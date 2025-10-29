El PSOE y la trampa del millón de euros

En un intento -bastante burdo, por cierto, de desviar la atención-, el PSOE ha enviado un escrito al Tribunal Supremo en el que aclara que sacó un millón de euros de sus cuentas bancarias entre los años 2017 y 2024 para realizar pagos en efectivo por supuestas liquidaciones de gastos de sus trabajadores, entre ellos el ex secretario de Organización José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. A escasas horas de que el ex gerente declaré ante el Alto Tribunal, el millón de euros que el PSOE se saca ahora de la chequera es una maniobra de distracción.

Porque la clave no está ahí, sino en las cantidades que movía la denominada trama Koldo y que, en parte, eran presuntamente blanqueadas con el inestimable apoyo de Ferraz, que pagaba el sinfín de gastos pasados al cobro a través de un alud de facturas y tickets que el PSOE abonaba sin rechistar. Sin contar con que el PSOE afirmó haber recaudado millones de euros a través de supuestas donaciones en campañas entre sus afiliados que vinieron marcadas por la más absoluta opacidad y que el propio Tribunal de Cuentas puso en cuestión exigiendo conocer si los presuntos y generosos donantes tenían algún tipo de vinculación contractual con las Administraciones públicas.

El enigma de los sobres con dinero en metálico no se aclara comunicando al Supremo que sacó un millón de euros del banco para pagar en metálico los gastos de los trabajadores del partido, un procedimiento, en todo caso, extraño, porque la clave no está ahí, sino en el hecho de que la tesorería de Ferraz abonara sin rechistar el caudal inmenso de gastos generados por Ábalos, Koldo y su entorno más próximo con una increíble ligereza. Pero el PSOE pretende ahora cuadrar la situación informando al Tribunal Supremo -a buenas horas, mangas verdes- que se le olvidó decirle que había sacado del banco un millón de euros para abonar gastos diversos. Conmovedor