Un apagón que ya dura 12 días

A estas alturas está más claro el agua que el apagón que llevó a España a negro no fue obra de un sabotaje, sino que el problema estuvo en la incapacidad de Red Eléctrica para gestionar el incremento en el sistema de las energías renovables. No es una opinión de OKDIARIO, sino de la inmensa mayoría de los expertos, entre los que no se encuentra, por supuesto, Beatriz Corredor, que con un sueldo de más de medio millón de euros al año es la responsable del operador eléctrico español.

Sin embargo, cómo será la cosa que la propia Beatriz Corredor, en la presentación del informe del Sistema Eléctrico 2024, elaborado por la compañía, afirmó que «cuanta más renovable incorporamos, más difícil es» su gestión, si bien elogió con insistencia los esfuerzos para incorporar este tipo de energía. Según Corredor, «la potencia renovable es cada vez más complicada de integrar, más dispersa». Y tanto, Corredor. Y tanto. Las declaraciones de la responsable de Red Eléctrica se produjeron justo un mes antes del apagón.

Lo dicho por Corredor enlaza con otro informe del operador eléctrico en el que se admitía que «la alta penetración de generación renovable sin las capacidades técnicas necesarias para un adecuado comportamiento ante perturbaciones (generadores pequeños o generadores en régimen de autoconsumo) puede generar desconexiones de generación que podrían llegar a ser severas llegando a producir una falta de balance de generación-demanda, lo que afectaría significativamente al suministro eléctrico». De modo que los primeros que eran conscientes de los riesgos que se corrían era Red Eléctrica y su presidenta, la misma que ahora se pone de canto y dice que la respuesta al apagón dada por su empresa ha sido un prodigio de eficacia.

Las causas de lo ocurrido están claras, pero la estrategia del Gobierno es demorar la investigación hasta que los efectos del apagón se diluyan en términos de opinión pública. Y mientras tanto, seguir atizando la teoría del sabotaje. El apagón informativo ya dura 12 días.