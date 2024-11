El nº 2 de Ribera que fue a Colombia en plena DANA presume con 60 años de «estudios de Derecho iniciados»

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que -como reveló OKDIARIO- se encontraba en Colombia durante la trágica DANA del pasado 29 de octubre es un histórico cargo del PSOE cuya trayectoria ha estado siempre vinculada a este partido. Morán lleva 34 años acumulando cargos socialistas desde su designación; en 1987, como concejal del Ayuntamiento de Lena (Asturias), localidad de la que también fue alcalde hasta 2007. Un año después, logró acta como diputado (2008-2011). Pero, además, en su curriculum oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, Morán destaca sus estudios de Derecho «iniciados».

La trayectoria académica de este alto cargo de Teresa Ribera se resume en esa única línea, a la vista de lo publicado en la propia página web del Ministerio. Algo que contrasta con su «experiencia profesional», donde recoge hasta 13 cargos, vinculados directa o indirectamente con su militancia en el PSOE.

Como reveló este periódico, este cargo del Ministerio para la Transición Ecológica se puso en contacto telefónico el martes trágico de la DANA con la consellera de Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, a quien admitió el elevado riesgo de rotura de la presa de Forata (Valencia). Morán se encontraba en Colombia en el momento más crítico de la DANA, participando en la COP16, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad. Pese a que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había alertado del riesgo de fuertes precipitaciones en la Comunidad Valenciana y otras zonas de España, Morán optó por desplazarse a Cali para participar en esta cumbre, donde permaneció incluso después de la tragedia.

Cargos en el PSOE

El ahora secretario de Estado de Medio Ambiente acumula cargos dentro del PSOE, pues inició su trayectoria política ya en 1987, como concejal en el Ayuntamiento de Lena (Asturias). Se mantuvo en el cargo hasta 1995, año en que logró la Alcaldía (hasta 2007). Un año después, consiguió acta como diputado (2008-2011).

Dentro del PSOE ocupó también distintos cargos orgánicos. En 2008, por ejemplo, fue designado secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Posteriormente, entró en la ejecutiva socialista como secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. En 2014 dejó de formar parte del núcleo duro de Ferraz, pero fue recuperado por Pedro Sánchez, tres años después, como secretario federal del Área para la Transición Ecológica de la Economía. Ya en 2018, fue elegido por Teresa Ribera como secretario de Estado de Medio Ambiente.

Morán está muy vinculado a Sánchez. Es uno de los dirigentes socialistas más afines al presidente del Gobierno y le ha acompañado en los momentos más difíciles, cuando fue defenestrado en el Comité Federal del PSOE de 2016. Anteriormente, ya ocupó cargos relevantes con Rodríguez Zapatero y Rubalcaba. Tras el regreso de Sánchez a Ferraz, volvió a la ejecutiva socialista de la mano de Cristina Narbona. El presidente socialista entabló relación con Morán durante sus inicios como diputado, en 2012.

En Colombia

Como reveló OKDIARIO, Hugo Morán viajó a Colombia pese a las alertas sobre la DANA y ni siquiera canceló el viaje tras la tragedia.

El 30 de octubre, participó en el plenario de la COP16, la cumbre sobre biodiversidad de Naciones Unidas, donde se refirió de forma brevísima a la tragedia en la Comunidad Valenciana y otras zonas del país. En una intervención de apenas tres minutos, el secretario de Estado agradeció «las muestras de solidaridad» con España «en una jornada de luto». «Ningún país está a salvo de las grandes crisis globales. La naturaleza nos interpela y seguimos sin atender su llamada», destacó.

Pese a que el Ministerio de Teresa Ribera era conocedor de las alertas por la DANA, Hugo Morán no se puso en contacto telefónico con la Generalitat hasta las 20 horas del martes, cuando ya varias poblaciones estaban completamente anegadas.

Fue entonces cuando telefoneó a Salomé Pradas, consellera responsable de Emergencias, para admitir la gravedad de la presa de Forata, en riesgo de rotura. El embalse se encontraba ya entonces en situación crítica, el escenario 3. Afortunadamente, pudo contener la crecida del agua, evitando así una tragedia aún mayor.

Cuando Morán contactó con Pradas se celebraba la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado y, fue entonces, de forma consensuada, cuando se decidió enviar el mensaje masivo a la población, a las 20:11 horas.

El riesgo a esa hora estaba, no obstante, en otro punto que no recibió la atención debida por parte del Gobierno, la rambla del Poyo. La Confederación del Júcar no avisó del crecimiento del caudal hasta las 18:43 horas, a través de un simple correo electrónico y cuando ya varias localidades estaban completamente inundadas.

Cabe recordar, igualmente, que Hugo Morán no era el único alto cargo que se encontraba fuera de España durante la DANA. La propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, estaba ese día en Bruselas, despachando distintos asuntos relacionados con su candidatura como comisaria europea. Pedro Sánchez regresaba a esa hora de su tour por la India. El presidente del Gobierno no adelantó el regreso pese a que disponía de alertas desde primera hora de la mañana. Sánchez, como también publicó este medio, no se puso en contacto con el presidente valenciano Carlos Mazón hasta las 22:50 horas del martes, aprovechando una escala en su vuelo.

Por otro lado, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, estaba en Brasil, donde asistió a una reunión técnica sobre la prevención de desastres, en el marco de la reunión del G20. Barcones, según ha podido saber OKDIARIO, no aterrizó en España hasta el jueves.