Indag «Qué calladito te tenías Sánchez tu condición de nieto de un repugnante franquista»
El director de OKDIARIO pone el foco en este vídeo en «el delicioso reportaje que llevan ofreciendo días Segundo Sanz y Pedro Corral» en el que han revelado el pasado franquista del abuelo materno del presidente, que siempre había ocultado. Es una aproximación que, explica Eduardo Inda, » va más allá del Pedro Sánchez patológicamente corrupto que ya conocíamos e inmoral hasta decir basta».
Inda se refiere directamente a Pedro Sánchez: «Qué calladito te lo tenías, tu condición de nieto de la dictadura franquista. Tu abuelo Mateo Pérez-Castejón primero estaba con la República y luego fue un traidor, un desertor, se pasó al bando nacional, y fue condecorado por Franco». La conclusión que extrae es simple: «Esto es muy tuyo, querido Pedro Sánchez».
Se pregunta el director de este medio si «eso de desenterrar al dictador y llevarlo a un cementerio normal fue una traición del subconsciente o un hacerte perdonar lo que eres, el nieto de un terrible franquista».
