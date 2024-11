Ribera viajó a Bruselas el 29-O con dos «avisos especiales» de la Aemet: «Día álgido de la DANA»

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y, por tanto, responsable en primera instancia de la previsión de la crisis de la DANA en la Comunidad Valenciana, viajó de París a Bruselas para mantener varias reuniones sobre su nuevo cargo europeo el mismo 29 de octubre, día de la tragedia. Lo hizo pese a que entonces ya existía una alerta explícita de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del mismo lunes, que advertía textualmente de que el 29-O sería el «día álgido» del fenómeno. Esto se tradujo en la desgracia ya por todos conocida.

Ribera, como avanzó este periódico, comenzó la semana en París, donde participó el lunes en un encuentro para promocionar su inminente puesto como vicepresidenta ejecutiva de Competencia y Transición Justa, Limpia y Competitiva de la Comisión Europea, a cuyo examen se someterá esta próxima semana.

Aunque ya tenía alertas sobre la DANA por parte de la Aemet -organismo que depende de su propio ministerio- la ministra viajó a París para asistir al encuentro del Friends of Paris Agreement High-Level Dialogue. Un reducido grupo de dirigentes reunidos para hablar de las recientes crisis relacionadas con el clima. Ribera fue presentada en las notas del evento como «vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea».

Ya en la tarde de ese mismo lunes, la ministra participó en el debate Implementation and Commitments: Just Transition. Un título que coincide precisamente con el cargo que desempeñará en Bruselas.

Martes trágico

Teresa Ribera se desplazó a París pese a que, el domingo, la Aemet ya había emitido un primer aviso especial sobre la DANA, en el que se advertía: «El martes 29, que se prevé el día álgido de este episodio, la mayor probabilidad de estas precipitaciones intensas estará en el área mediterránea peninsular (menos probables en Barcelona y Gerona) y entorno del Estrecho y, en menor medida, en el centro y mitad sur. Es probable que en puntos de la Comunidad Valenciana y Murcia se superen los 150 mm en 24 horas».

El lunes, la agencia volvió a emitir otro aviso especial, insistiendo en que el martes sería «el día álgido de este episodio, esperándose la mayor probabilidad de estas precipitaciones y tormentas intensas en el área del Estrecho, Andalucía Oriental, Murcia, este de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana». La agencia avanzó además acumulados de «120-150 mm en 12-24 horas».

El martes, desde primera hora, la Aemet emitió varios avisos a través de las redes sociales. Incluso Ribera se hizo eco de uno de ellos, recomendando «cautela».

Por entonces, la ministra se encontraba en París, según ha admitido su gabinete. Fuentes de su equipo insisten en que «en todo momento» estuvo «trabajando y localizable». Sin embargo, la también vicepresidenta tercera estaba más bien centrada en asuntos relacionados con su designación como comisaria europea. Las reuniones de Ribera en Bruselas no constan en la agenda del ministerio.

Tampoco se informó en su momento sobre esta visita. Sólo tras las críticas, desde su departamento explicaron que, además de reunirse con parlamentarios europeos, Ribera mantuvo un encuentro con responsables de la European Trade Union Confederation y con la Dirección General de Competencia. También, aseguran, tuvo oportunidad de coincidir en Bruselas con la diputada europea y vicepresidenta portavoz del grupo del Partido Popular Europeo Dolors Montserrat, con quien conversó unos minutos, algo que Montserrat ha desmentido.

Es a partir de las 19:30 cuando Ribera afirma que llamó en varias ocasiones al teléfono del presidente autonómico valenciano Carlos Mazón, en concreto, asegura que le «costó cuatro llamadas» localizarle. Por entonces, cabe recordar, Mazón se encontraba ya en la reunión del comité de emergencias, CECOPI. La alerta ya era máxima.

Según las fuentes, Mazón no respondió a las llamadas pero finalmente Ribera logró localizarle a través del teléfono móvil de su jefe de Gabinete y «le trasladó su disposición a ayudar y su preocupación» por la amenaza de lluvia torrencial en una conversación breve, tras la cual el jefe del Ejecutivo valenciano «quedó en llamarla de vuelta, pero eso ya no sucedió».

Después, la ministra participó telemáticamente en el comité de crisis constituido la misma noche del 29 y se cogió un vuelo para regresar a Madrid, ya el día 30. Es decir, ya después de la tragedia.

Mazón desmiente las llamadas

El presidente valenciano ha desmentido a la ministra y, para ello, ha mostrado un mensaje de móvil de Ribera. En su mensaje de réplica en su cuenta de X, Mazón ha afirmado: «Basta de manipulaciones. Este SMS, a las 20:20h después de enviar la alerta y sin cobertura en el CECOPI. Eso es lo que ocurrió».

En el pantallazo que adjunta como prueba puede leerse de forma textual: «Presidente, soy Teresa R. Estamos pendientes y preocupados. El presidente de la CHJ está inquieto pero manejando con máxima prudencia. Marlaska y protección civil en ello. Aemet siguiendo evolución. Dime cualquier cosa en la que podamos ayudar».

Cabe recordar, igualmente, que la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo que depende también de Transición Ecológica, no emitió la alerta sobre el barranco del Poyo, el epicentro de la tragedia de la DANA, hasta el martes a las 18:43 horas. El Gobierno no explica por qué no envió avisos sobre la situación de esta presa desde las 16:13 horas hasta ese momento.

El número dos de Ribera, Hugo Morán -secretario de Estado de Medio Ambiente- no se puso en contacto con la consejera de Interior y responsable de Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas, hasta las 20 horas del martes, para admitir su preocupación por el embalse de Forata. Fue entonces cuando le comunicó que no podían garantizar que esta presa no se rompiese, y la Generalitat decidió enviar la alerta masiva a los móviles, como reveló en exclusiva este periódico. Morán, como publicó OKDIARIO, estaba en Colombia.