La tarjeta de crédito de Santos Cerdán -y Paqui, por supuesto- vinculada a la empresa Servinabar, epicentro de la trama corrupta al resultar agraciada con una lluvia de contrataciones de obra pública, echó humo durante la última campaña de las elecciones andaluzas. El matrimonio tiró alegremente de tarjeta en Málaga y Sevilla, capitales andaluzas que Santos Cerdán recorrió durante la campaña socialista acompañado de su esposa. O sea, pagaba con la tarjeta de la empresa que recibía un 2% en mordidas de las adjudicaciones. Los agentes de la UCO señalan que en el rastreo de una tarjeta Visa Negocios contratada el 04/05/2016 y dada de baja el 18/03/2024, que estuvo asociada como tenedor declarado a Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar, fueron hallados «pagos que por sus características y localización del establecimiento que realizó el cargo, pudieran imputarse a Santos o su entorno familiar», en alusión a Paqui.

Resulta extraño que el por entonces secretario de Organización del PSOE o Paqui pagaran con la tarjeta de Servinabar -de la que posee el 45%- gastos que bien pudo cargarle al partido, toda vez que en su condición de número 3 del PSOE era lógica su presencia en la campaña andaluza. Es posible que Cerdán pasara las facturas de los restaurantes y hoteles al PSOE, en cuyo caso Ferraz liquidó a Cerdán los gastos que el ex dirigente socialista cargó a su vez a Servinabar, un triángulo que revela hasta qué punto se abren mil incógnitas que afectan directamente a las cuentas socialistas. Que Paqui aparezca en este embrollo aporta el punto surrealista que hace de este grave caso de corrupción un auténtico sainete. Porque la pregunta, a raíz del informe de la UCO, es absolutamente pertinente: ¿Pagaba el PSOE los gastos de la tarjeta de Servinabar de Paqui y Santos Cerdán? Sería ya la apoteosis de la corrupción, la cuadratura perfecta del círculo del trinque. Y Paqui, la del «estoy hasta los cojones de este puto país», en medio.