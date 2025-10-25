Page compra el silencio de la Asociación española contra el cáncer en Talavera

Colocar los intereses de un partido político -en este caso el PSOE- por encima de los intereses de los enfermos de cáncer inhabilita moralmente al presidente de la Asociación española contra el cáncer (Aecc) en Talavera de la Reina (Toledo), Luis Miguel Alonso, para seguir desempeñando su cargo. Y es que Alonso ha reconocido que su organización tuvo conocimiento hace semanas de que había mujeres sin mamografías, pero prefirió guardar silencio y debatir el asunto de manera interna sin darle publicidad.

Su testimonio es esclarecedor: «A raíz de la inquietud manifestada concretamente por dos pacientes, hace menos de un mes aproximadamente, nosotros nos pusimos en contacto con los servicios de la Junta Local (de Aecc) de Toledo, que es a quien reportamos como sede provincial». Alonso no está ya en condiciones de defender los intereses de su organización -que son los intereses de los enfermos de cáncer-, por razones obvias.

El presidente de la Asociación española contra el cáncer en Talavera de la Reina ha salido en defensa de los intereses del Ejecutivo socialista, pese a manifestar que su organización sí tenía constancia de que las mujeres con algún tipo de patología detectada antes del cierre de la clínica concertada a finales de mayo estaban siendo «supervisadas y controladas» en el Hospital de Talavera, obviando que están en revisión 4.047 expedientes ante las dudas del Gobierno castellano-manchego de que estas mujeres fueron informadas debidamente de estas pruebas hechas antes de junio.

Parece obvio que Alonso, en lugar de pedir explicaciones al Gobierno de Page y exigir responsabilidades, ha optado por lo menos honroso en este caso: posicionarse del lado del Ejecutivo autonómico socialista. Ese no es su papel, de manera que sería razonable que los miembros de la asociación le instaran amablemente a abandonar la presidencia. Porque no puede haber razones de índole política alguna -y aquí las hay y muchas- para convertir a los enfermos de cáncer en rehenes de ninguna ideología.