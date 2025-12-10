Llegan lluvias muy fuertes a Madrid y la AEMET avisa: estas van a ser las peores horas

Estas van a ser las peores horas, llegan lluvias muy fuertes a Madrid y la AEMET no duda en mandar un importante aviso. Será mejor que nos preparemos para lo peor con algunos datos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de empezar a ver llegar esta nueva estación que parece que se nos resiste más de la cuenta. Sin duda alguna habrá llegado ese momento en el que podremos empezar a preparar el paraguas, con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que el tiempo puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de unas jornadas en las que el giro radical que esperaríamos puede acabar siendo especialmente complicado. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede convertirse en clave en estos días en los que las lluvias pueden ser las grandes protagonistas. Madrid y el corazón de España se preparan para lo peor, en estas próximas jornadas de cambios.

Estas van a ser las peores horas

Las peores horas que tenemos por delante pueden acabar siendo las que nos marquen de cerca. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en una dura realidad, en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas.

Esperamos que este invierno, que quizás no hubiéramos tenido en mente, estará muy presente en unos días en los que todo puede ser posible. Será la hora de estar pendientes de un cielo en el que podemos empezar a ver llegar las primeras señales de cambio. Hemos tenido unas jornadas en las que la inestabilidad ha brillado por su ausencia.

Con unas temperaturas que han estado un poco por encima de lo que sería habitual, nos enfrentamos a un giro destacado en unos días en los que podemos empezar a visualizar que el invierno está más cerca de lo que nos imaginaríamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante.

La AEMET advierte de que llegan lluvias muy fuertes

Lluvias muy fuertes están a punto de hacer acto de presencia en unas jornadas en las que el tiempo va cobrando cada vez más y más protagonismo. Tendremos que ver qué nos depara una AEMET que parece que sabe muy bien qué puede pasar en estas horas que tenemos por delante y que serán esenciales.

Tal y como nos explican estos expertos: «Cielo nuboso o cubierto con probables lluvias débiles generalizadas durante la primera mitad del día tendiendo a remitir por la tarde. No se descarta alguna bruma dispersa en Somosierra al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso, ligero en zonas altas de la Sierra, que podrá ser localmente notable en el Sur; máximas en ligero descenso. Viento variable, flojo en general».

La misma previsión para España puede acabar siendo muy distinta: «Un frente dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, tendiendo a abrirse claros en el extremo noroeste a lo largo del día, y sin llegar a afectar a la fachada oriental ni a Baleares donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos. Se darán precipitaciones en amplias zonas de la Península tendiendo a menos a lo largo del día, de carácter ocasional y disperso en el extremo noroeste y sin esperar que alcancen al tercio oriental ni a Baleares. El cuadrante suroeste recibirá los mayores acumulados, con probabilidad de ser fuertes en Huelva sin descartarlas persistentes. También podrían ser localmente fuertes en áreas aledañas o persistentes en el oeste del sistema Central. En Canarias la cola del frente dejará cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles en vertientes norte y este de las islas, también posibles de forma ocasional en el resto, y con una tendencia a cesar y abrirse claros.

Probables bancos de niebla matinales dispersos en el extremo noroeste peninsular, bajo Ebro, entornos de montaña y Baleares. Temperaturas máximas en descenso en Canarias y en la mayor parte de la Península, de forma localmente notable en zonas de la meseta Sur y del interior de Andalucía. Pocos cambios en Baleares y algunos aumentos en litorales y depresiones del nordeste peninsular, sur de Galicia y oeste de Castilla y León. Las mínimas descenderán en el Cantábrico, cuadrante noroeste peninsular y Ampurdán, con pocos cambios en las islas y predominio de los aumentos en el resto, más acusados en el Ebro y depresiones de la vertiente atlántica sur. Heladas débiles en el Pirineo»

Las alertas estarán activadas: «Probables precipitaciones fuertes en Huelva que podría afectar a zonas aledañas o ser localmente persistentes. Temperaturas máximas en descenso localmente notable en zonas de la meseta Sur y del interior de Andalucía».