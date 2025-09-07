La ‘Patrona’ más electrónica logra aglutinar a más de 20.000 fieles en el paseo Marítimo de Palma

La primera edición de la ‘Patrona’ de Palma se saldó con un éxito rotundo. Más de 20.000 personas se congregaron este sábado en un enclave único —el Parc de la Mar, frente al Mediterráneo y bajo la silueta de la Seu— para disfrutar de una velada que marca un antes y un después en la agenda cultural y festiva de la ciudad.

El Ayuntamiento de Palma, con la colaboración de Mallorca Live Music, impulsó este nuevo formato con la voluntad de situar a la capital balear en el mapa de los grandes festivales europeos. El evento, totalmente gratuito y con una duración aproximada de unas seis horas, se enmarca en las Festes de la Mare de Déu de la Salut y supuso una apuesta clara por abrir el espacio público a la música, la cultura y el ocio ciudadano.

Desde primera hora de la tarde, el paseo Marítimo quedó cerrado al tráfico para dar cabida al que los organizadores califican como el mayor evento musical celebrado hasta ahora en la vía pública de Palma. El recinto se extendió desde el Parc de la Mar hasta los carriles del Marítimo, pasando por la Catedral y las murallas, convirtiendo este enclave monumental en un escenario al aire libre de dimensiones inéditas. Familias enteras, jóvenes y turistas se mezclaron en un ambiente festivo que convirtió la jornada en una auténtica celebración ciudadana.

La infraestructura desplegada para la ocasión no escatimó en detalles. Se instalaron 100 metros de barras y una variada selección de food trucks que ofrecieron propuestas gastronómicas en primera línea de mar. Grandes pantallas proyectaron visuales envolventes, mientras que un espectáculo pirotécnico puso el broche final a la noche. El escenario principal, ubicado en el escultórico del Parc de la Mar, presentaba dos tótems de pantallas cúbicas de seis metros de altura y tres torres de doce metros, todas ellas orientadas hacia el mar, creando un marco escénico tan innovador como espectacular.

El cartel artístico respondió a las expectativas, reuniendo a figuras de referencia internacional en la escena electrónica. La canadiense BLOND:ISH y el dúo danés WhoMadeWho levantaron pasiones entre sus fieles seguidores. También actuaron Bibi Smalls y Lourdes Lourdes, que fueron las encargadas de iniciar la fiesta.

Los organizadores no dudaron en calificar esta primera edición como “un hito para Palma”. Su intención es que la ‘Patrona’ se consolide como una de las grandes citas del verano en Mallorca, capaz de atraer tanto a residentes como a visitantes internacionales. El evento, además, refuerza la estrategia del consistorio de dinamizar los espacios urbanos con propuestas culturales de gran formato, apostando por un modelo de ciudad abierta, cosmopolita y conectada con las tendencias globales.

La noche del sábado demostró que la música electrónica puede convertirse en un catalizador de comunidad y modernidad en Palma. Si la respuesta del público es un indicio, la ‘Patrona’ no sólo ha llegado para quedarse, sino que aspira a convertirse en un nuevo emblema del verano balear. Un amplio dispositivo de seguridad a cargo de la Policía Local de Palma, Bombers de Palma, Protección Civil, Cruz Roja y varias empresas de seguridad privada velaron por la seguridad de los asistentes.