Adiós a los labios cortados: el aceite para labios de 3 euros de Primor que todas las influencers llevan en el bolso

Los labios siempre delatan el cambio de estación. Basta con que llegue un poco de frío o de viento para que aparezcan las primeras grietas, esa sensación incómoda de sequedad y la necesidad de estar aplicando bálsamo cada dos por tres. Seguro que te habrá pasado, de notar los labios cortados o deshidratados y pensar ¿no habrá algo que sea efectivo pero que a la vez me deje un color bonito? Pues sí que existe, está en Primor, es un aceite de labios, cuesta menos de tres euros y muchas influencers lo recomiendan.

En las últimas semanas, las redes sociales se llenan cada vez más, de un producto que ha pasado de ser casi desconocido a convertirse en todo un básico en el neceser de influencers, pero también quienes no lo son y desean tener un labial que cuide y deje unos labios bonitos. Se trata del Essence Hydra Kiss Lip Oil SPF 25, un aceite labial que, además de hidratar, protege frente al sol y deja un acabado brillante con un ligero tono. Y lo mejor: cuesta menos de tres euros en Primor. No hablamos de una moda pasajera. Este aceite de labios está ganando terreno porque combina varias cosas que solemos buscar: tratamiento, un punto de color y un precio asequible. Al final, es de esos productos que compras para probar y acabas repitiendo porque realmente funciona. Conozcamos más sobre este aceite de labios de Primor, cómo es, cómo aplicar y el porqué de su fama en redes.

El aceite para labios de 3 euros de Primor que arrasa

El Essence Hydra Kiss Lip Oil no es un gloss al uso. La textura es muy ligera, se aplica con un pincel flexible y no deja esa sensación pegajosa que muchos evitamos. Lo curioso es que, además de hidratar, incorpora protección solar SPF 25. Y aunque no solemos pensar en los labios cuando hablamos de sol, la realidad es que también sufren, se resecan y hasta pueden mancharse.

El acabado es brillante, pero discreto. Ese punto rosado suave que da un aspecto saludable sin parecer maquillaje pesado. Es el típico producto que puedes usar por la mañana antes de salir de casa, reaplicar en la oficina o incluso en el coche sin necesidad de espejo.

Ingredientes que marcan la diferencia

Lo que explica su éxito no es solo la apariencia, sino lo que lleva dentro. Este aceite combina ácido hialurónico, que retiene la hidratación; vitamina E, que tiene un efecto antioxidante; y aceite de jojoba, que es un aceite bastante popular y que se utiliza mucho en cosmética, ya que es capaz de nutrir en profundidad. Una mezcla sencilla pero eficaz para mantener los labios suaves y flexibles.

Otro detalle que hará que desees apostar por este aceite de labios de Primor: es un producto vegano, cruelty free, sin gluten y sin parabenos. Es decir, es apto para quienes buscan alternativas que sean mucho más cuidadosas tanto con la piel como con el medio ambiente.

Un toque sensorial que no te esperas

Pero además de cuidar los labios, este aceite de Primor también juega con lo sensorial. Su aroma a limonada rosa sorprende desde la primera aplicación y es de esas cosas que parecen algo que no tiene importancia o que pasa sin más, pero que hará que te decantes por usar siempre este producto. Al final, no es solo hidratar los labios, es también disfrutar del gesto.

Está disponible en varios tonos, desde rosados más suaves hasta nude o moka, de manera que cada persona puede elegir el que mejor encaje con su estilo. Eso sí, todos mantienen la misma textura ligera y la capacidad de hidratar.

Por qué arrasa en redes sociales

Las influencers lo han elevado a la categoría de imprescindible. No sólo porque queda bonito en fotos y vídeos, sino porque es práctico. Es fácil de llevar en cualquier bolso, ocupa poco y se aplica rápido. Muchas lo muestran en sus rutinas de maquillaje natural, ese look fresco que tanto se busca ahora.

El precio es otro de sus grandes atractivos. En Primor está a 2,98 euros, por lo que nos da ganas de probarlo sin pensarlo demasiado. Y cuando se compara con aceites labiales de otras marcas que superan con facilidad los 15 o 20 euros, la diferencia es evidente.

El aliado perfecto para el día a día

En un momento en el que solemos mirar mucho lo que gastamos en cosmética, este aceite labial se ha colado en la lista de los más vendidos porque cumple con lo esencial: hidrata, protege y aporta un extra estético sin complicaciones. Es el tipo de producto que tanto sirve para un día de trabajo como para una salida informal.

Al final, lo que explica su éxito es la suma de varios factores: un precio asequible, una fórmula cuidada y un resultado visible desde el primer uso. No es de extrañar que tantas personas lo hayan adoptado como un básico de temporada.