La Fiscalía da vía libre a los insultos racistas a Vinicius

Alguien tendrá que explicar los vaivenes de la Fiscalía a la hora de determinar qué es un delito de odio, porque si llamarle «mono» al jugador del Real Madrid Vinicius Jr no es lo suficientemente grave como para constituir un delito de esta naturaleza, el Ministerio Público tendrá que explicar por qué si lo es golpear un monigote con la cara del presidente del Gobierno, por ejemplo. La Fiscalía ha pedido archivar la causa abierta a dos aficionados del Barça en un clásico de octubre de 2023 en el estadio de Montjuic, al descartar que sean lo bastante graves para constituir un delito de odio. Y lo justifica con el argumento de que no se han podido aclarar cuáles fueron las expresiones proferidas por los investigados.

Eso sí, riza el rizo al asegurar que aunque fueran ofensivas, no constituyen delito de incitación al odio puesto que no provocaron «efecto llamada» entre el público ni la suspensión del partido. O sea, que si le hubieran llamado «mono», como el insulto no fue repicado por parte del estadio ni provocó la suspensión del encuentro, no hay delito de odio.

Parece que para el Ministerio Público el delito de odio se mide al peso: si insultan unos pocos no hay condena, si el insulto se extiende se convierte en delictivo. No hay quien lo entienda. En su declaración como perjudicado, el futbolista afirmó que se había sentido ofendido porque le habían gritado «mono» y «tonto mono», pero la fiscal argumenta que «ni siquiera hay certeza» de qué expresiones se profirieron contra el futbolista: «puto mono» según un informe de lectura labiofacial aportado por La Liga, «mono tonto» según Vinicius y «mucho morro» según el investigado. Con decisiones así, la Fiscalía siembra el terreno para que la próxima vez que alguien sea denunciado por llamarle «mono» a Vinicius o cualquier otro jugador el acusado se defienda con el argumento de que no le llamo «mono» sino «morro» y que, en todo caso, si le llamó «mono» no cometió delito porque no se suspendió el encuentro. Delirante.