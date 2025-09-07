Los OK y KO del domingo, 7 de septiembre de 2025

OK: Rafael Gómez y Blasco

Porque el prestigioso endocrino alerta de que en cosméticos y textiles hay compuestos perjudiciales para nuestro organismo.

OK: Isabel Miralles

Por denunciar la «actitud amenazante y agresiva» del líder del PSOE de Palma, Iago Negueruela, mano derecha de Armengol.

OK: Jorge Azcón

Por su exitosa apuesta para atraer centros de datos y convertir la región en un gran vivero de la IA en Europa.

OK: Kylian Mbappé

Por su gran inicio de temporada, confirmado con una gran actuación y un golazo con su selección.

KO: Patxi López

Por llamar «hooligan» y «antisistema» a Feijóo por plantar al procesado fiscal general del Estado.

KO: Yolanda Díaz

Por impulsar en el seno del Gobierno más medidas contra Israel al gusto de los terroristas de Hamás.

KO: Xi Jinping

Por los aranceles de la dictadura comunista china que golpea a la industria española del porcino.

KO: Hibatullah Akhundzada

Porque el régimen talibán prohíbe a los equipos de rescate atender a las mujeres víctimas del terremoto de Afganistán.