Koldo cambia de estrategia: contrata al abogado que ayudó al narco chavista Pollo Carvajal

Koldo García cambia de estrategia de defensa y contrata al abogado Ismael Oliver, que llevó la defensa de Hugo Armando Carvajal Barrios, más conocido como el Pollo Carvajal, en su juicio por narcotráfico en el que se le solicitaba la extradición a EEUU. El que fuera asesor del ex ministro José Luis Ábalos ha decidido dejar a su abogado Javier Pimentel para optar por un letrado especializado en derecho penal económico para su defensa en el caso mascarillas, que se sigue en la Audiencia Nacional. Ismael Oliver es socio director de Oliver & Abogados, la firma que representó al ex diputado venezolano que huyó a España.

El caso Koldo continua en fase de investigación en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. La condición de investigado de Koldo García no ha variado desde que fuera detenido hace un año en su casa de Alicante. Los investigadores indagan sobre contratos de la Administración para la adquisición de material sanitario que suman 35 millones de euros y de los cuales, presuntamente, se habrían cobrado más de cinco millones de euros en mordidas. El que fuera asesor del ministro Ábalos ha sido señalado como la persona de contacto entre los empresarios de la trama y los distintos Ejecutivos socialistas que adjudicaron las licitaciones.

Su condición de investigado hizo que Koldo tuviera que designar a un abogado y confió en el despacho Medina Cuadros. Su defensa aportó un informe de parte que explicaba el incremento patrimonial que había originado las pesquisas. Los datos no coincidían con los obtenidos por los investigadores de la UCO. Semanas más tarde, el caso Koldo saltó al Tribunal Supremo con la imputación del diputado Ábalos.

Ahora, Koldo ha decidido tomar las riendas de su defensa y contratar al penalista Ismael Oliver, que también fue director de la asesoría jurídica de la multinacional Siemens. También formó parte del equipo de abogados del caso de Sandro Rosell, el ex presidente del FC Barcelona que acabó siendo absuelto de delito fiscal. Oliver & Abogados tiene su sede a pocos metros de la Audiencia Nacional, tribunal en el que se instruye el caso Koldo.

Citado en el Supremo

La próxima cita de Koldo García en los tribunales será el próximo 18 de febrero a las 11:00 horas en el Supremo. El ex asesor de Ábalos tendrá que realizar una prueba caligráfica y esclarecer así la autoría de los documentos aportados por Víctor de Aldama en los que se enumeraba un listado de obras públicas «preadjudicadas», a cambio de las cuales Ábalos habría recibido como «garantía» un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid. Se trata de unas anotaciones manuscritas las cuales, según el testimonio de Aldama, fueron escritas por Koldo.

El ex asesor de Ábalos ya declaró en la sala de vistas del Tribunal Supremo el pasado 17 de diciembre en el marco de la causa especial que se abrió sobre el ex ministro de Transportes por los contratos de mascarillas. Koldo García defendió en esta comparecencia que no existieron los pagos al PSOE que aseguró Víctor de Aldama en sede judicial. También niega que se le facilitara a Ábalos una vivienda en Madrid. Este piso de la Castellana estuvo muchos meses en obras y el ex ministro no llegó a disfrutarlo.

Koldo García también confirmó en el Tribunal Supremo que dejó de hablar con Víctor de Aldama hace tres años, «a los dos meses de dejar el ministerio». Sobre su relación con el empresario, aseguró que solo le pidió ayuda «para la logística de los aviones» durante la pandemia por coronavirus. El tribunal, tras su declaración, acordó mantener las medidas cautelares sobre Koldo García, que son la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.

Familiares de Koldo

Los familiares de Koldo García investigados en el caso mascarillas también han decidido cambiar de abogados. Se tratan de su hermano, Ioseba García, y su mujer, Patricia Uriz. Ambos han confiado su defensa a la letrada Leticia de la Hoz, directora del departamento Jurídico IDBO-Banklitis en IDBO Consultants. Ejerció como abogada de la acusación en el caso Gaztelueta en el que la Audiencia de Vizcaya condenó a 11 años de prisión al ex profesor del colegio Gaztelueta, acusado de abusos sexuales.