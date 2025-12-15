Siete personas rescatadas y carreteras anegadas en Almería por la borrasca Emilia

El paso de la borrasca Emilia ha dejado este domingo en la provincia de Almería siete personas rescatadas, carreteras anegadas y múltiples incidencias por inundaciones. La alerta roja que se había lanzado ante la previsión de graves problemas por el temporal se ha mantenido hasta primeras horas de este lunes, que es cuando los meteorólogos prevén que acabe el riesgo.

Los rescates practicados por los servicios de emergencias se han saldado sin daños personales. Las primeras de estas intervenciones se ha producido entre las localidades de Húercal-Overa y Pulpí. Tres personas se habían quedado atrapadas por la crecida de la rambla de San Francisco. Hasta el lugar han acudido efectivos de Policía Local y Cruz Roja, que han puesto a salvo a los afectados.

Posteriormente, los bomberos han rescatado a dos personas en Burjulú, que es una pedanía de Cuevas del Almanzora, y a otras dos en Úrcal, perteneciente al término municipal de Huércal-Overa.

Las afecciones que ha dejado el paso de la borrasca Emilia en la provincia de Almería han sido considerables. Sobre todo, el corte de numerosas carreteras. La red viaria se ha visto gravemente afectada, con carreteras anegadas por el agua y el barro que las hacían impracticables.

Fuentes del Servicio autonómico de Emergencias 112 Andalucía indicaron este domingo por la noche que se han atendido una treintena de incidencias por el temporal, la mayoría de ellas en la provincia de Almería.

En las horas previas, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) lanzó un mensaje masivo (Es-Alert) a los teléfonos móviles de los nueve municipios del Levante almeriense donde se preveían mayores riesgos por la borrasca Emilia: Carbone-ras, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Níjar, Pulpí, Turre y Vera.