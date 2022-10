El ex vicepresidente del Gobierno y aspirante a periodista Pablo Iglesias no ha superado la oposición para alcanzar una plaza de profesor asociado en la Facultad de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. El ex líder de Podemos, que ahora se dedica a dar lecciones de periodismo en numerosos medios de comunicación, no ha conseguido una nota suficiente para lograr una plaza en la universidad. Tal como adelanta OKDIARIO, ha obtenido una nota de un 4 sobre 10. Se ha visto superado por cuatro aspirantes, del total de 7 que participaban. La candidata que ha obtenido la plaza en liza ha logrado una calificación de 7,4. Se examinaba la experiencia profesional (de 0 a 6 puntos), la experiencia docente e investigadora (de 0 a 3) y otros méritos (hasta un punto adicional).

Los examinadores dejan claro en los criterios de valoración que Pablo Iglesias no se merecía la plaza. En experiencia profesional obtiene un 2,4 sobre un máximo de 6. La ganadora de la oposición obtiene un 5,4 en este apartado y hay otros dos aspirantes con un 6. En experiencia docente en periodismo endosan al ex vicepresidente un 0 sobre 2. En experiencia como investigador en la materia logra un escueto 0,6 sobre 1. Por último, obtiene el punto extra por ser doctor y tener títulos académicos en otras materias ajenas al área de periodismo. Contra la propuesta de resolución cabe interponer recurso en el plazo de diez días hábiles. No obstante, parece difícil que Iglesias consiga mejorar su nota de 4. Necesitaría 3,4 puntos adicionales para, al menos, empatar con la vencedora de la prueba, la famosa periodista de Antena 3 y Televisión Española Sandra Daviú.

Resultados de la oposición. (Clic para ampliar)

El ex dirigente del Gobierno anunció en julio su deseo de regresar a la docencia en la Universidad Complutense. Ya fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en Somosaguas, antes de entrar en política, pero ahora, además, quería impartir sus clases a futuros periodistas. Según la documentación que desvela OKDIARIO, la convocatoria se publicó el 21 de julio de 2022. Se trataba de una plaza de profesión asociado en el Departamento de Periodismo y Nuevos Medios en la Facultad de Ciencias de la Información.

En su primer curso académico tras dejar el Ejecutivo, se metió en la Universidad Abierta de Cataluña para realizar una investigación sobre política y redes sociales. Se trataba de un grupo de investigación del centro Internet Interdisciplinary Institute (IN3), adscrito a la citada universidad, una labor que acabó un año después y de la que prepara un artículo académico, según ha explicado. «Termino estos días mi investigación en la UOC y preparo un artículo académico. Gracias por la oportunidad. Acabo de presentarme a dos plazas de asociado en la UCM, en Políticas y Ciencias de la Información. Ojalá haya suerte. Me encantaría volver a dar clase en la Complu (sic.)», escribió Pablo Iglesias hace un par de meses.

Todo ello más de un año después de abandonar la política tras los muy pobres resultados electorales obtenidos en los comicios a la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021. Pablo Iglesias, de forma sorpresiva, decidió salir del Gobierno para competir contra Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Tras ello, aunque prometió lo contrario, optó por no recoger el acta de diputado en la Asamblea de Madrid. Prefirió abandonar a Podemos y no hacer oposición a la líder regional. Ahora se quiere integrar en el sistema de la Educación pública madrileña, que gestiona la dirigente del PP.

Al margen de la universidad, el ex político dedica ahora sus días a opinar en múltiples terminales mediáticas. Una vez optó por dejar el poder para tener una vida más tranquila, empezó a presentar un podcast en el diario Público, de Jaume Roures, y a hacer de tertuliano y columnista. Ha firmado contratos de colaboración con varios medios, como los diarios Gara, Ara y CTXT, la Cadena Ser, compartiendo tertulia con la ex ministra socialista Carmen Calvo y el ex ministro del PP José Manuel García Margallo.

Denuncia

Una de sus últimos programas le ha conllevado una denuncia de agentes de la Policía Municipal de Madrid. Pablo Iglesias organizó un programa especial para calificar de «montaje» el juicio contra Isa Serra. En el transcurso de uno de sus monólogos acusó a los policías municipales de «correr como gallinas».

El sindicato policial CPPM ha avisado que su gabinete jurídico «ya trabaja en defensa de nuestro honor y de nuestro trabajo» y piden a la Dirección General de la Policía Municipal que «de igual modo actúen en defensa de la honorabilidad de todos los componentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid». Se despiden con un «Sr. Iglesias, nos veremos en los Tribunales».