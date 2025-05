Corredor dio el OK al informe que alertaba de un apagón el mismo día que aprobó su sueldo de 546.000 €

El Consejo de Administración de Redeia, matriz de Red Eléctrica, aprobó el informe en el que se avisaba del riesgo de un apagón a causa de las energías renovables en su reunión del 25 de febrero de 2025. Ese mismo día, el Consejo validó los sueldos de sus directivos, entre otros, el de su presidenta Beatriz Corredor, de 546.000 euros.

El informe en cuestión revela que Red Eléctrica era conocedora de los riesgos de una posible «desconexión» a causa de la «penetración de renovables». El documento fue remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un día después de aquella reunión.

«El cierre de centrales de generación convencional como las de carbón, ciclo combinado y nuclear (consecuencia de requisitos regulatorios), implica una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia», alertó la compañía estatal en el informe, remitido a sus inversores. En consecuencia, «esto podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar el suministro y la reputación de la empresa. Esta incidencia supone un riesgo, con un horizonte temporal a corto y medio plazo».

Según este documento, Red Eléctrica habría puesto en marcha determinadas actuaciones para «hacer frente a este riesgo», como el «fortalecimiento de las interconexiones internacionales, la puesta en servicio de sistemas de almacenamiento, el desarrollo tecnológico de los convertidores de electrónica de potencia y otras tecnologías que permitan que las necesidades del sistema de inercia y su fortaleza puedan ser provistas por la propia generación renovable o el impulso de mecanismos de flexibilidad y de redes inteligentes».

Pese a validar el contenido de este informe, Beatriz Corredor ha renegado públicamente de él. El mismo febrero, la presidenta socialista de Red Eléctrica negaba la posibilidad de un apagón por el cierre de las centrales nucleares. «Los estudios de Red Eléctrica certifican la seguridad del suministro eléctrico en el corto, medio y largo plazo con la estructura de generación que define el PNIEC, que establece las medidas adecuadas para garantizar que la cobertura de la demanda se encuentra asegurada», escribía Corredor en sus redes sociales, insistiendo: «Por tanto: no existe ningún riesgo de cobertura de suministro en el horizonte previsto por el PNIEC». También Red Eléctrica descartó ese escenario, el 9 de abril, en un tuit en el que aseguraba la seguridad del suministro. Apenas unos días después, acontecía el gran apagón.

El sueldo de Beatriz Corredor

Se da la circunstancia de que, en esa misma reunión del 25 de febrero, el Consejo de Administración de Redeia aprobó «mantener sin variaciones la estructura, elementos y cuantía de la política de remuneraciones aplicada en 2024». Corredor recibe un salario de 546.000 euros anuales. De ellos, 16.000 euros en dietas por su asistencia a las reuniones del Consejo.

La presidenta de Red Eléctrica ha descartado este miércoles dimitir de su cargo, al tiempo que ha afirmado que «a día de hoy no volverá a ocurrir» un apagón, porque han «aprendido».

«En esta casa se ha trabajado bien y dimitir sería como reconocer que no se ha actuado correctamente y no es así», ha manifestado Corredor, haciendo hincapié en que tienen todas las medidas de seguridad dispuestas para que esta situación no se vuelva a repetir, por lo que los ciudadanos «deben estar tranquilos».

Descartada la posibilidad de que las renovables fuesen la causa del apagón, Corredor ha reconocido que en Red Eléctrica tienen el origen de lo ocurrido «más o menos localizado», pero que todavía es necesario analizar «millones de datos».

Por el momento, ni Red Eléctrica ni tampoco el Gobierno han ofrecido una explicación sobre las causas del histórico apagón.