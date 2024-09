La desfachatez de Armengol: llamar monaguillo a Prohens

Francina Armengol no suelta, ni borracha -con perdón-, su condición de secretaria general del PSIB-PSOE con vistas -eso piensa- a ser reelegida presidenta del Govern en las elecciones de 2027. Es tan prepotente, que sueña despierta con llegar a serlo porque se tiene a sí misma en alta estima a pesar de los ocho últimos años de Pacte de Progrés, en los que nada se hizo, salvo inyectar ideología por un tubo sin resultados en su gestión entre 2015 y 2023, salvo alardear de que ella fue pionera en la puesta en práctica de un gobierno Frankenstein, llegando al punto de ir a recomendar a Pedro Sánchez que la imitase –está en las hemerotecas-, cosa que sí hizo con los resultados conocidos: levantar muros, guerracivilismo y un sectarismo sin precedentes, apoyándose en antisistemas, filoterroristas y separatistas.

Si no ando mal informado, días atrás Armengol vino a Palma para presidir el consejo político del PSIB-PSOE con intención de ir calentando su sillón como candidata a presidir el Govern el año 2027. Está tan segura, ella, de conseguirlo, que arengó a sus fieles corderos con eso de «Marga Prohens, no seas el monaguillo de Feijóo». Ya vale. A qué responde la desfachatez de llamar monaguillo a Prohens, cuando ella, Armengol, es un monaguillo incondicional de Pedro Sánchez (está en las hemerotecas), poniendo a los pies de los caballos la independencia y prestigio del poder legislativo.

Desfachatez, queridos votantes progres, refiere desvergüenza y descaro. La RAE. Si no fuera porque las bases socialistas son ganado lanar, me podría imaginar a más de un progre echándose las manos a la cabeza, escuchando a su líder llamar monaguillo a la presidenta Marga Prohens. Ella, Francina Armengol, que tan presurosa ejerce de monaguillo total a las órdenes de su puto amo –Oscar Puente dixit-, hundiendo la honorabilidad del Congreso de los Diputados y cada día más. «Armengol, no seas el monaguillo de Sánchez». Lo digo yo, y seguro también, miles de votantes de Baleares y entre ellos incluidos algunos votantes honrados de izquierdas. ¡Hablamos de la tercera autoridad del Estado! Claro que Armengol es incapaz de ser consciente de la honorabilidad del papel que le ha sido encomendado, en una democracia consolidada. No la española, gustosamente bolivariana.

Armengol se está valiendo de su condición de tercera autoridad del Estado para medrar, ignorando la honorable neutralidad que requiere su cargo. Y en tales circunstancias, es un papagayo más repitiendo las consignas que va dictando a diario la dirección socialista de Ferraz. Esta vez tocaba, además de llamar monaguillo a Marga Prohens, referirse a fracturar la paz social y en estos términos: «En un año han roto la paz social, con manifestaciones muy mayoritarias en contra de la gestión del Govern del PP». El truco era ocultar que, en estas manifestaciones, solamente participaban altos cargos del PSIB-PSOE y organizaciones afines a la izquierda sectaria.

Esta gentuza confunde violentar la paz social con la expectativa de llegar a perder los privilegios de múltiples chiringuitos, ideológicos, montados para perpetuarse como garantes de una sociedad civil sometida a la ideología de la religión woke, de la inmersión lingüística negando el bilingüismo que se consagra en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en el derecho a la propiedad privada (los okupas, ante todo) y una inmigración ilegal que está causando estragos en la convivencia, sí, en la convivencia. Esta gentuza en los tiempos del Pacte asume la más absoluta mudez, vendiéndola como la demostración de que la izquierda en el poder garantiza las paz social. Nada de ello es cierto. Todo es un montaje para defender sus espurios intereses.

Espurio, mis queridos progres, refiere «falso, bastardo, ilegítimo». Una vez más la RAE. También Armengol arremetió contra Marga Prohens, diciendo que su política de vivienda era construir chalets de lujo, lo que es mentira, pero suficiente metralla para ocultar que su puto amo le está poniendo las trabas necesarias para arruinar sus propuestas, mientras Armengol entre los años 2015 y 2023 no hizo prácticamente nada de nada. Son unos bastardos.

Bastardo, queridos progres, refiere que degenera de su origen o naturaleza. ¡Uy, con la RAE! Aun así, mantienen una inmensa red clientelar de gentes con ausencia de valores y decidida a seguir en sus trece tal para cual.

La última. En un alarde de asquerosa manipulación, Francina Armengol se puso en plan solemne ante el silencio de los corderos socialistas afirmando que «el adversario (probablemente PP y Vox tan arremolinados) es grande y lucha desde las fake news, la agresividad, destrozando personalmente al adversario para conseguir el poder». Es indignante que usen su estrategia, para confundir a la opinión pública y hundir la alternativa política. Es la encarnación misma del muro que pretenden los socialistas para evitar que en el futuro pueda tener lugar la alternancia y ellos instalados en el poder, por siempre jamás. Menos mal que estamos en Baleares, donde el 28M del año pasado el electorado envió al ostracismo a toda esta inepta tropa.

Mis queridos votantes de centroderecha ahora más que nunca deberéis ser conscientes de que el imperativo de esta gente es volver al poder, porque su objetivo es jodernos sí o sí. No somos monaguillos de nadie, incluso la paz social, en absoluto, depende de la izquierda y las fake news es un bulo demoníaco y ceremonial cocinado desde Ferraz. Francina Armengol ya es el pasado y hay que demostrárselo, sin fisuras, el año 2027. Son un fraude.