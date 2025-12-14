Alejandra Rubio le suelta la peor pulla a Terelu y comienza la guerra: «Me fío más de mi padre»

Alejandra Rubio ha vuelto a situarse en el centro del foco mediático tras una confesión que no ha pasado desapercibida y que muchos ya interpretan como una pulla directa a su madre, Terelu Campos. La joven colaboradora, que poco a poco ha ido construyendo su propio espacio en televisión, ha participado en el pódcast La casa de mi vecina, presentado por Nagore Robles, donde se ha mostrado especialmente sincera al hablar de su familia, sus decisiones vitales y la figura que realmente marca su brújula personal. Sus palabras son sorprendentes y en OKDIARIO sabemos exactamente qué ha contado.

Lejos de discursos edulcorados, Alejandra ha hablado con naturalidad de su recorrido académico, de sus dudas y de la presión que supone crecer en una saga televisiva tan reconocible como la de las Campos. A pesar de llevar uno de los apellidos más conocidos del panorama mediático, insiste en que su manera de ser y de enfrentarse a la vida poco tiene que ver con la rama materna de su familia.

Durante la charla, la hija de Terelu Campos recordó que ha probado distintos caminos antes de asentarse profesionalmente. Estudió Diseño de Moda, se matriculó en Derecho y finalmente decidió apostar por la interpretación y el arte dramático, una formación que, tal y como ella misma explicó, fue financiada por su padre, Alejandro Rubio. Un gesto que no solo subraya el apoyo económico, sino también el respaldo emocional que él ha tenido con ella, incluso cuando no compartía del todo sus decisiones.

Alejandra Rubio confía más en su padre

Alejandra no tuvo reparos en reconocer que su padre tenía otros planes imaginados para su futuro. «Para él hubiera sido genial que yo hubiera estudiado ADE y me hubiera quedado con la empresa de la familia», explicó, haciendo referencia a la cadena de ópticas que Alejandro Rubio regenta junto a sus hermanos. Sin embargo, dejó claro que, aunque ese sueño existía, nunca se le impuso como una obligación. De hecho, la colaboradora fue rotunda al señalar quién es su verdadero pilar. «Me fío más de mi padre que de nadie», afirmó sin dudarlo, una frase que muchos han interpretado como el inicio de una grieta pública con su madre. Para Alejandra, Alejandro representa la figura racional, ajena al ruido mediático y capaz de ofrecerle una visión práctica de sus decisiones.

Ella misma explicó por qué recurre a él constantemente cuando necesita orientación. «Él me ha apoyado en todo esto de la televisión. Siempre le he pedido consejo porque está fuera de todo esto, es una persona muy racional. Es empresario, me dice ‘vete por aquí o por aquí’… Me fío de él», relató, insistiendo en que su criterio le resulta más fiable precisamente porque no pertenece al universo televisivo. Muchos han interpretado todo esto como una pulla a Terelu Campos que terminará desatando una guerra sin precedentes.

Alejandra se desvincula de las Campos

Alejandra también quiso dejar claro que, aunque lleve el apellido Campos, su forma de ser responde a otra herencia. «No me parezco a mi familia materna, soy mucho como mi padre», aseguró, marcando distancias tanto con su madre como con su tía, Carmen Borrego. Una declaración que, en el contexto actual, ha sido leída como una clara toma de posición.

La joven no ocultó que la relación con su padre no siempre es sencilla, pero sí profundamente honesta. «Mi padre es muy duro, yo filtro mucho. No le gusta este mundo», confesó, en referencia al universo mediático en el que ella se mueve con naturalidad. Aun así, destacó que siempre ha respetado sus decisiones, incluso cuando no coincidían con sus propios deseos. Ese respeto se materializó de una forma muy concreta cuando decidió dedicarse a la interpretación

La pulla a Terelu Campos

A pesar del mensaje indirecto a Terelu Campos, Alejandra también tuvo gestos de cariño hacia su madre. Dejó claro que su vínculo es irrompible y que, a pesar de las diferencias, sigue siendo una figura imprescindible en su vida. «No puedo vivir sin mi madre», aseguró, rebajando así la tensión que podrían generar sus declaraciones anteriores.

También recordó con humor una expresión habitual de Terelu para referirse a ella. Alejandra ha contado en más de una ocasión que su madre la llama «niñata», una etiqueta que, lejos de molestarle, asume con naturalidad. «Y tiene razón, a su lado, lo soy», reconoció, dejando entrever que todavía se siente en proceso de aprendizaje.

Con estas confesiones, Alejandra Rubio vuelve a marcar perfil propio y a diferenciarse públicamente de su entorno más inmediato. Sus palabras, medidas pero contundentes, abren un nuevo capítulo en la relación pública con su madre y refuerzan la idea de que, aunque pertenezca a una saga histórica, su lealtad y su confianza están claramente depositadas en otro lado.