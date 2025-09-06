Jorge Rey da la razón a la AEMET y confirma que lo que llega a España es extremo: «El próximo…»

La AEMET da la razón a Jorge Rey y confirma lo que llega a España es extremo, tendremos que empezar a pensar en un giro radical que puede convertirse en una auténtica pesadilla. Por lo que, habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas. Es momento de apostar claramente por un giro importante que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

España se prepara para un importante cambio de tendencia que estamos viendo llegar a pasos agigantados. Lo que parece que acabará siendo una realidad acabará marcando unas jornadas en las que todo puede ser posible. Los días que tenemos por delante estarán en plena transición de una estación a otra, con la mirada puesta a un cambio que nos llevará a una situación totalmente diferente. Del sol y el calor, vamos a pasar a una situación que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de una previsión del tiempo que puede traernos más de una sorpresa inesperada.

Es extremo lo que llega a España

Después de una previsión del tiempo en el que las condiciones han ido cambiando por momentos. De las olas de calor de este verano nos vamos a acordar durante mucho tiempo, en especial si tenemos en cuenta lo que está a punto de pasar en estos días.

Es momento de apostar por ese cambio que parece que acabará siendo una realidad antes de lo que esperaríamos en estas jornadas del mes de septiembre. Estos días en los que parece que el tiempo se acaban convirtiendo en una realidad en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Parece imposible pensar que en unas semanas o días el cambio de tiempo acabará siendo cada vez más y más intenso. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que por delante una inestabilidad que es propia de esta época del año.

El otoño parece que cada vez está llegando a pasos más grandes, con una serie de novedades que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Habrá llegado ese día en el que tendremos que apostar claramente por una situación que puede marcar estos días que para muchos acabarán siendo un puente importante.

Los expertos de la AEMET dan la razón a un Jorge Rey que sabe muy bien lo que nos está esperando. Las redes sociales parece que nos dan una serie de novedades que pueden acabar marcando unos días cargados de actividad en estas jornadas de temporada.

Tal y como nos explican estos expertos: «Día marcado por el paso de un frente que, de oeste a este, cubrirá los cielos de la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, dejando intervalos de nubes medias y altas en el resto de la Península y en Baleares. Se prevé que precipite en Galicia, Asturias, Cantabria y oeste de Castilla y León y de Extremadura, sin descartarse en otras regiones de la mitad noroeste. Serán más abundantes en el oeste de Galicia a primeras horas, con posibilidad de ser localmente fuertes. Asimismo, se prevé nubosidad baja matinal en regiones de Alborán, Andalucía occidental y del Levante, tendiendo en general a levantar; mientras que por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el sureste peninsular, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes. En Canarias cielos poco nubosos en general, con nubes de evolución y posibilidad de algún chubasco o tormenta en interiores de las islas centrales. Probables bancos de niebla matinales en zonas de Andalucía occidental y del Levante, así como brumas frontales en Galicia y nieblas costeras en Alborán. Calima en Alborán, Baleares, sudeste peninsular y, en mayor concentración, en Canarias.

Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias y regiones mediterráneas, notablemente en interiores de la Comunidad Valenciana; con descensos en el resto que también llegarán a notables en amplias zonas de la mitad oeste peninsular. Se podrán superar los 35 grados en el interior de Mallorca y en depresiones del sur y este peninsular. Mínimas en general en aumento, sin bajar de 20 grados en amplias zonas de Andalucía, Mediterráneo y en las depresiones de la meseta Sur y del nordeste».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplarán vientos flojos en general en la Península y Baleares, predominando las componentes sur y este en las islas, tercio nordeste y fachada oriental peninsulares, la sur rolando a norte en el Cantábrico, y la oeste en el resto. En litorales de Galicia y del Cantábrico serán moderados con posibles intervalos fuertes. Alisio moderado en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Posibles chubascos y tormenta localmente fuertes en el sureste peninsular. Ascenso notable de las temperaturas máximas en interiores de la Comunidad Valenciana y descensos notables en amplias zonas de la mitad oeste peninsular».