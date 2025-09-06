Alerta de la AEMET para Andalucía por lluvias extremas: las zonas afectadas

Las zonas afectadas por esta alerta de la AEMET que golpeará de lleno a Andalucía, la llegada de lluvias extremas puede ser una dura realidad. Sin duda alguna estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos marque de cerca en estos días que tenemos por delante. Llega un cambio de tendencia que puede ser el que haga que Andalucía empiece a dejar atrás el calor.

La AEMET Andalucía activa la alerta por lluvias extremas

Llegan lluvias extremas en Andalucía, la AEMET no duda en activar todas las alertas posibles. Habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible, con la mirada puesta a una tendencia que puede tirar por tierra los planes del fin de semana.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, con probables precipitaciones débiles y tormentas en las sierras orientales por la tarde, pudiendo ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes. Nubes bajas y brumas matinales en el área del Estrecho. Entrada de polvo en suspensión en el tercio oriental, sin descartar que se produzcan depósitos de barro. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos de moderados a fuertes de levante en el litoral mediterráneo oriental y en Cádiz, con rachas muy fuertes en el área del Estrecho. Vientos flojos variables en el resto, aumentando a moderados de componente sur por la tarde».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de levante en el área del Estrecho. Temperaturas significativamente altas en el valle del Guadalquivir. Probabilidad de tormentas en las sierras orientales, pudiendo ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes».

La previsión del tiempo de la AEMET para el resto de España nos dice que: «Día marcado por el paso de un frente que, de oeste a este, cubrirá los cielos de la mayor parte de la mitad noroeste peninsular, dejando intervalos de nubes medias y altas en el resto de la Península y en Baleares. Se prevé que precipite en Galicia, Asturias, Cantabria y oeste de Castilla y León y de Extremadura, sin descartarse en otras regiones de la mitad noroeste. Serán más abundantes en el oeste de Galicia a primeras horas, con posibilidad de ser localmente fuertes. Asimismo, se prevé nubosidad baja matinal en regiones de Alborán, Andalucía occidental y del Levante, tendiendo en general a levantar; mientras que por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el sureste peninsular, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes. En Canarias cielos poco nubosos en general, con nubes de evolución y posibilidad de algún chubasco o tormenta en interiores de las islas centrales. Probables bancos de niebla matinales en zonas de Andalucía occidental y del Levante, así como brumas frontales en Galicia y nieblas costeras en Alborán. Calima en Alborán, Baleares, sudeste peninsular y, en mayor concentración, en Canarias. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias y regiones mediterráneas, notablemente en interiores de la Comunidad Valenciana; con descensos en el resto que también llegarán a notables en amplias zonas de la mitad oeste peninsular. Se podrán superar los 35 grados en el interior de Mallorca y en depresiones del sur y este peninsular. Mínimas en general en aumento, sin bajar de 20 grados en amplias zonas de Andalucía, Mediterráneo y en las depresiones de la meseta Sur y del nordeste».