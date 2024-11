Ribera da 2,7 millones «por interés social» a chiringuitos ecologistas que no la critican por la DANA

El Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, ha otorgado, en plena tragedia de la DANA y en régimen de concesión directa, es decir, a dedo, 2.737.000 euros a distintas asociaciones. Esa cuantía se repartirá, en concreto, entre siete organizaciones: Amigos de la Tierra (250.000 euros), Ecologistas en Acción (700.000 euros), Sociedad Española de Ornitología (700.000 euros), WWF España (700.000 euros), Fademur (129.000 euros), Federación Española de Municipios y Provincias (172.000 euros) y esMontañas (86.000 euros). Las subvenciones, cuya concesión se ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), van vinculadas a los Presupuestos Generales, prorrogados para 2024.

Las cuatro primeras asociaciones -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Sociedad Española de Ornitología y WWF España- colaboran directamente con el Ejecutivo a través del llamado Consejo Asesor de Medio Ambiente, órgano de consulta y participación en la elaboración y seguimiento de la política medioambiental del Gobierno.

El real decreto de concesión reconoce que estas organizaciones «participan en los órganos colegiados de ámbito estatal que informan sobre la creación de legislación básica ambiental, la transposición de directivas y convenios internacionales, colaboran en actividades derivadas de la representación internacional, y apoyan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el desarrollo de las políticas ambientales».

Las subvenciones van dirigidas a fomentar su participación en este Consejo, además de elaborar informes, estudios o investigaciones «con relevancia pública»; organizar actividades de formación; impulsar el voluntariado para, entre otros, «la protección y recuperación de la flora y fauna y la biodiversidad natural de los distintos hábitats», y realizar acciones de comunicación.

En el caso de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación de municipios de montaña (esMontañas) se pretende fundamentalmente «impulsar el papel de la mujer en el medio rural» que «se caracteriza por una dominación masculina del empleo y la persistencia de roles sexistas tradicionales más arraigados en el ámbito doméstico», según recoge en el real decreto.

El departamento de Ribera justifica que, con estas subvenciones, «se pretende coadyuvar a la creación de una España menos vulnerable ante la coyuntura internacional, próspera y resiliente ante el cambio climático, que sea referente en la protección y conservación de la riqueza de sus bienes naturales, apostando por la descarbonización y las infraestructuras verdes, transitando desde las energías fósiles hacia un sistema energético limpio, con un modelo económico sostenible y economía circular para la agricultura y la pesca, la industria y los servicios. Además, estas actuaciones servirán para garantizar un mejor reequilibrio territorial que mejore la cohesión social, el acceso a servicios públicos y la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia».

«Interés público y social»

Igualmente, se justifica su concesión a dedo en que «concurren circunstancias excepcionales que acreditan las razones de interés público y social». Las actividades principales subvencionadas estarán enfocadas a «la mitigación y adaptación al cambio climático», «el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos», «la transición hacia una economía circular», «la prevención y control de la contaminación», «la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas», «el reto demográfico y la lucha contra la despoblación» y «el reequilibrio territorial y la cohesión». Las ayudas permitirán a las asociaciones costear su personal, inmuebles y dietas, entre otros.

Estas asociaciones han evitado una crítica directa a la ministra Teresa Ribera por su gestión en la DANA. Como ha venido publicando OKDIARIO, la también vicepresidenta se encontraba el pasado 29 de octubre en Bruselas, despachando asuntos relacionados con su candidatura como comisaria europea y no interrumpió el viaje pese a la preocupante situación en la Comunidad Valenciana. Ribera no regresó a España hasta las 7 de la mañana del miércoles, ya cuando Valencia estaba completamente devastada.

Amigos de la Tierra, una de las beneficiarias de estas subvenciones, arremetió contra el Gobierno autonómico de Carlos Mazón acusándole de «no alertar a tiempo a la población».

Cabe recordar, no obstante, que la Confederación Hidrográfica del Júcar -que depende del Ministerio para la Transición Ecológica- no avisó de la crecida en el barranco del Poyo, epicentro de la DANA, hasta las 18:43 horas del martes, cuando la situación era ya crítica. Igualmente, como también reveló este periódico, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, -que se encontraba de viaje en Colombia los días de la tragedia-, no se puso en contacto telefónico con la Generalitat Valenciana hasta las 20 horas del martes, cuando admitió que el embalse de Forata estaba en grave riesgo de rotura.