Jorge Rey no falla y lanza su advertencia para el domingo: «El tiempo se rompe con tormentas y frío»

El experto en el tiempo no falla y lanza una importante advertencia para el domingo, la realidad es que nos está esperando un día de tormentas y frío que puede ser histórico, según Jorge Rey. Tendremos que empezar a prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden marcar de nuevo, este fin de semana en el que los cambios serán una realidad. Deberemos empezar a ver llegar un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando y la manera en la que deberemos empezar a tener en cuenta. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días y seguramente podremos empezar a ver llegar. Son días de cambios en los que quizás deberemos empezar a ver un giro radical que quizás hasta ahora no hubiéremos ni esperado. La dura advertencia para este domingo tirará por tierra los planes que tengamos por delante en este fin de semana de novedades.

La dura advertencia de Jorge Rey para el domingo

La previsión del tiempo para este último día de fin de semana y de descanso, nos trae un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que este tiempo puede ser más complicado de lo que esperaríamos. Lo que nos está esperando en algo para lo que quizás no estamos del todo preparados.

La situación puede ir cambiando por momentos y en su lugar, vamos a tener que afrontar una novedad destacada. Después de unos días en los que quizás deberemos empezar a ver llegar este giro radical del todo inesperado que nos sumergirá de lleno en el otoño.

Ahora parece que este cambio está cada vez más y más presente, de una manera que quizás hasta ahora no hubiéremos tenido en consideración. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar estas lluvias que parece que van a ser una constante en este último día de la semana.

Cerramos una etapa y lo hacemos con la dura advertencia del hombre que sigue el método de Las Cabañuelas y sin duda alguna, nunca falla, este fin de semana, tocará sacar el paraguas.

El tiempo se rompe con tormentas y frío

Jorge Rey no es el único experto en el tiempo que parece que sabe muy bien qué es lo que nos está esperando. Deberemos empezar a prepararnos para un nuevo giro de guion que puede acabar convirtiéndose en una dura realidad, la situación puede ir cambiando por momentos a medida que vamos viendo llegar un giro importante de guion.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «El anticiclón que ha marcado el tiempo esta semana, se retirará ligeramente hacia el suroeste. Esto permitirá que una borrasca atlántica se acerque más a España. La borrasca no nos afectará de lleno, ya que su trayectoria la llevará más al norte, sin embargo, un frente frío asociado a ella, llegará el sábado y cruzará el noroeste peninsular con lluvias a su paso. El domingo al mediodía, el frente habría alcanzado el centro peninsular ya más debilitado. Afectaría a la diagonal que va desde el norte de Andalucía hasta el Cantábrico oriental. Las lluvias persistirían en Extremadura, oeste de Andalucía y otras zonas del noroeste peninsular con mayor intensidad».

Siguiendo con la misma previsión: «En el resto de zonas, esperamos chubascos. Por la tarde, algunas tormentas podrían crecer en zonas de Asturias, Cantabria, Pirineos y en las Béticas. La probabilidad de que lleguen lluvias el fin de semana es menor en la mayor parte de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y las islas Baleares. En las islas Canarias podrían darse algunos chubascos el domingo. La borrasca, si bien no nos va a afectar de lleno con lluvias generalizadas, sí que hará que las temperaturas cambien de un día para otro. Primero, con una subida térmica esperada el sábado, sobre todo en el norte y gracias al viento del sur. Tras eso, una bajada al paso del frente frío del domingo. El sábado, las temperaturas subirán y lo harán de forma notable en el norte del país y en puntos del nordeste. En líneas generales las subidas estarán entre 2-6ºC, pero podría haber subidas superiores a los 10ºC en áreas del Cantábrico oriental. Bilbao, por ejemplo, podría alcanzar los 36ºC, mientras en Santander rondarían los 34ºC».

Los descensos térmicos acompañarán a estas tormentas que se irán extendiendo con el paso del tiempo: «El domingo, por el contrario, las temperaturas descenderán de forma notable en buena parte del país. En puntos de la vertiente atlántica podrían descender más de 6ºC u 8ºC gracias al paso del frente. Así, quedarían muy por debajo de lo normal para esta época en algunas áreas. Sin embargo, por el área mediterránea peninsular y Baleares, habrá nuevos ascensos».