El director de OKDIARIO pone el foco en este vídeo en «el delicioso reportaje que llevan ofreciendo días Segundo Sanz y Pedro Corral» en el que han revelado el pasado franquista del abuelo materno del presidente, que siempre había ocultado. Es una aproximación que, explica Eduardo Inda, » va más allá del Pedro Sánchez patológicamente corrupto que ya conocíamos e inmoral hasta decir basta».

Inda se refiere directamente a Pedro Sánchez: «Qué calladito te lo tenías, tu condición de nieto de la dictadura franquista. Tu abuelo Mateo Pérez-Castejón primero estaba con la República y luego fue un traidor, un desertor, se pasó al bando nacional, y fue condecorado por Franco». La conclusión que extrae es simple: «Esto es muy tuyo, querido Pedro Sánchez».

Se pregunta el director de este medio si «eso de desenterrar al dictador y llevarlo a un cementerio normal fue una traición del subconsciente o un hacerte perdonar lo que eres, el nieto de un terrible franquista».