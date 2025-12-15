Ni por teléfono ni presencial: el truco para conseguir cita en el médico al día siguiente

Hay un truco para conseguir cita en el médico al día siguiente que se ha convertido en viral en redes sociales. España es uno de los pocos países que tienen una sanidad universal, es decir, no pagamos nada por ir al médico en la Seguridad Social, aunque puede que tengamos que seguir con unas reglas que quizás no serán del todo las mismas que esperaríamos. Es el momento de apostar claramente por algunos elementos que serán los que marcarán la diferencia en este momento.

Intentamos llamar a unos centros de salud que en numerosas ocasiones están colapsados o saturados. Por lo que, tenemos que estar pendientes de unos elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. Es el momento de apostar claramente por una cita en el médico que puede ser la que marque la diferencia en todos los sentidos. Una opción de lo más recomendable que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días de resfriados y de gripes que quizás nos afecten más de lo que nos imaginaríamos.

Ni presencial ni por teléfono

Los días en los que la gripe llega a su pico o cuando, simplemente, la plantilla de sanitarios se reduce ante las vacaciones del personal o la enfermedad de éstos, el sistema se colapsa. Por mucho que queramos obtener cita con el médico será casi imposible conseguirlo.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en conseguir una cita en el médico sin que podamos perder una gran cantidad de tiempo en ello. En esencia, lo que necesitamos es poder recibir una consulta médica que pueda solucionar una serie de dolencias que pueden ser temporales.

No sirve de nada pedir cita al médico para dentro de dos semanas si tenemos un resfriado, es más, seguramente, tendremos que estar pendientes de una serie de detalles que será claves que aprendamos a desentrañar. Empezando por una correcta comunicación con la administración que no siempre es fácil.

Muchas veces el teléfono no nos sirve, sino que simplemente es una herramienta más para poder saber en todo momento qué es lo que nos está esperando. En este nuevo cambio de ciclo en el que la era digital se acaba imponiendo, puede que necesitemos encontrar un truco para conseguir cita en el médico que no nos haga perder tiempo a nivel presencial.

El truco para conseguir cita en el médico al día siguiente

En las redes sociales corre como la pólvora un truco que consiste en esperar a la medianoche para pedir cita. En ese momento, dicen los expertos que es cuando se desbloquean aquellas citas de los médicos que han quedado libres o que simplemente se han anulado.

Puede ser que la persona ya haya buscado una alternativa que debemos conocer o que simplemente se ha acabado imponiendo en estos días que tenemos por delante. Las opciones son enormes y pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después en nuestro día a día.

Antes que nada, debemos tener muy clara el tipo de cita que queremos agendar, según el servicio andaluz de salud, existen varios tipos que son comunes a otros servicios de salud:

Las citas a demanda – para consultas médicas o de enfermería- se pueden obtener sin ningún requisito previo, sin embargo únicamente se puede reservar una sola cita a demanda, es decir que si se tiene una cita asignada y se desea obtener una nueva, es necesario cancelar la primera.

Las citas que se ponen a disposición de las personas usuarias no representan la totalidad de la agenda de una consulta, ya que existen otro tipo de citas que el centro reserva para otras consultas y actividades como son:

Las consultas programadas, son aquellas en las que el profesional es quien define tanto la necesidad de realizar una consulta como la fecha en que debe producirse (por ejemplo, en el seguimiento de salud infantil).

La consulta para la atención no demorable, se ofrecen en el horario de consulta por motivos no demorables y en caso de que se precise que la consulta sea antes de la que se oferta a demanda. Para ello es aconsejable dirigirse al centro sanitario de atención primaria.

Consultas telefónicas, se utilizan para aquellas consultas que no es necesaria la presencia de la persona, como la renovación de tratamientos crónicos, los resultados de pruebas diagnósticas, seguimiento, etc.

Los centros de atención primaria disponen de consultas telefónicas en las que el profesional (de medicina de familia, enfermería o pediatría) llama por teléfono a la persona solicitante. El profesional tiene acceso a la historia clínica electrónica del paciente durante la consulta telefónica, por lo que puede prescribir o renovar medicación y realizar las indicaciones que considere oportunas sin necesidad de que el paciente se desplace al centro.

Otras consultas y actividades (extracciones, pruebas diagnósticas, cirugía menor, etc.) que requieren una indicación previa de un profesional o de condiciones especiales de preparación.