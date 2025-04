La presidenta de Red Eléctrica rompe su silencio 48 horas después del apagón: «No voy a dimitir»

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, ha roto su silencio este miércoles, casi 48 horas después del apagón masivo que afectó a España y Portugal, y descarta su dimisión tras lo sucedido. «Sería decir que los servicios no han funcionado correctamente y no ha sido así», afirma la ex ministra de Vivienda, que no había comparecido públicamente hasta la fecha.

«Mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo he decidido asumir. Si tuviera conciencia de que he hecho algo mal, la primera que lo plantearía sería yo», ha asegurado Corredor, preguntada por la posibilidad de dimitir después de un apagón masivo que provocó un caos histórico en la península ibérica. «Sería decir que los servicios no han funcionado correctamente y no ha sido así. Por lo tanto, la respuesta es no», se ratifica la presidenta de Redeia, designada por Pedro Sánchez y cuenta con un salario anual de 546.000 euros.

La explicación desde Red Eléctrica, que hasta la fecha había asumido como emisor el director de operaciones, Eduardo Prieto, tiene ahora como portavoz a Beatriz Corredor, quien ha roto su silencio después de dos días y lo ha hecho no en una comparecencia abierta a los medios de comunicación, sino en una entrevista en la Cadena Ser. En ella, Corredor explica que «en cinco segundos se produjo una desconexión masiva» y que están «investigando» y han «pedido a todos los operadores del sistema para que todos demos la información de que dispongamos».

«Sabemos la causa, la tenemos más o menos localizada, lo que pasa es que son millones de datos», ha deslizado Corredor, si bien añade que dichos motivos que provocaron el cortocircuito eléctrico «no los podemos conocer hasta que no se analicen los datos de los generadores».

La asunción de responsabilidades no se produce por parte de Beatriz Corredor, que vuelve a repetir aquello que dijo en 2021 y que ahora le persigue tras el apagón. «Tenemos el mejor sistema eléctrico y el más resiliente», ha querido destacar en su declaración, en la que también afirma que «el sistema español ha respondido perfectamente, por eso se ha podido reponer tan rápido».

Corredor presume de «transparencia»

«Hemos operado el sistema en condiciones de alta penetración de renovables de manera habitual en los últimos años», ha dicho Corredor, que niega que las renovables fueran la causa del apagón del lunes. «Relacionar el incidente del lunes con una penetración de renovables no es correcto», añade la presidenta de REE.

El sistema eléctrico español ha quedado en evidencia por lo sucedido y por las manifestaciones de Beatriz Corredor y del Gobierno de Pedro Sánchez negando el riesgo de apagón. La dirigente de Red Eléctrica ha querido resaltar que «el sistema español funciona con las medidas más estrictas de toda Europa», mandando un mensaje de calma a la población.

«Los acontecimientos excepcionales fuera de los rangos de seguridad tenemos la obligación de ver qué ha pasado y tomar las medidas de salvaguardia», ha añadido Beatriz Corredor, que ha querido poner en valor a sus empleados tildando de «proeza» la reacción ante la situación. «No se había experimentado nunca. Todos los escenarios que pueden ocurrirle a la red eléctrica están previstos», ha completado, destacando también que «hay total transparencia» y que le parece «razonable» que el Gobierno haga una investigación sobre lo ocurrido.