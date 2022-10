Inda: “Iglesias, de lo único que podías dar lecciones en Periodismo es de censura”

Pablo Iglesias suspendió en la oposición –con un 4– a una plaza de profesor en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Se quedó fuera. El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, está seguro de que el ex vicepresidente metido a tertuliano «podía haber dado lecciones de censura en Periodismo».

Y es que el cofundador de Podemos no ceja en su empeño, ahora alejado aparentemente de la política, de ir contra los medios que no le gustan o sobre los que no tiene influencia. «Pablo Iglesias, el esbirro a sueldo de la narcodictadura venezolana, el machaca a sueldo de esa teocracia iraní que cuelga a homosexuales y asesina mujeres como si no hubiera un mañana, se ha dedicado a darnos toda suerte de lecciones de libertad de expresión a todos los españoles», señala Inda.

«Nos ha culpado a Carlos Herrera, Salvador Sostres y a un servidor de los incidentes machistas del colegio mayor Elías Ahúja de Madrid, como si los culpables fuéramos Salvador, Carlos y un servidor, y no estos muchachos cafres», recuerda el periodista.

«Lo peor no es eso, lo peor –señala Inda– es que ha intentado ser profesor de Periodismo en la Universidad Complutense. Lo bueno es que, como es más vago que la chaqueta de un guardia y no es tan listo como nos lo vendieron, ha suspendido y no ha podido entrar como profesor de Periodismo, como persona que se dedica a hablar de la libertad de expresión y del uso que hay que hacer de ella».

Rememora Inda cómo en su pasado como profesor de Políticas y vicepresidente del Gobierno, «este delincuente siempre ha propugnado el cierre de los medios de comunicación privados y la exaltación desde el punto de vista presupuestario de los medios de comunicación públicos, entre otras razones porque a él lo que le gustan son las dictaduras, y las dictaduras tienen el control sobre el mensaje».

«Querido Pablo, podías haber dado lecciones de libertad de expresión en la Facultad de Periodismo. Pero, ¿sabes de qué podías haber dado lecciones? De censura, que es lo que hacen tus jefes venezolanos, que también asesinan periodistas. Eso es a lo que te podías haber dedicado, a contar a la gente cómo concebís vosotros la libertad de expresión y lo que hacéis con los que no pensamos como vosotros», finaliza Eduardo Inda.