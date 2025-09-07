Fiestas de Majadahonda 2025: cuándo son, fechas, dónde son, programación, fuegos artificiales y cómo ir
Las Fiestas patronales de Majadahonda se celebran del 12 al 21 de septiembre de 2025.
Las Fiestas de Majadahonda 2025 que se celebran en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, llegan en breve , por lo que dentro de poco este municipio tendrá varios días de deporte, pasacalles, mercado medieval, encierros, espectáculos infantiles y un final de fuegos artificiales que siempre reúne a medio pueblo. Si no te quieres nada, entonces debes descubrir el programa por días, con todos los horarios, tal y como te desvelamos a continuación.
Además este año, las fiestas de Majadahonda contarán con un pregón especial a cargo de la Peña La Albarda (50º aniversario) y en lo que respecta a conciertos, veremos actuaciones, entre otros, de Álex Ubago, Rozalén, Coque Malla, Paula Mattheus o Inazio. Todo ello repartido entre varias ubicaciones así que toma nota de todas las fechas, cuándo acaban, el programa completo, porqué se celebran estas fiestas y también cuándo y dónde serán los fuegos artificiales.
Cuándo son las Fiestas de Majadahonda: fechas, qué días son y cuándo acaban
El calendario festivo se extiende del 12 al 21 de septiembre de 2025, auqnue desde hoy mismo ya se celebran actividades deportivas y culturales, el pregón será el viernes 12 por la tarde en Plaza Mayor y los días grandes del 19 al 21 de septiembre. El broche final son los fuegos artificiales el domingo 21 a las 23:00 en el Cerro de la Mina.
Dónde se celebran las Fiestas de Majadahonda y cómo ir
Los escenarios principales son la Plaza Mayor (pregón, DJs y orquestas), el Parque de Colón (conciertos y actividades familiares), el Recinto Ferial (atracciones y grandes shows), la Plaza de Toros (Las Erillas), la Gran Vía (mercado medieval y zona familiar), el Parque Adolfo Suárez (zona de público para el show de drones) y el Cerro de la Mina (fuegos artificiales).
Para ir tienes varias combinaciones, dependiendo de si vas en coche o en transporte público:
- Cercanías: C-7 y C-10 (estación Majadahonda), enlaces con Chamartín y Príncipe Pío.
- Autobuses: Interurbanos desde Moncloa (651, 652, 653) y líneas urbanas reforzadas en fiestas.
- Metro Ligero: ML3 (paradas cercanas en municipios colindantes + bus de conexión).
- Coche: Accesos por A-6 y M-503; en días de concierto hay cortes y afluencia: mejor transporte público.
Programación de las Fiestas de Majadahonda
Ya sabemos fechas, dónde se celebra y cómo ir a las Fiestas de Majadahonda de las que os presentamos ahora, su programación.
Sábado 6 de septiembre
- 10:00–11:30 · Yoga Polideportivo La Granadilla (actividad gratuita; inscripciones en kaulayoga.es).
- 10:00–13:30 · Milla urbana C/ Santa Bárbara – Parque de Colón (actividad gratuita; Club Atletismo Majadahonda).
- 10:30–13:30 · Forus Fitness Day Forus Valle de La Oliva, C/ Ruperto Chapí 3 (GAP, Body Combat, Dance; reserva previa).
- 10:30/11:30/12:30 · GO Fit Físico Fitness Day GO Fit Físico, C/ Azafrán 4 (GAP, Body Combat y Zumba; reserva vía Typeform).
- 11:00–13:00 · Patinaje sobre ruedas · Roller Dance Polideportivo Cerro de La Mina (familias 11:00–12:00; +10 años 12:00–13:00; gratis).
Sábado 6 a domingo 7 de septiembre
- Desde las 09:00 · XV Trofeo de tiro al plato Paraje Baedón (inscripción in situ 09:00; trofeos aprox. 15:30; ambos días).
- Todo el día · XI Campeonato de pádel Ayto. Majadahonda Pistas Huerta Vieja (6–7 sep; final y trofeos sáb. 13 a las 13:30).
Sábado 6 a sábado 13 de septiembre
- Todo el día · XXXV Campeonato de tenis Ayto. Majadahonda Pistas Huerta Vieja (categorías de base a veteranos; final y trofeos sáb. 13, 13:30).
- 6–13 · I Campeonato de Pickleball Ayto. Majadahonda Pistas Huerta Vieja (trofeos sáb. 13, 13:30).
Domingo 7 de septiembre
- 10:00 · Torneo Vóley Playa 4×4 mixto Pistas La Sacedilla (10 €/persona; trofeos 14:00).
- 10:00 · Torneo Baloncesto 3×3 senior Polideportivo Príncipe Felipe (trofeos 13:00).
- 10:00–11:30 · Masterclass CrossFit Polideportivo Cerro de La Mina (gratis; Terra Crossfit).
- 12:00–13:30 · Masterclass Fuerza Dirigida Polideportivo Cerro de La Mina (gratis; Best Athletes).
- 12:00–13:30 · Zumba – Fitness Parque de Colón (zona Bandera; gratis; Selina’s Team).
Lunes 8 de septiembre
- 20:30 · Campeonato de mus XII Memorial José Luis González Casa de la Cultura Carmen Conde (del 8 al 12; inscripción 20 €/pareja).
Martes 9 de septiembre
- 19:30 · Fútbol sala femenino (2ª División) La Granadilla (entrega de trofeos aprox. 21:00).
Miércoles 10 de septiembre
- 19:30 · Bajada del Santísimo Cristo de los Remedios De la Ermita a la Parroquia de Santa Catalina Mártir.
Jueves 11 de septiembre
- 19:30 · Torneo fútbol sala femenino (Jornada de las madres) La Granadilla (gratis; trofeos aprox. 20:45).
- 20:00 · Triduo al Santísimo Cristo de los Remedios Parroquia (P. Pablo Lamata).
Viernes 12 de septiembre
- 13:00–15:00 y 19:00–22:00 · XVI Concurso de Tapas Varios locales (12–21 sep; máx. 5 € tapa + bebida; ver app del concurso).
- 18:00–19:00 · DJ Óscar de Pablos Plaza Mayor (previo al pregón; acceso libre).
- 18:30 · Pasacalle Peña La Majada Hacia Plaza Mayor con charanga “Armando Jarana”.
- 19:00 · Pregón (Peña La Albarda · 50º aniversario) Balcón del Ayuntamiento, Plaza Mayor.
- ~19:15 · Reparto de limonada (Peña La Albarda) Plaza Mayor y Gran Vía.
- Tras el pregón · Recorrido musical (Peña La Albarda) Centro de la ciudad con charanga La Asamblea de Majaras.
- ~19:00–21:00 · DJ Fernandisco Plaza Mayor (tras el pregón; acceso libre).
- 20:00 · Triduo al Santísimo Cristo de los Remedios Parroquia.
- 23:00–02:00 · Baile popular con Orquesta La Misión Parque de Colón (acceso libre).
Sábado 13 de septiembre
- 09:30 (salidas a tiro) · Campeonato de golf Club Las Rejas (18 hoyos; trofeos 14:00).
- 10:00–14:00 · Jornada de deporte inclusivo La Granadilla (fútbol sala; gratis).
- 10:00 · XVI Campeonato de petanca intermunicipios Bolera Jardines Parque Colón (trofeos 13:00).
- 11:00–13:00 · Partida simultánea de ajedrez Soportales del Ayuntamiento (inscripción previa; gratis).
- 11:00–15:00 · XVII Feria de Entidades de Acción Voluntaria Gran Vía (programación de talleres y actividades durante la mañana).
- 09:00–24:00 · Recorrido musical Peña La Albarda Calles y bares del centro.
- 10:00–21:00 · Exposición de carteles de fiestas (inaug. 19:00) Sala Ángeles Santos, Casa de la Cultura (13–21 sep).
- 19:00 · Presentación de niños al Santísimo Cristo Parroquia Santa Catalina Mártir.
- 20:00 · Triduo al Santísimo Cristo Parroquia.
- 20:00 (pasacalle) / 21:00 (actuación) · XIV Certamen de Tunas Templete Plaza de la Constitución.
- 21:30 · Espectáculo de exhibición con drones Recinto Ferial (zona de público: Parque Adolfo Suárez y parte alta del Recinto Ferial).
- 22:00 · Concierto de Álex Ubago Parque de Colón (acceso libre).
- 23:30–03:30 · Orquesta Anaconda Parque de Colón (tras Ubago; acceso libre).
Domingo 14 de septiembre
- 09:00 · Encuentro ciclista II Memorial Fernando García Yun Salida rotonda Parque de Colón (trofeos 13:00; gratis).
- 10:00/12:00/19:00 · Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz Misas y procesión (Parroquia → Ermita).
- 11:00 (peques, 1 km) · 11:30 (mayores, 11 km) · XXIV Fiesta de la Bicicleta Salidas Plaza de Colón (casco obligatorio; evento libre).
- 12:00 · Actividad Peña “La Majada” Misa Mayor y ofrenda floral (tarde: a la procesión 20:30).
- Después de Misa Mayor · Peña La Albarda Limonada, pan y queso bendecido (Plaza de la Constitución).
- 14:00–18:00 · Recorrido musical Peña La Albarda Centro con charanga La Asamblea de Majaras.
- 18:00 · Espectáculo infantil Kids Rock Family Parque de Colón (gratis).
Lunes 15 de septiembre
- 18:00 · Espectáculo infantil Qué disparate (Cirko Psikario) Plaza de la Bandera, Parque de Colón (gratis).
Martes 16 de septiembre
- 18:00 · Espectáculo infantil Artilusio (Markeliñe) Plaza de la Bandera, Parque de Colón (gratis).
- 19:00–01:00 · Atracciones · Día de la Familia Recinto Ferial (precio atracciones: 2 €).
- 19:00 · Verbena Popular (mayores) Polideportivo Cerro de la Mina (invitación previa; música en directo).
Miércoles 17 de septiembre
- 17:00–21:00 · Parque de videojuegos Plaza de la Bandera, Parque de Colón.
- 20:00–24:00 · Recorridos musicales de peñas La Albarda y La Majada (centro con charangas).
- 20:00–23:00 · Concierto Majadahonda Joven Parque de Colón (Artifis, Nuria Hernández, Estoicos Anónimos, Javi Deral; acceso libre).
- 20:00 · Noche rociera Templete Plaza de la Constitución (coros El Encuentro y Santa Catalina; acceso libre).
Jueves 18 de septiembre
- 10:30–14:30 · II Jornada deportiva municipal (discapacidad intelectual) La Granadilla.
- 11:00–22:30 · Mercado Medieval C/ Gran Vía (pregón de inauguración 12:00 en Plaza Mayor).
- 17:30–20:30 · Rincón infantil Plaza de los Jardinillos.
- 18:00–22:30 · Tren turístico Salida/llegada C/ Francisco Umbral.
- 19:00–21:00 · Atracciones · Hora silenciosa (TEA) Recinto Ferial.
- 20:00–24:00 · Recorridos musicales de peñas La Albarda (La Asamblea de Majaras) y La Majada (Armando Jarana).
- 22:00 · Espectáculo tributo a ABBA Parque de Colón (acceso libre).
Viernes 19 de septiembre
- 08:00–14:00 · Chiringuito Peña La Albarda Frente a Plaza de Toros.
- 08:30–09:30 · Diana floreada Peña La Albarda.
- 10:00 · Encierro y suelta de reses Salida C/ Santa Catalina.
- 18:30 · Encierro y suelta de reses Salida C/ Santa Catalina.
- Tras encierro · Encierro chiqui (Peña La Majada) C/ Santa Catalina (toros de simulación y pañuelos).
- Tras el chiqui · Recorrido musical Peña La Majada Centro con charanga Armando Jarana.
- 20:00–24:00 · Recorrido musical Peña La Albarda Centro (La Asamblea de Majaras).
- 22:00–01:00 · Orquesta Panorama Recinto Ferial (acceso con entrada; empadronados: invitación gratuita vía Giglon; no empadronados: 15 €).
- ~01:00–03:30 · DJ Superlópez Recinto Ferial (acceso libre).
- 22:00 · Paula Mattheus Parque de Colón (acceso libre).
- ~23:30–03:30 · Orquesta La Brújula Parque de Colón (acceso libre).
Sábado 20 de septiembre
- 11:00–24:00 · Mercado Medieval C/ Gran Vía (tren turístico 12:00–15:00 y 18:00–24:00; Rincón infantil 11:00–14:30 y 17:30–21:30).
- 08:00–14:00 · Chiringuito Peña La Albarda Frente a Plaza de Toros.
- 08:30–09:30 · Diana floreada (Peña La Albarda) Centro.
- 10:00 · Encierro y suelta de reses Salida C/ Santa Catalina.
- Tras encierro · Encierro chiqui (Peña La Majada) C/ Santa Catalina.
- 18:00 · Corrida de toros Plaza de Toros (Las Erillas) · Venta al final del programa municipal.
- 20:30–24:00 · Recorrido musical Peña “La Albarda” Centro (La Asamblea de Majaras).
- 22:00 · Coque Malla Parque de Colón (acceso libre).
- 22:00 · Rozalén Recinto Ferial (acceso con entrada; empadronados: invitación gratuita vía Giglon; no empadronados: 15 €).
- ~23:30–03:30 · Orquesta Maxims Parque de Colón (tras Coque; acceso libre).
- ~00:30–03:30 · DJ Miguel DeJota Recinto Ferial (tras Rozalén; acceso libre).
Domingo 21 de septiembre
- 08:00–14:00 · Chiringuito Peña La Albarda Frente a Plaza de Toros.
- 08:30–09:30 · Diana floreada (Peña La Albarda) Centro.
- 10:00 · Encierro y suelta de reses C/ Santa Catalina.
- Tras encierro · Encierro chiqui (Peña La Majada) C/ Santa Catalina (retoman recorrido tras recortes).
- 11:30–16:00 · De vinos en Plaza de Pizarro Boulevard Cervantes (vaso desde 1 €, botellas desde 8 €).
- 11:30–14:30 y 17:00–20:00 · Día del Niño Zona familiar (Gran Vía) · Gran parque de juegos.
- 12:00 · CantaJuego Mi amiga Buby Parque de Colón (acceso libre).
- 13:00–16:00 · 26º Aniversario As de Bastos (degustación) C/ Dr. Bastos, 9 (ameniza Peña La Majada).
- 18:00 · Concurso de recortes Plaza de Toros (Las Erillas) · Venta al final del programa municipal.
- 19:00 · Inazio Parque de Colón (acceso libre).
- 21:00 · Reparto de la tradicional caldereta y vino Plaza de Colón (colabora Peña La Albarda; gratis).
- 23:00 · Gran castillo de fuegos artificiales Cerro de la Mina (Pirotecnia Global Foc; gratis).
- Tras los fuegos · Pobre de mí Pasacalle desde Plaza de la Lealtad al Ayuntamiento (vela y traca final).
Epílogo y actos posteriores
- Jueves 25 de septiembre · 20:30 · Entrega de premios (mus y tapas) Casa de la Cultura Carmen Conde.
- Viernes 24 de octubre · 20:30 · Premios taurinos Fiestas 2025 Bar Restaurante Sol y Aire (Avda. Dr. Marañón, 47).
Cuándo son los fuegos artificiales: horario y fechas
El castillo de fuegos artificiales de las Fiestas de Majadahonda se celebra el domingo 21 de septiembre a las 23:00 en el Cerro de la Mina. Es el cierre oficial: conviene llegar con tiempo y respetar las zonas de seguridad.
Quién es el patrón de Majadahonda
El patrón es el Santísimo Cristo de los Remedios. Las fiestas giran en torno a su devoción, con la bajada, el triduo, la Misa Mayor y la procesión, que cada año reúnen a cientos de vecinos.