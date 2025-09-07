Concurso de Tapas de las Fiestas de Majadahonda: fechas, horario, bares y precios

Cada año, las Fiestas Patronales de Majadahonda se convierten en un auténtico festival de sabores y colores, y uno de sus principales atractivos es, sin duda, el Concurso de Tapas. Con más de una veintena de bares y restaurantes participantes, cada edición ofrece una ruta gastronómica que combina tradición y creatividad.

Del 12 al 21 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una ruta culinaria por los bares y restaurantes participantes, degustando las tapas más innovadoras y votando por sus favoritas.

Cuándo empieza el concurso de Tapas de las Fiestas de Majadahonda

El concurso tendrá lugar del 12 al 21 de septiembre de 2025:

Mediodía : de 13:00h a 15:00h

: de 13:00h a 15:00h Tarde-noche: de 19:00h a 22:00h

«Las Fiestas Patronales se celebran en honor del Santísimo Cristo de los Remedios (14 de septiembre), patrón de Majadahonda. El programa está dirigido a todos los majariegos, niños, jóvenes, adultos y mayores. Se trata de un programa muy amplio en el que hay competiciones deportivas, festejos taurinos, celebraciones religiosas, actividades juveniles, conciertos, orquestas, pasacalles infantil, juegos infantiles, baile popular, reparto de caldereta, diana floreada, fuegos artificiales, pregón, traca y muchas otras actividades».

Qué bares participan en el concurso de Tapas

El concurso reúne 27 establecimientos; desde restaurantes con tradición hasta locales más modernos, pasando por bares clásicos y pequeñas tabernas. Cada uno presentará una tapa original y elaborada con ingredientes de la mejor calidad.

Anónymo Restaurante – Los Estados de la Materia – C/Veneros s/n, C.C. Monte del Pilar, Local 4

Arrocería Balear – Bomba Burgalés – Ctra. Pozuelo a Majadahonda, 48, C.C. La Bolsa

As de Bastos – Nigiri de Sardina Ahumada – Doctor Bastos, 9

Asentida – Explosión de Sabores – Rosalía de Castro, 1

Castelló Arroces – Donuts de la Albufera – Avda. España, 31

Churrería La Original – El Churro del Tesoro – Gran Vía, 9

Claxon Restaurante – Taco de Bacalao Escabechado – Ctra. de Boadilla 2, Edificio Colón. Frente al Parque de Colón

Contraste – Causa Limeña – San Isidro, 6

De Tapas Bar – Mini Menú «De Tapas» – Santa Ana, 3

DENexperience-kitchenDEN – On Faia – Avda. de España 51, C.C. Zoco de Majadahonda

El 89 de Rey Louie – Hamburguesa Pibil Estilo “El 89” – Avda. de España 51, C.C. Zoco de Majadahonda

El Cafetal – Platachos Cafetal – Iglesia 1-3, posterior

Fu Pu Xian – Mar y Tierra Crujiente – Cristo, 16

Gabriela – Timbal de Carrilleras – Plaza de la Constitución, 4

Gladiatore Ristorante – Saquitos de Burrata – San Andrés, 6

La Flaca – De Grecia a México – Avda. de España 51, C.C. Zoco de Majadahonda

La Gabarra – Alubias con Morritos – Santa Catalina, 21

Lolita Lola – Mini Brioche de Cerdo Ibérico – Mieses 5-7

Mesón La Aurora – La Evolución – Doctor Calero, 8

Onneca – Bomba de Rabo de Toro – Ctra. de Boadilla, 2 posterior. Edificio Colón

Paladar – Brioche de Ropa Vieja – Granja del Conde, 2

Palermo – Palermita Cabrales – Rosalía de Castro, 1 – Local 2

Pan de Álex – Bocadito Callejero – Santa Ana, 5

Rocka Rolla – Ostia! (un taco) – Santa Ana, 2

Tacos Real – Tacos Cabra y Miel – Monjitas, 4

Tasquiña de Adri – Torrija de Brandada de Bacalao – San Isidro, 4

Verde Oliva Gastroteca – Mihojas de Morcilla – Ctra. de Boadilla, 2 posterior. Edificio Colón

Precio de las tapas

El precio máximo por tapa acompañada de bebida (refresco, vino o cerveza, todos de 1/5 de litro o equivalente) es de 5 €. Este precio podrá aumentar hasta un 20 % si la consumición se realiza sentado en la terraza, aunque no se aplica a las barras situadas en estas áreas ni a locales que no cuenten con barra.

«Tu voto sólo será válido si el boleto tiene selladas, al menos, 3 casillas de establecimientos de cada uno de los 3 sectores diferenciados por los colores (azul, verde y naranja). Mínimo 9 casillas».

Con tantos bares participantes, conviene planificar previamente los establecimientos que quieres visitar y organizar la ruta para disfrutar del Concurso de Tapas de Majadahonda; cada uno ofrece sabores diferentes y tu voto ayuda a premiar la calidad y creatividad de los chefs. La APP RUTAPPA, disponible en Apple Store y Google Play, permite consultar los locales participantes, sus tapas y registrar los votos .

El Ayuntamiento de Majadahonda ha dispuesto un servicio gratuito de autobús para facilitar los desplazamientos durante las celebraciones de las Fiestas 2025. Este servicio especial estará operativo los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre, y la frecuencia será de 30 minutos. La primera salida se realizará a las 20:00 horas desde el Recinto Ferial, y continuará su recorrido por distintos lugares estratégicos de Majadahonda, incluyendo la avenida de Guadarrama, la calle Doctor Calero, la estación de tren, la avenida de España, la calle Manuel de Falla y la rotonda de Los Satélites.

«El Ayuntamiento de Majadahonda ha hecho público el programa de las Fiestas Patronales 2025 en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, con decenas de actividades musicales, deportivas, culturales y religiosas, para todos los públicos. Los primeros eventos se celebrarán el sábado 6 de septiembre, seis días antes del arranque oficial de las fiestas con el pregón que este año pronunciará la Peña «La Albarda» desde el balcón del Ayuntamiento el viernes 12 de septiembre. La programación concluirá el domingo 21 de septiembre con el «pobre de mí» y un gran castillo de fuegos artificiales a partir de las 23 horas, en el Cerro de la Mina».