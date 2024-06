Dolors Montserrat: «Ganar siempre será ganar aunque sea por un voto y Sánchez deberá convocar elecciones»

«Ganar es ganar, aunque sea por un voto». Lo dice Dolors Montserrat, candidata del PP al Parlamento Europeo, en una entrevista a OKDIARIO a punto de acabar la campaña electoral del 9J. La candidata ‘popular’ se adelanta, así, al presumible argumentario de Moncloa, la noche electoral, sobre un «empate técnico» si la previsible victoria del PP está entorno a los tres puntos y los tres diputados. La maquinaria de propaganda de Moncloa ya trabaja en ello.

Dolors Montserrat insiste en la idea del PP: «Sánchez debe convocar elecciones generales tras el 9J». «¿Y si no lo hace?», preguntamos. «Las exigiremos», responde. «¿Presentarán una moción de censura si no lo hace?», insistimos. «Que dé explicaciones por la corrupción y que convoque elecciones», repite esquivando el espinoso tema.

Asunto Begoña Gómez. Preguntamos a Dolors Montserrat si piden la dimisión del presidente, como hizo Sánchez con Rajoy por Gürtel o, sólo, por ahora, que explicaciones. Contesta Dolors Montserrat: «Primero, que dé la cara y, luego, que convoque elecciones». Y de ahí no sale la candidata del PP, aunque le recordamos que Sánchez es evidente que no quiere dar explicaciones. «No puede esconderse -dice Dolors Montserrat- detrás de dos misivas victimizándose».

Para Dolors Montserrat, las elecciones del domingo son «la oportunidad de los españoles de decirle a Sánchez: ¡Basta ya!». «Es impensable -repite- que el canciller federal de Alemania o el presidente de Francia le dieran la gobernabilidad del país a un prófugo de la justicia». Y concluye: «Sánchez es lo más ultra que hay hoy en Europa».

Pregunta.- ¿Debe dimitir Sánchez por la imputación de Begoña Gómez?

Respuesta.- Es una anomalía que una persona sin licenciatura dirija una cátedra de una universidad pública en España. Es impensable en el resto de Europa e imposible si, encima, fuera la mujer del presidente del Gobierno alemán, por ejemplo. Es inaudito. Jamás la mujer de un presidente había sido imputada por corrupción y tráfico de influencias. Que la Justicia haga su trabajo. Pero el presidente Sánchez tiene una responsabilidad política directa en el caso de su mujer, de Koldo, Delcygate, Tito Berni, Adif, Ábalos… Sánchez nos debe muchas explicaciones a los españoles. No se puede esconder en Moncloa detrás de dos misivas victimizándose. Tiene que dar la cara, comparecer ante toda la nación en el Congreso y explicar uno por uno todos los casos de corrupción que le acechan.

P.- ¿Pero piden su dimisión o sólo, por ahora, que dé explicaciones?

R.- Lo primero que tiene que hacer es dar explicaciones a todos los españoles…

P.- Pero no quiere darlas. Es evidente…

R.- Pero lo tiene que hacer. La misma medicina que nos pedía cuando estábamos en el gobierno…

P.- Él pidió la dimisión de Rajoy…

R.- Ya… El abanderado de la transparencia y la lucha contra la corrupción nos ha traído opacidad y encerrarse en Moncloa con dos misivas victimizándose. Lo primero que tiene que hacer es dar la cara y, luego, asumir las responsabilidades y convocar elecciones inmediatamente como en cualquier país europeo. Como hizo Costa en Portugal o Rutte en Holanda. Es lo que hacen los gobiernos serios y responsables.

P.- ¿Tenemos un gobierno corrupto?

R.- ¡Hombre! [exclama]. Ábalos, caso Koldo, Tito Berni, Adif con cargos implicados en la trama con su propia mujer, Begoña Gómez citada a declarar como investigada… Ya está bien. Que dé la cara y convoque elecciones. El 9 de junio tenemos una gran oportunidad para alzar la voz con nuestro voto y decir basta ya a la corrupción, basta ya de entregar España a un prófugo de la justicia, basta ya de poner las manos en nuestras instituciones, basta ya de señalar a los medios de comunicación, a los jueces y a la oposición. Esto también lo votamos el 9 de junio.

P.- ¿Las elecciones del domingo son un plebiscito sobre Sánchez?

R.- Nos jugamos el destino de España en Europa, la defensa del Estado de Derecho, la igualdad de todos y el imperio de la ley. Nos jugamos decirle a Europa que estamos cansados de Sánchez, de que manosee nuestras instituciones, de la corrupción en su gobierno y de que entregue la gobernabilidad y la igualdad de todos los españoles a un prófugo de la justicia. Tenemos que alzar la voz el domingo para decirle a Europa lo que está pasando en España y para que Sánchez convoque elecciones después.

P.- ¿Tiene que haber elecciones generales después del 9J?

R.- Sí. Porque Sánchez no tiene el apoyo de los españoles. No ganó las elecciones del 23 J. Y no tiene, tampoco, ni siquiera el apoyo de sus propios socios. Desde noviembre, que fue investido, no ha aprobado ninguna ley, ni siquiera los Presupuestos. La única ley que sus socios le han aprobado es la Ley infame de Amnistía. Sánchez crea españoles de primera, él y sus amigos prófugos, y de segunda, el resto. Y encima está enfangado en casos de corrupción. Por tanto, tiene que convocar elecciones. Y si la fuerza de los votos se une el domingo en torno al PP y ganamos, con más motivo.

P.- Y, si no convoca elecciones, ¿presentarían una moción de censura?

R.- El camino es convocar elecciones generales de una vez.

P.- ¿Y si no lo hace?

R.- Vamos a exigirlo como lo hacen todos los gobiernos europeos. Nos merecemos gobiernos y presidentes serios.

Puigdemont, la clave

P- ¿Le dará Sánchez la Generalitat a Puigdemont para asegurar la legislatura?

R.- Estoy convencidísima. Lo hará para mantenerse agonizando unas semanas, unos meses más, en Moncloa. Puigdemont es el socio de Sánchez. Sánchez es rehén de Puigdemont. Ahora miente, como ha hecho estos años, y, sobre todo, en campaña electoral. Ha dicho que no dará un referéndum al independentismo y que no hará presidente a Puigdemont. Pues habrá referéndum y hará presidente a Puigdemont. A él solo le interesa el poder. Es insaciable en el poder. Como Puigdemont con la independencia.

P.- Pero si hace eso se asegura los tres años de legislatura

R.- Por eso hay que aglutinar el voto, no dividir el voto. El voto que más duele a Sánchez es el voto al PP. Pido el voto al PP a toda esa gente que votó a su alcalde del PP y a su presidente o presidenta autonómica del PP el 28M y a Feijóo el 23 J. Que voten el domingo al PP todos esos catalanes que lo hicieron en las elecciones catalanas de mayo. Para alzar la voz y que Europa nos escuche y actúe. Lo más extremo, lo más radical y lo más ultra que hay hoy en Europa es que el presidente del Gobierno haya entregado la gobernabilidad de España y la igualdad de todos los españoles a un prófugo de la justicia. ¿Alguien puede imaginar al canciller socialista alemán entregando la gobernabilidad de Alemania a un prófugo de la justicia? ¿Verdad que no? ¿O al presidente de la República entregar la igualdad de todos los franceses a un prófugo de la justicia francesa? ¿Verdad que no? Pues lo más ultra, lo más radical y lo más extremo que hay hoy es que Sánchez lo haya hecho en España.

P.- O sea, ¿Sánchez es lo más ultra que hay hoy en Europa?

R.- (Asiente) ¡Hombre!

«Ganar es ganar»

P.- ¿Y cuando el domingo por la noche Moncloa diga que hay empate técnico?

R.- Ganar es ganar. Ganar es ganar [repite]. Ya está bien que cuando gana el PP y ellos pierden como el 23 J, digan que han ganado ellos y que nosotros somos los perdedores. Ganar es ganar. Ga-nar es ga-nar [repite marcando cada sílaba]. Si las urnas dicen que el PP ha ganado las elecciones, eso es ganar…

P.- ¿Aunque sea por un voto?

R.- Eso es ganar en una democracia.

P.- ¿No se marcan como objetivo una diferencia con el PSOE?

R.- Ganar es ganar. España ya no aguanta más la deriva de Sánchez.