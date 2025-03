Desde que uso el aceite labial de Mercadona mis labios parecen otros: adiós al ácido hialurónico

Si alguna vez has sentido que tus labios están secos, sin volumen y con un aspecto apagado (algo que además suele ocurrir durante la temporada de invierno), seguro que has considerado soluciones como los bálsamos labiales, exfoliantes o incluso tratamientos más invasivos como el ácido hialurónico. Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a lo extremo para lucir unos labios hidratados y jugosos. El aceite labial Glow Bloom de Deliplus, disponible en Mercadona, se ha convertido en la mejor alternativa para conseguir un efecto de relleno natural sin pinchazos ni tratamientos costosos.

Este producto que ya se agota en todas las tiendas de Mercadona, no es un simple brillo de labios ni un bálsamo convencional. Su fórmula, enriquecida con aceites nutritivos, promete no sólo embellecer al instante, sino también mejorar la textura de los labios a largo plazo. Desde que lo probé, mi percepción sobre el cuidado labial ha cambiado por completo. Ahora, mis labios están más suaves, hidratados y con un volumen natural que no necesita ningún otro complemento y mucho menos, la aplicación de ácido hialurónico. Con todo ello, sumando la comodidad y efectividad de este aceite labial, ya podemos decir que se ha convertido en un imprescindible en mi rutina diaria.

El aceite labial de Mercadona que está arrasando

Este aceite labial pertenece a la gama de productos de Deliplus Color, la marca de cosmética de Mercadona. Su presentación es llamativa y elegante, con un envase transparente que deja ver su precioso tono anaranjado y un aplicador grueso que facilita su aplicación.

A diferencia de los brillos convencionales, su fórmula está compuesta por aceites nutritivos que hidratan profundamente los labios sin dejar sensación pegajosa. Al aplicarlo, deja un efecto jugoso y un ligero tono que realza el color natural de los labios, adaptándose a cada persona de forma única.

¿Por qué ha sustituido al ácido hialurónico en mi rutina?

Cada vez más personas buscan alternativas a los tratamientos invasivos, y este aceite labial de Mercadona ha demostrado ser una opción accesible y efectiva. Aquí te explico por qué ya no pienso en el ácido hialurónico para mis labios y apuesto por este producto que por otro lado, resulta de lo más económico (tan sólo 4,50 euros).

Hidratación profunda: sus aceites naturales nutren la piel de los labios, evitando la sequedad y las grietas.

sus aceites naturales nutren la piel de los labios, evitando la sequedad y las grietas. Efecto volumen inmediato: aunque no tiene efecto de hinchazón, el brillo y la textura aportan un volumen natural.

aunque no tiene efecto de hinchazón, el brillo y la textura aportan un volumen natural. Comodidad y ligereza: no deja sensación pegajosa, por lo que es perfecto para llevar todo el día.

no deja sensación pegajosa, por lo que es perfecto para llevar todo el día. Precio asequible: en comparación con los tratamientos de relleno, este aceite labial es una solución económica con resultados visibles.

en comparación con los tratamientos de relleno, este aceite labial es una solución económica con resultados visibles. Fácil de aplicar: su aplicador permite extender el producto de manera uniforme, dejando un acabado perfecto en segundos.

¿Cómo se aplica y cuáles son sus beneficios?

Para sacarle el máximo partido, te recomiendo aplicarlo de la siguiente manera:

Exfolia suavemente tus labios antes de usarlo para eliminar piel muerta y conseguir una aplicación más uniforme. Basta un poco de vaselina y azúcar, extiende por los labios con movimientos circulares, y retira.

suavemente tus labios antes de usarlo para eliminar piel muerta y conseguir una aplicación más uniforme. Basta un poco de vaselina y azúcar, extiende por los labios con movimientos circulares, y retira. Aplica una capa generosa con su aplicador en los labios limpios y secos.

Déjalo actuar unos segundos para que se absorba bien y potencie su efecto volumen.

para que se absorba bien y potencie su efecto volumen. Reaplica cuando lo necesites a lo largo del día para mantener la hidratación y el brillo natural.

Además de embellecer al instante, su uso continuado mejora la textura de los labios, los mantiene protegidos del frío y evita que se agrieten. Después de varias semanas de uso, notarás una diferencia notable en su suavidad y apariencia.

Opiniones de quienes lo han probado

No solo yo he notado el cambio en mis labios desde que utilizo este aceite labial, sino que muchas personas que lo han probado coinciden en sus beneficios. En redes sociales, es común encontrar comentarios como:

«No esperaba tanto de un producto tan barato, pero ha superado mis expectativas. Mis labios parecen más carnosos y están hidratados todo el día.»

«Me recuerda a los aceites labiales de marcas de lujo, pero por un precio muchísimo más bajo.»

«Nunca más usaré bálsamos pegajosos, este aceite deja los labios preciosos y cómodos.»

En definitiva, si estás buscando un producto que combine cuidado, hidratación y un toque de volumen sin complicaciones, el aceite labial Glow Bloom de Mercadona es una opción perfecta. Su fórmula nutritiva y su acabado jugoso lo convierten en un imprescindible para el día a día.

Desde que lo incorporé a mi rutina, mis labios han cambiado por completo. Se acabaron la sequedad y la sensación de labios apagados, ahora siempre se ven hidratados, con volumen y con un brillo natural que me encanta. Sin duda, este producto ha llegado para quedarse, y no tengo intención de volver a los tratamientos invasivos. ¡Un verdadero acierto de Mercadona!.