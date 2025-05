Red Eléctrica subió al sueldo de Corredor a 546.000 € por sus «conocimientos» ante «momentos históricos»

Red Eléctrica justifica el sueldo de 546.000 euros anuales de su presidenta, Beatriz Corredor, por sus «conocimientos», «experiencia» y «criticidad en momentos históricos».

Así se recoge en el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la compañía, en el que se fijan los criterios para la asignación de salarios, al que ha tenido acceso OKDIARIO. El Consejo de Administración de Redeia -matriz de Red Eléctrica- aprobó en su reunión del pasado 25 de febrero «mantener sin variaciones la estructura, elementos y cuantías de la política de remuneraciones de los consejeros», aplicada el año anterior. Esto representa un salario de 546.000 euros para Corredor. La presidenta de Red Eléctrica, ahora en el punto de mira por el masivo apagón del pasado lunes, cobró en 2024 16.000 euros en dietas por su asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Para asignar el salario de Corredor, Red Eléctrica evaluó los sueldos correspondientes al cargo de presidente no ejecutivo en las empresas del Ibex 35. Tras ese análisis, la compañía estatal concluyó que «la dispersión de las cuantías observadas en el mercado es muy elevada», si bien fijó como criterios a tener en cuenta «para la determinación de la remuneración» de su presidenta cuestiones como «el grado de dedicación, la experiencia, el conocimiento, la criticidad en momentos históricos, la importancia del cargo desde una perspectiva institucional y la relevancia de las funciones institucionales y corporativas que tiene atribuidas en Redeia».

En plena crisis energética, todas las miradas se han dirigido a la principal responsable de garantizar el transporte y la continuidad del suministro eléctrico, que fue nombrada a dedo por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020.

Beatriz Corredor preside el mayor organismo encargado de asegurar la electricidad, pese a que su carrera ha estado vinculada al sector inmobiliario y de vivienda, y en ningún caso a tareas de ingeniería o energía.

Se ha embolsado 2,8 millones

La presidenta de Redeia no tiene ninguna formación académica relacionada con el sector energético, según el currículum que ella misma expone en la página web de la compañía. Su experiencia profesional tampoco incluye puestos técnicos en energía o infraestructuras críticas. Todos sus trabajos conocidos están vinculados a la política o al sector inmobiliario: fue ministra de Vivienda entre 2007 y 2008 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y más tarde ocupó diversos cargos de confianza en el aparato socialista.

Su nombramiento resultó en su día ya muy polémico, al no estar vinculada al sector energético y dada su procedencia del entorno socialista. Pese a ello, Corredor se ha embolsado ya 2,8 millones de euros en los poco más de cinco años que lleva en el cargo, desde febrero de 2020.

En concreto, ese año percibió 464.000 euros; 546.000 euros tanto en 2021 como en 2022, 2023 y 2024 y 182.000 euros que ha generado entre enero y abril del presente año, mes en que tuvo lugar el histórico apagón.

1.500 euros por reunión

Además de su abultado sueldo base, Corredor y los miembros del Consejo de Administración de la compañía cobran por la asistencia a cada reunión de este órgano aunque no hayan acudido, pues pueden delegar su voto en otro consejero. Según indica el protocolo de Red Eléctrica, los consejeros reciben «1.500 euros por la asistencia personal de cada consejero a cada una de las once sesiones ordinarias previstas [al año], pudiendo delegarse la representación sin pérdida del derecho a la percepción de la remuneración por asistencia, por causa debidamente justificada y como máximo dos veces al año».

Se da la circunstancia de que el Consejo de Administración de Redeia aprobó el informe en el que se avisaba del riesgo de un apagón a causa de la penetración de las energías renovables en su reunión del 25 de febrero de 2025. El mismo día en que validó los sueldos de sus directivos, entre otros, el de su presidenta.

El informe en cuestión revelaba que Red Eléctrica era conocedora de los riesgos de una posible «desconexión» a causa de la «penetración de renovables».

«El cierre de centrales de generación convencional como las de carbón, ciclo combinado y nuclear (consecuencia de requisitos regulatorios), implica una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia», alertó la compañía estatal. En consecuencia, «esto podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar el suministro y la reputación de la empresa. Esta incidencia supone un riesgo, con un horizonte temporal a corto y medio plazo».

La presidenta de Red Eléctrica, que tardó 48 horas en aparecer públicamente tras la crisis del apagón, ha descartado dimitir de su cargo, al tiempo que ha afirmado que «a día de hoy no volverá a ocurrir» un apagón, porque han «aprendido».

«En esta casa se ha trabajado bien y dimitir sería como reconocer que no se ha actuado correctamente y no es así», manifestó Corredor en una entrevista en la Cadena Ser, la semana pasada, haciendo hincapié en que tienen todas las medidas de seguridad dispuestas para que esta situación no se vuelva a repetir, por lo que los ciudadanos «deben estar tranquilos».