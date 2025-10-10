Dimisión del presidente por ir contra la democracia europea

Lo de todas las semanas no puede nombrarse, ya que es un ejemplo de degradación plena y de ataque absoluto a la democracia. Es muy osado, por calificarlo suave que el presidente del Gobierno hable esta semana en Vitoria en la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto, para debatir sobre transparencia y democracia, de «la valentía, con ideas y propuestas y con decisión», con la que su ejecutivo impulsa medidas para combatir la corrupción, alabando la «transparencia» de su Gobierno y «su tolerancia cero» frente a quienes «la tapan y silencian» con motivo de la puesta en marcha de un nuevo portal de transparencia y habla de «dar la batalla ante quienes desprecian profundamente la democracia, los derechos y las libertades». Habla de «responder a la corrupción con valentía, con ideas y propuestas, con decisión y no taparla y silenciarla como desgraciadamente hacen algunos», y que todo ello hay que hacerlo para combatir la desafección de los ciudadanos ante las instituciones.

No solo es muy osado, sino que es de una perversa indelicadeza con su propio partido al que ha destruido, con sus votantes a los que nuevamente ha engañado y al conjunto de españoles a los que ofende de manera espuria y deliberadamente de manera muy obscena e impúdica.

Que quien es el adalid y el máximo exponente de todo lo que denuncia sea él, y solo él, y que de todo lo que pide para contrarrestar la sofocante corrupción, se atreva a ser él, significa ni más ni menos que esta persona está muy mal de la cabeza o que la maldad en él no tiene límites, o las dos cosas a la vez.

Que quien ha instigado primero y alabado después ataques liderados por terroristas en la vuelta ciclista a España, con la excusa palestina, ha permitido la promoción de una flotilla con dos terroristas condenados embarcados y sabedor de que quienes están detrás de dicha organización también son terroristas, y que llegaran hasta aguas de Israel y encima tener la desvergüenza de mandar a la Armada Española para su protección y tras el descubrimiento del engaño repatriar a todos esos componentes de la flotilla, incluidos los terroristas, con dinero de todos los españoles…. que quien ha instigado y permitido todo ello sea el presidente del Gobierno…. es de una incalificable actuación criminal y una alta traición a España.

Que además de ello se diga que España ha sido decisiva en el anuncio de paz, previo constante ataque a Israel e injurias permanentes a esa nación, además de hirientes decisiones justo esta semana coincidiendo expresamente con el segundo aniversario del ataque más trágico terrorista sufrido por Israel, no tiene nombre ni calificativo posible.

Desde aquí pedimos a Israel perdón como español de a pie, nuestro permanente pesar, y que tenga en cuenta, por favor, que tenemos un Gobierno corrupto, absolutamente desnortado y traidor también a su propia nación y que podamos recuperar pronto la confianza con esa gran nación, y también desde aquí la felicitación más profunda al presidente de Estados Unidos por su liderazgo y a través de él a todas las naciones que están alineadas, con su iniciativa, para la búsqueda de la paz, y pedirle también perdón como español de a pie, pues queremos a Estados Unidos, y que no tenga en cuenta a ser posible, por favor, a un gobierno, en favor de los españoles, pero que está además especialmente abducido por su presidente, y denunciado en la prensa mundial por corrupción y por ataque al rule of law, que repito, traiciona a diario a su propia nación.

Como dije en el Parlamento Europeo hace dos semanas, el presidente del Gobierno, desde la sede de Naciones Unidas y en Nueva York, tuvo un nuevo ataque de desprecio y secuestro del poder judicial, erigiéndose en pontífice máximo de la justicia, exonerando de culpa a su mujer y a su hermano. Eso, como también dije en el Parlamento Europeo públicamente, es una traición de lesa patria del presidente del Gobierno a su propia nación y desde el extranjero. Es enormemente grave, es lo más grave, y que repetidamente encabeza, como días antes, también desde Londres, exculpando así mismo a «su» fiscal general del Estado, y que jamás a un presidente de Gobierno ni siquiera se le hubiera pasado por la cabeza hacer. Como pedí también en dicho Parlamento, han de intervenir los presidentes de las instituciones europeas para pedir urgentemente convocatoria de elecciones seguras y limpias y dimisión del presidente del Gobierno, que ha secuestrado los contrapoderes del Estado, y está atentando gravemente contra la seguridad de la democracia de toda Europa.