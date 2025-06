¿Qué hacía Leire Díez reuniéndose con los abogados de Puigdemont y Ábalos?

Leire Díez, la hasta hace nada militante del PSOE que se ha convertido en la protagonista del momento político, ha reconocido en una entrevista a OKDIARIO que se reunió con los abogados de Carles Puigdemont, José Luis Ábalos y Koldo García sin esclarecer los motivos para esa triple acción de amplio espectro que, indefectiblemente, alienta las sospechas de que lo suyo no era una investigación periodística, sino que su trabajo tenía como finalidad servir a los intereses del PSOE de Pedro Sánchez en un momento en que la sombra de la corrupción penetra bajo las puertas de Moncloa y Ferraz.

El argumento de Díez de que sus reuniones con empresarios de negro horizonte penal y abogados de clientes en el punto de mira de la justicia se debían a que lleva años haciendo un trabajo periodístico presenta lagunas evidentes. Sin embargo, todas las piezas encajan si asumimos que en lugar de una investigación periodística, Leire, como parece obvio, se dedicaba a cumplir -con más o menos margen de maniobra- el trabajo que le encomendaban sus jefes, entre los que están Santos Cerdán y, por supuesto, Pedro Sánchez.

Sólo así se entiende que se reuniera con el abogado de Puigdemont. Lo razonable, visto lo visto y oído lo oído, es pensar que Leire Díez se dedicaba a hacer el trabajo sucio de un partido que ha diseñado un abyecto plan para destruir instituciones y personas que, en el ámbito de sus actuaciones profesionales, representan una amenaza real para dirigentes concretos de un PSOE ahogado por la corrupción y el bloqueo político de una legislatura que agoniza.

Eso sí encaja y no lo del periodismo de investigación, salvo que Leire Díez haya inventado una nueva manera de ejercer la profesión al margen de cualquier exigencia deontológica, permitiéndose la osadía de ofrecer contrapartidas que ningún periodista en sus cabales estaría en disposición de garantizar. Leire Díez, sí, pero no en su condición de periodista -no seamos cándidos-, sino en su condición de mandada de Ferraz, que es tanto como decir de Santos Cerdán y Pedro Sánchez.