresidenta tercera por su actuación durante el temporal.

«El Gobierno tiene perfiles en los que el Partido Popular no se opondría porque no tienen una mochila detrás ni de responsabilidad política ni en su caso, de responsabilidad judicial», ha afirmado Feijóo, que no ha dado un nombre para sustituir a Ribera, ni ha aclarado si le convencería como relevo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El líder de la oposición ha explicado que si da apoyo a un candidato en una «época sanchista» va a perjudicar, al tiempo que ha señalado que en el gabinete «hay personas que conocen la Comisión, que conocen la Unión, que la han trabajado y no tienen la mancha política, y veremos si judicial, de la candidata oficial».

Además, ha admitido que «en ningún caso» tiene la capacidad de vetar que el Parlamento Europeo elija como comisaria europea a Ribera -para lo que sería necesario el rechazo de todo el Partido Popular Europeo- pero ha defendido que sí la tiene para que los veintidós eurodiputados del PP español tengan opinión y postura.

Pido al Gobierno que retire la candidatura de Ribera y proponga otro perfil de prestigio que concite el apoyo de la sociedad española. Sánchez se equivocará porque la Comisión Europea no puede ser el escondite de una ministra que le debe muchas explicaciones a la gente.

También ha acusado al Gobierno de estar «presionando y chantajeando» a las instituciones europeas diciendo que «no se va a poder conformar la Comisión, sino se acepta la imposición de un país miembro, en este caso de España».

Por último, Feijóo también ha recordado que Teresa Ribera no superó el primer examen del Parlamento Europeo, a pesar de que no hubo reuniones para valorar el desempeño de los candidatos a vicepresidentes, sino únicamente un debate parlamentario.