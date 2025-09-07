Fiestas de Majadahonda 2025: cuándo son, fechas, dónde son, programación, fuegos artificiales y cómo ir

Las Fiestas de Majadahonda 2025 que se celebran en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, llegan en breve , por lo que dentro de poco este municipio tendrá varios días de deporte, pasacalles, mercado medieval, encierros, espectáculos infantiles y un final de fuegos artificiales que siempre reúne a medio pueblo. Si no te quieres nada, entonces debes descubrir el programa por días, con todos los horarios, tal y como te desvelamos a continuación.

Además este año, las fiestas de Majadahonda contarán con un pregón especial a cargo de la Peña La Albarda (50º aniversario) y en lo que respecta a conciertos, veremos actuaciones, entre otros, de Álex Ubago, Rozalén, Coque Malla, Paula Mattheus o Inazio. Todo ello repartido entre varias ubicaciones así que toma nota de todas las fechas, cuándo acaban, el programa completo, porqué se celebran estas fiestas y también cuándo y dónde serán los fuegos artificiales.

Cuándo son las Fiestas de Majadahonda: fechas, qué días son y cuándo acaban

El calendario festivo se extiende del 12 al 21 de septiembre de 2025, auqnue desde hoy mismo ya se celebran actividades deportivas y culturales, el pregón será el viernes 12 por la tarde en Plaza Mayor y los días grandes del 19 al 21 de septiembre. El broche final son los fuegos artificiales el domingo 21 a las 23:00 en el Cerro de la Mina.

Dónde se celebran las Fiestas de Majadahonda y cómo ir

Los escenarios principales son la Plaza Mayor (pregón, DJs y orquestas), el Parque de Colón (conciertos y actividades familiares), el Recinto Ferial (atracciones y grandes shows), la Plaza de Toros (Las Erillas), la Gran Vía (mercado medieval y zona familiar), el Parque Adolfo Suárez (zona de público para el show de drones) y el Cerro de la Mina (fuegos artificiales).

Para ir tienes varias combinaciones, dependiendo de si vas en coche o en transporte público:

Cercanías : C-7 y C-10 (estación Majadahonda), enlaces con Chamartín y Príncipe Pío.

: C-7 y C-10 (estación Majadahonda), enlaces con Chamartín y Príncipe Pío. Autobuses : Interurbanos desde Moncloa (651, 652, 653) y líneas urbanas reforzadas en fiestas.

: Interurbanos desde Moncloa (651, 652, 653) y líneas urbanas reforzadas en fiestas. Metro Ligero : ML3 (paradas cercanas en municipios colindantes + bus de conexión).

: ML3 (paradas cercanas en municipios colindantes + bus de conexión). Coche: Accesos por A-6 y M-503; en días de concierto hay cortes y afluencia: mejor transporte público.

Programación de las Fiestas de Majadahonda

Ya sabemos fechas, dónde se celebra y cómo ir a las Fiestas de Majadahonda de las que os presentamos ahora, su programación.

Sábado 6 de septiembre

10:00–11:30 · Yoga Polideportivo La Granadilla (actividad gratuita; inscripciones en kaulayoga.es).

Polideportivo La Granadilla (actividad gratuita; inscripciones en kaulayoga.es). 10:00–13:30 · Milla urbana C/ Santa Bárbara – Parque de Colón (actividad gratuita; Club Atletismo Majadahonda).

C/ Santa Bárbara – Parque de Colón (actividad gratuita; Club Atletismo Majadahonda). 10:30–13:30 · Forus Fitness Day Forus Valle de La Oliva, C/ Ruperto Chapí 3 (GAP, Body Combat, Dance; reserva previa).

Forus Valle de La Oliva, C/ Ruperto Chapí 3 (GAP, Body Combat, Dance; reserva previa). 10:30/11:30/12:30 · GO Fit Físico Fitness Day GO Fit Físico, C/ Azafrán 4 (GAP, Body Combat y Zumba; reserva vía Typeform).

GO Fit Físico, C/ Azafrán 4 (GAP, Body Combat y Zumba; reserva vía Typeform). 11:00–13:00 · Patinaje sobre ruedas · Roller Dance Polideportivo Cerro de La Mina (familias 11:00–12:00; +10 años 12:00–13:00; gratis).

Sábado 6 a domingo 7 de septiembre

Desde las 09:00 · XV Trofeo de tiro al plato Paraje Baedón (inscripción in situ 09:00; trofeos aprox. 15:30; ambos días).

Paraje Baedón (inscripción in situ 09:00; trofeos aprox. 15:30; ambos días). Todo el día · XI Campeonato de pádel Ayto. Majadahonda Pistas Huerta Vieja (6–7 sep; final y trofeos sáb. 13 a las 13:30).

Sábado 6 a sábado 13 de septiembre

Todo el día · XXXV Campeonato de tenis Ayto. Majadahonda Pistas Huerta Vieja (categorías de base a veteranos; final y trofeos sáb. 13, 13:30).

Pistas Huerta Vieja (categorías de base a veteranos; final y trofeos sáb. 13, 13:30). 6–13 · I Campeonato de Pickleball Ayto. Majadahonda Pistas Huerta Vieja (trofeos sáb. 13, 13:30).

Domingo 7 de septiembre

10:00 · Torneo Vóley Playa 4×4 mixto Pistas La Sacedilla (10 €/persona; trofeos 14:00).

Pistas La Sacedilla (10 €/persona; trofeos 14:00). 10:00 · Torneo Baloncesto 3×3 senior Polideportivo Príncipe Felipe (trofeos 13:00).

Polideportivo Príncipe Felipe (trofeos 13:00). 10:00–11:30 · Masterclass CrossFit Polideportivo Cerro de La Mina (gratis; Terra Crossfit).

Polideportivo Cerro de La Mina (gratis; Terra Crossfit). 12:00–13:30 · Masterclass Fuerza Dirigida Polideportivo Cerro de La Mina (gratis; Best Athletes).

Polideportivo Cerro de La Mina (gratis; Best Athletes). 12:00–13:30 · Zumba – Fitness Parque de Colón (zona Bandera; gratis; Selina’s Team).

Lunes 8 de septiembre

20:30 · Campeonato de mus XII Memorial José Luis González Casa de la Cultura Carmen Conde (del 8 al 12; inscripción 20 €/pareja).

Martes 9 de septiembre

19:30 · Fútbol sala femenino (2ª División) La Granadilla (entrega de trofeos aprox. 21:00).

Miércoles 10 de septiembre

19:30 · Bajada del Santísimo Cristo de los Remedios De la Ermita a la Parroquia de Santa Catalina Mártir.

Jueves 11 de septiembre

19:30 · Torneo fútbol sala femenino (Jornada de las madres) La Granadilla (gratis; trofeos aprox. 20:45).

La Granadilla (gratis; trofeos aprox. 20:45). 20:00 · Triduo al Santísimo Cristo de los Remedios Parroquia (P. Pablo Lamata).

Viernes 12 de septiembre

13:00–15:00 y 19:00–22:00 · XVI Concurso de Tapas Varios locales (12–21 sep; máx. 5 € tapa + bebida; ver app del concurso).

Varios locales (12–21 sep; máx. 5 € tapa + bebida; ver app del concurso). 18:00–19:00 · DJ Óscar de Pablos Plaza Mayor (previo al pregón; acceso libre).

Plaza Mayor (previo al pregón; acceso libre). 18:30 · Pasacalle Peña La Majada Hacia Plaza Mayor con charanga “Armando Jarana”.

Hacia Plaza Mayor con charanga “Armando Jarana”. 19:00 · Pregón (Peña La Albarda · 50º aniversario) Balcón del Ayuntamiento, Plaza Mayor.

Balcón del Ayuntamiento, Plaza Mayor. ~19:15 · Reparto de limonada (Peña La Albarda) Plaza Mayor y Gran Vía.

Plaza Mayor y Gran Vía. Tras el pregón · Recorrido musical (Peña La Albarda) Centro de la ciudad con charanga La Asamblea de Majaras.

Centro de la ciudad con charanga La Asamblea de Majaras. ~19:00–21:00 · DJ Fernandisco Plaza Mayor (tras el pregón; acceso libre).

Plaza Mayor (tras el pregón; acceso libre). 20:00 · Triduo al Santísimo Cristo de los Remedios Parroquia.

Parroquia. 23:00–02:00 · Baile popular con Orquesta La Misión Parque de Colón (acceso libre).

Sábado 13 de septiembre

09:30 (salidas a tiro) · Campeonato de golf Club Las Rejas (18 hoyos; trofeos 14:00).

Club Las Rejas (18 hoyos; trofeos 14:00). 10:00–14:00 · Jornada de deporte inclusivo La Granadilla (fútbol sala; gratis).

La Granadilla (fútbol sala; gratis). 10:00 · XVI Campeonato de petanca intermunicipios Bolera Jardines Parque Colón (trofeos 13:00).

Bolera Jardines Parque Colón (trofeos 13:00). 11:00–13:00 · Partida simultánea de ajedrez Soportales del Ayuntamiento (inscripción previa; gratis).

Soportales del Ayuntamiento (inscripción previa; gratis). 11:00–15:00 · XVII Feria de Entidades de Acción Voluntaria Gran Vía (programación de talleres y actividades durante la mañana).

Gran Vía (programación de talleres y actividades durante la mañana). 09:00–24:00 · Recorrido musical Peña La Albarda Calles y bares del centro.

Calles y bares del centro. 10:00–21:00 · Exposición de carteles de fiestas (inaug. 19:00) Sala Ángeles Santos, Casa de la Cultura (13–21 sep).

Sala Ángeles Santos, Casa de la Cultura (13–21 sep). 19:00 · Presentación de niños al Santísimo Cristo Parroquia Santa Catalina Mártir.

Parroquia Santa Catalina Mártir. 20:00 · Triduo al Santísimo Cristo Parroquia.

Parroquia. 20:00 (pasacalle) / 21:00 (actuación) · XIV Certamen de Tunas Templete Plaza de la Constitución.

Templete Plaza de la Constitución. 21:30 · Espectáculo de exhibición con drones Recinto Ferial (zona de público: Parque Adolfo Suárez y parte alta del Recinto Ferial).

Recinto Ferial (zona de público: Parque Adolfo Suárez y parte alta del Recinto Ferial). 22:00 · Concierto de Álex Ubago Parque de Colón (acceso libre).

Parque de Colón (acceso libre). 23:30–03:30 · Orquesta Anaconda Parque de Colón (tras Ubago; acceso libre).

Domingo 14 de septiembre

09:00 · Encuentro ciclista II Memorial Fernando García Yun Salida rotonda Parque de Colón (trofeos 13:00; gratis).

Salida rotonda Parque de Colón (trofeos 13:00; gratis). 10:00/12:00/19:00 · Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz Misas y procesión (Parroquia → Ermita).

Misas y procesión (Parroquia → Ermita). 11:00 (peques, 1 km) · 11:30 (mayores, 11 km) · XXIV Fiesta de la Bicicleta Salidas Plaza de Colón (casco obligatorio; evento libre).

Salidas Plaza de Colón (casco obligatorio; evento libre). 12:00 · Actividad Peña “La Majada” Misa Mayor y ofrenda floral (tarde: a la procesión 20:30).

Misa Mayor y ofrenda floral (tarde: a la procesión 20:30). Después de Misa Mayor · Peña La Albarda Limonada, pan y queso bendecido (Plaza de la Constitución).

Limonada, pan y queso bendecido (Plaza de la Constitución). 14:00–18:00 · Recorrido musical Peña La Albarda Centro con charanga La Asamblea de Majaras.

Centro con charanga La Asamblea de Majaras. 18:00 · Espectáculo infantil Kids Rock Family Parque de Colón (gratis).

Lunes 15 de septiembre

18:00 · Espectáculo infantil Qué disparate (Cirko Psikario) Plaza de la Bandera, Parque de Colón (gratis).

Martes 16 de septiembre

18:00 · Espectáculo infantil Artilusio (Markeliñe) Plaza de la Bandera, Parque de Colón (gratis).

Plaza de la Bandera, Parque de Colón (gratis). 19:00–01:00 · Atracciones · Día de la Familia Recinto Ferial (precio atracciones: 2 €).

Recinto Ferial (precio atracciones: 2 €). 19:00 · Verbena Popular (mayores) Polideportivo Cerro de la Mina (invitación previa; música en directo).

Miércoles 17 de septiembre

17:00–21:00 · Parque de videojuegos Plaza de la Bandera, Parque de Colón.

Plaza de la Bandera, Parque de Colón. 20:00–24:00 · Recorridos musicales de peñas La Albarda y La Majada (centro con charangas).

La Albarda y La Majada (centro con charangas). 20:00–23:00 · Concierto Majadahonda Joven Parque de Colón (Artifis, Nuria Hernández, Estoicos Anónimos, Javi Deral; acceso libre).

Parque de Colón (Artifis, Nuria Hernández, Estoicos Anónimos, Javi Deral; acceso libre). 20:00 · Noche rociera Templete Plaza de la Constitución (coros El Encuentro y Santa Catalina; acceso libre).

Jueves 18 de septiembre

10:30–14:30 · II Jornada deportiva municipal (discapacidad intelectual) La Granadilla.

La Granadilla. 11:00–22:30 · Mercado Medieval C/ Gran Vía (pregón de inauguración 12:00 en Plaza Mayor).

C/ Gran Vía (pregón de inauguración 12:00 en Plaza Mayor). 17:30–20:30 · Rincón infantil Plaza de los Jardinillos.

Plaza de los Jardinillos. 18:00–22:30 · Tren turístico Salida/llegada C/ Francisco Umbral.

Salida/llegada C/ Francisco Umbral. 19:00–21:00 · Atracciones · Hora silenciosa (TEA) Recinto Ferial.

Recinto Ferial. 20:00–24:00 · Recorridos musicales de peñas La Albarda (La Asamblea de Majaras) y La Majada (Armando Jarana).

La Albarda (La Asamblea de Majaras) y La Majada (Armando Jarana). 22:00 · Espectáculo tributo a ABBA Parque de Colón (acceso libre).

Viernes 19 de septiembre

08:00–14:00 · Chiringuito Peña La Albarda Frente a Plaza de Toros.

Frente a Plaza de Toros. 08:30–09:30 · Diana floreada Peña La Albarda.

Peña La Albarda. 10:00 · Encierro y suelta de reses Salida C/ Santa Catalina.

Salida C/ Santa Catalina. 18:30 · Encierro y suelta de reses Salida C/ Santa Catalina.

Salida C/ Santa Catalina. Tras encierro · Encierro chiqui (Peña La Majada) C/ Santa Catalina (toros de simulación y pañuelos).

C/ Santa Catalina (toros de simulación y pañuelos). Tras el chiqui · Recorrido musical Peña La Majada Centro con charanga Armando Jarana.

Centro con charanga Armando Jarana. 20:00–24:00 · Recorrido musical Peña La Albarda Centro (La Asamblea de Majaras).

Centro (La Asamblea de Majaras). 22:00–01:00 · Orquesta Panorama Recinto Ferial (acceso con entrada; empadronados: invitación gratuita vía Giglon; no empadronados: 15 €).

Recinto Ferial (acceso con entrada; empadronados: invitación gratuita vía Giglon; no empadronados: 15 €). ~01:00–03:30 · DJ Superlópez Recinto Ferial (acceso libre).

Recinto Ferial (acceso libre). 22:00 · Paula Mattheus Parque de Colón (acceso libre).

Parque de Colón (acceso libre). ~23:30–03:30 · Orquesta La Brújula Parque de Colón (acceso libre).

Sábado 20 de septiembre

11:00–24:00 · Mercado Medieval C/ Gran Vía (tren turístico 12:00–15:00 y 18:00–24:00; Rincón infantil 11:00–14:30 y 17:30–21:30).

C/ Gran Vía (tren turístico 12:00–15:00 y 18:00–24:00; Rincón infantil 11:00–14:30 y 17:30–21:30). 08:00–14:00 · Chiringuito Peña La Albarda Frente a Plaza de Toros.

Frente a Plaza de Toros. 08:30–09:30 · Diana floreada (Peña La Albarda) Centro.

Centro. 10:00 · Encierro y suelta de reses Salida C/ Santa Catalina.

Salida C/ Santa Catalina. Tras encierro · Encierro chiqui (Peña La Majada) C/ Santa Catalina.

C/ Santa Catalina. 18:00 · Corrida de toros Plaza de Toros (Las Erillas) · Venta al final del programa municipal.

Plaza de Toros (Las Erillas) · Venta al final del programa municipal. 20:30–24:00 · Recorrido musical Peña “La Albarda” Centro (La Asamblea de Majaras).

Centro (La Asamblea de Majaras). 22:00 · Coque Malla Parque de Colón (acceso libre).

Parque de Colón (acceso libre). 22:00 · Rozalén Recinto Ferial (acceso con entrada; empadronados: invitación gratuita vía Giglon; no empadronados: 15 €).

Recinto Ferial (acceso con entrada; empadronados: invitación gratuita vía Giglon; no empadronados: 15 €). ~23:30–03:30 · Orquesta Maxims Parque de Colón (tras Coque; acceso libre).

Parque de Colón (tras Coque; acceso libre). ~00:30–03:30 · DJ Miguel DeJota Recinto Ferial (tras Rozalén; acceso libre).

Domingo 21 de septiembre

08:00–14:00 · Chiringuito Peña La Albarda Frente a Plaza de Toros.

Frente a Plaza de Toros. 08:30–09:30 · Diana floreada (Peña La Albarda) Centro.

Centro. 10:00 · Encierro y suelta de reses C/ Santa Catalina.

C/ Santa Catalina. Tras encierro · Encierro chiqui (Peña La Majada) C/ Santa Catalina (retoman recorrido tras recortes).

C/ Santa Catalina (retoman recorrido tras recortes). 11:30–16:00 · De vinos en Plaza de Pizarro Boulevard Cervantes (vaso desde 1 €, botellas desde 8 €).

Boulevard Cervantes (vaso desde 1 €, botellas desde 8 €). 11:30–14:30 y 17:00–20:00 · Día del Niño Zona familiar (Gran Vía) · Gran parque de juegos.

Zona familiar (Gran Vía) · Gran parque de juegos. 12:00 · CantaJuego Mi amiga Buby Parque de Colón (acceso libre).

Parque de Colón (acceso libre). 13:00–16:00 · 26º Aniversario As de Bastos (degustación) C/ Dr. Bastos, 9 (ameniza Peña La Majada).

C/ Dr. Bastos, 9 (ameniza Peña La Majada). 18:00 · Concurso de recortes Plaza de Toros (Las Erillas) · Venta al final del programa municipal.

Plaza de Toros (Las Erillas) · Venta al final del programa municipal. 19:00 · Inazio Parque de Colón (acceso libre).

Parque de Colón (acceso libre). 21:00 · Reparto de la tradicional caldereta y vino Plaza de Colón (colabora Peña La Albarda; gratis).

Plaza de Colón (colabora Peña La Albarda; gratis). 23:00 · Gran castillo de fuegos artificiales Cerro de la Mina (Pirotecnia Global Foc; gratis).

Cerro de la Mina (Pirotecnia Global Foc; gratis). Tras los fuegos · Pobre de mí Pasacalle desde Plaza de la Lealtad al Ayuntamiento (vela y traca final).

Epílogo y actos posteriores

Jueves 25 de septiembre · 20:30 · Entrega de premios (mus y tapas) Casa de la Cultura Carmen Conde.

Casa de la Cultura Carmen Conde. Viernes 24 de octubre · 20:30 · Premios taurinos Fiestas 2025 Bar Restaurante Sol y Aire (Avda. Dr. Marañón, 47).

Cuándo son los fuegos artificiales: horario y fechas

El castillo de fuegos artificiales de las Fiestas de Majadahonda se celebra el domingo 21 de septiembre a las 23:00 en el Cerro de la Mina. Es el cierre oficial: conviene llegar con tiempo y respetar las zonas de seguridad.

Quién es el patrón de Majadahonda

El patrón es el Santísimo Cristo de los Remedios. Las fiestas giran en torno a su devoción, con la bajada, el triduo, la Misa Mayor y la procesión, que cada año reúnen a cientos de vecinos.