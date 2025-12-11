Un estudio sobre el hielo de Groenlandia ha demostrado que se enfría en la parte sureste mientras el resto se deshiela, ocasionando efectos en la gravedad de la tierra y en la elevación del terreno. Es la huella milenaria que ha dejado la actividad volcánica de Islandia en el hielo sumergido de Groenlandia.

Las conclusiones son, de forma muy simplificada, que mientras la capa de hielo de la isla de Groenlandia se enfría en la parte sureste al alejarse de Islandia, el resto se descongela dejando de presionar la tierra firme. Con estas investigaciones afirman que se podrá predecir mejor el aumento del nivel del mar.

El artífice del estudio es un equipo internacional de científicos que ha cartografiado por primera vez con un nivel de detalle inédito de la estructura térmica bajo Groenlandia, revelando variaciones de temperatura que podrían transformar la comprensión del deshielo y su impacto en el aumento del nivel del mar.

Predicciones sobre el futuro de los océanos

El estudio, titulado Las temperaturas del manto superior iluminan la trayectoria del punto caliente de Islandia y la comprensión de las interacciones hielo-tierra en Groenlandia, se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. El trabajo arroja luz sobre la historia geológica de la isla y mejora significativamente las predicciones sobre el futuro de los océanos.

Los nuevos modelos tridimensionales, desarrollados por investigadores de la Universidad de Ottawa en colaboración con científicos de los Países Bajos y Dinamarca, muestran diferencias térmicas sorprendentemente grandes en la litosfera y el manto superior bajo Groenlandia y el noreste de Canadá. Estas variaciones están directamente relacionadas con el paso de la isla sobre el punto caliente de Islandia, un fenómeno geológico que ha dejado una huella térmica bajo la superficie.

Huella térmica milenaria

Parviz Ajourlou, estudiante de doctorado de la Universidad de Ottawa y primer autor del estudio, explica que «los nuevos modelos regionales de temperatura revelan variaciones laterales significativas en la estructura térmica de la Tierra bajo Groenlandia».

Estas variaciones proporcionan información crucial sobre el recorrido de la isla sobre el punto caliente islandés, ayudando a interpretar mejor la historia tectónica y su influencia en las propiedades geofísicas de las rocas subyacentes.

El punto caliente de Islandia es una columna de roca con elevadas temperaturas que asciende desde las profundidades del manto terrestre, posiblemente desde entre 400 y 650 kilómetros bajo la superficie. Cuando Groenlandia se desplazó lentamente sobre esta fuente de calor durante decenas de millones de años, el intenso calor dejó una «cicatriz» térmica diagonal en las rocas bajo la superficie de la isla.

Interacción hielo-roca

Glenn Milne, catedrático del Departamento de Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Universidad de Ottawa e investigador principal del estudio, subraya las implicaciones del hallazgo detallando que, «esta investigación avanza nuestra comprensión de la estructura interna de la Tierra bajo Groenlandia».

Las variaciones de temperatura influyen directamente en la interacción entre la capa de hielo y el lecho rocoso, un factor que debe cuantificarse para interpretar correctamente las observaciones de movimiento de tierra y cambios gravitacionales.

Estas observaciones permiten conocer cómo responde la capa de hielo al reciente calentamiento climático. La temperatura del subsuelo afecta a la reología terrestre (rama de la geofísica que estudia cómo los materiales de la Tierra -rocas, magmas, sedimentos- se deforman y fluyen bajo la acción de esfuerzos a lo largo del tiempo), es decir, a cómo se deforma la Tierra bajo el peso del hielo y durante los procesos de ajuste isostático glacial que siguen al deshielo.

Tecnología de vanguardia

El innovador enfoque empleado involucró el procesamiento de múltiples conjuntos de datos geofísicos, incluyendo velocidades sísmicas, anomalías gravitacionales y flujo de calor superficial, para desarrollar un modelo integral de temperatura en tres dimensiones. El equipo ejecutó cientos de miles de simulaciones en recursos informáticos de alto rendimiento, entre ellos los de la Alianza Digital de Investigación de Canadá.

Esta metodología probabilística conjunta permite combinar información de diferentes fuentes para obtener una imagen más precisa de las condiciones térmicas bajo Groenlandia.

El resultado es una serie de modelos que no sólo clarifican el pasado geológico de la región ártica, sino que también mejoran sustancialmente la capacidad de simular cambios futuros en la capa de hielo.

Diferencias regionales clave

La región noroeste de Groenlandia aparece significativamente más fría en los modelos que la zona sureste. Esta diferencia refleja que el noroeste se alejó del punto caliente antes en el tiempo, mientras que el sureste estuvo expuesto al calor más recientemente y aún conserva temperaturas elevadas en profundidad, aunque se está enfriando gradualmente.

«Este trabajo ilustra claramente cómo nuestro conocimiento de la Tierra sólida mejora nuestra capacidad para comprender el sistema climático», afirma Ajourlou. «Al mejorar la forma en que modelamos las interacciones hielo-tierra, podemos pronosticar mejor el aumento futuro del nivel del mar y planificar en consecuencia».

Impacto global

Las implicaciones del estudio trascienden el interés académico. La capa de hielo de Groenlandia almacena aproximadamente 3 millones de kilómetros cúbicos de agua congelada. Si no se reducen las emisiones globales de gases de efecto invernadero, se estima que el deshielo de Groenlandia podría elevar 50 centímetros el nivel global del mar para 2100.

El nuevo conocimiento sobre la estructura térmica bajo la isla permite afinar los modelos que predicen cómo responderá el hielo al calentamiento atmosférico. Las variaciones de temperatura en el subsuelo determinan la velocidad a la que la roca puede deformarse bajo el peso del hielo, afectando así a los procesos de elevación y hundimiento del terreno que acompañan al deshielo.

Proyecciones mejoradas

La investigación representa un avance significativo en la comprensión de cómo el interior de la Tierra y el clima superficial interactúan en las regiones polares.

Los científicos pueden ahora interpretar con mayor precisión las mediciones satelitales de movimiento vertical del terreno y los cambios en el campo gravitacional, observaciones fundamentales para seguir la evolución de la capa de hielo. El seguimiento por satélite permite detectar cambios en la elevación del terreno causados por la redistribución de masa de hielo.

El estudio confirma que la historia tectónica de Groenlandia ha condicionado las propiedades físicas de las rocas bajo el hielo, estableciendo las condiciones para la evolución actual y futura de la capa de hielo.

Este conocimiento resulta esencial para elaborar proyecciones fiables sobre la contribución de Groenlandia al aumento del nivel del mar en las próximas décadas y siglos, información crítica para la planificación costera en todo el planeta.