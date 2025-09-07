Ni Cádiz ni Valencia: la ciudad donde se quiere jubilar Emma García

Emma García es una de las presentadoras más importantes de Telecinco. Lleva dos décadas trabajando en la cadena y ha demostrado que tiene una gran destreza para conectar con la audiencia, por eso ha estado al frente de programas tan importantes como A tu lado o Mujeres y Hombres y Viceversa. Desde hace un tiempo se ocupa de Fiesta y entretiene a sus espectadores todos los fines de semana, por eso este año ha disfrutado de unas merecidas vacaciones en San Sebastián, lugar donde sueña con retirarse cuando decida abandonar los platós de televisión. En una entrevista que concedió a su revista de cabecera dio unas declaraciones que arrojan luz a este asunto.

Emma García intenta no hablar de su vida privada, pero siempre se ha comportado con total naturalidad y en su momento desveló: «Cuando me jubile viviré en San Sebastián, en mi casa con vistas a La Concha, relajada y disfrutando de esta parte de la ciudad que tanto me gusta». Como todo el mundo sabe, el País Vasco es su tierra natal, a pesar de que lleva bastante tiempo residiendo en Madrid, concretamente en La Moraleja, una urbanización exclusiva que le ha permitido disfrutar del día a día sin necesidad de estar expuesta. Debemos tener en cuenta que es un rostro con mucho peso en la crónica social, así que para ella es importante encontrar un rincón donde no le hagan fotos y pueda saborear cada minuto de su tiempo libre.

Nosotros sabemos cuál es el jugar de San Sebastián que le ha robado el corazón a Emma. Hemos revisado sus redes sociales y nos hemos dado cuenta de que este verano ha estado allí. Tal y como hemos explicado con anterioridad, la comunicadora no quiere esconder ningún detalle sobre su vida privada y comparte ciertos aspectos, a pesar de que no cruza los límites porque su familia es anónima y no quiere exponer ni a su marido ni a su hija.

El rincón preferido de Emma García

Como hemos adelantado anteriormente, San Sebastián es la ciudad donde Emma García sueña con jubilarse y ya tiene un rincón que considera su refugio personal. Para la presentadora, no se trata de un destino cualquiera, sino de un lugar cargado de historia, cultura y tradición, que combina como pocos la elegancia con la vitalidad cotidiana de sus habitantes.

De esta forma, pasear por la bahía de La Concha significa recorrer un escenario que ha fascinado a aristócratas, escritores y monarcas desde hace más de un siglo, con esa icónica barandilla blanca que desde 1916 vigila el ir y venir de quienes disfrutan del Cantábrico. Este paisaje, que condensa el espíritu de la ciudad, es también el telón de fondo de los recuerdos más entrañables de la comunicadora, que lo asocia a descanso, serenidad y la promesa de un futuro en calma. Por eso, Emma no quiere descansar ni en Valencia ni en Cádiz, como hacen muchos famosos, ella tiene otras prioridades.

Más allá de la famosa bahía, Emma se siente cautivada por la variedad de ambientes que ofrece San Sebastián en cada rincón de su geografía. A un lado se encuentra Ondarreta, playa tranquila y familiar que invita a largos paseos y tardes apacibles. Al otro, Zurriola, territorio joven y vibrante donde los surfistas retan a las olas en un espectáculo continuo. Y en el corazón de la ciudad, la Parte Vieja palpita con sus calles estrechas repletas de bares y tabernas donde el ritual del pintxo se convierte en un arte compartido. No es casual que la capital guipuzcoana sea considerada la meca de la gastronomía mundial, con templos culinarios de renombre como Arzak, Akelarre o el restaurante de Martín Berasategui.

Una vivienda con mucho encanto

Lo que verdaderamente convierte a San Sebastián en el lugar de retiro soñado para Emma García es la vivienda que posee en el Paseo de La Concha, abierta de par en par al horizonte marino. Ella misma ha confesado que se trata de una casa muy soleada, céntrica y luminosa, que ha ido construyendo poco a poco hasta convertirla en el hogar perfecto para descansar. Desde sus ventanas, el Cantábrico ofrece cada día un espectáculo de calma y belleza que le transmite paz, aunque admite con cierta nostalgia que no puede disfrutarla tanto como quisiera debido a sus compromisos profesionales en Madrid.

Esa dualidad entre orgullo y melancolía define la relación de la presentadora con la ciudad: mientras trabaja en la capital, anhela los momentos en los que puede regresar a Donostia y sentir que todo encaja. Debemos dejar claro que jubilarse no entra en los planes de Emma García, pero inevitablemente llegará el día que tenga que tomar la decisión de poner punto y final a su carrera. Será entonces cuando deje de Madrid para instalarse en la casa que tiene en el País Vasco, tierra que la ha visto crecer y triunfar en televisión.