¿Trabajas desde casa? Consigue este monitor de 27 pulgadas rebajado a 98 € (antes 229 €)

¿Buscando una nueva pantalla para tu setup? No importa si se trata de un home office para teletrabajar, o de un espacio gamer para jugar, porque el Monitor KTC 2K 27″ te va a encantar. Es una pantalla de 27 pulgadas a resolución 2K, con puertos HDMI 2.0 y DisplayPort, que vale para todo tipo de usos y que, además, está rebajada a menos de 99 € frente a los casi 230 € que suele costar habitualmente en AliExpress.

Sus características la hacen idónea para la oficina, para el trabajo y para el ocio. Reproduce cualquier contenido con más color y resolución gracias a su tecnología, pero también te da la precisión y amplitud que necesitas en tu espacio de trabajo. Es una de las mejores pantallas que puedes encontrar ahora mismo.

Por qué lo recomendamos

La resolución 2K tiene el equilibrio perfecto para trabajar y para jugar sin problemas de rendimiento.

Su compatibilidad con soporte VESA te permite usarlo en todo tipo de soportes y brazos articulados.

Usa una tecnología de luz azul y antiparpadeos que protege mucho la vista.

Es muy fino y elegante, y además trae puertos de sobra para conectarlo con distintos cables.

Monitor KTC 2K 27″

¿Por qué elegir entre una pantalla para jugar o una para trabajar? Lo mejor del Monitor KTC 2K 27″ es que funciona igual de bien en ambos casos. Tiene una resolución 2K y un refresco de 100 Hz que dan nitidez y suavidad a la imagen, algo perfecto para trabajar en cualquier sector, sobre todo en diseño, pero también para quienes son exigentes con los videojuegos y quieren más resolución y fluidez. Está varios pasos por encima de cualquier pantalla HD, y por mucho menos dinero.

Además, como es compatible con el sistema VESA, puedes colocarlo en toda clase de soportes de pared o articulados. De hecho, se puede ajustar en inclinación con su soporte integrado para mayor comodidad, y tiene sistemas de baja luz azul y antiparpadeo para proteger tus ojos. Si eres una persona que pasa muchas horas frente a la pantalla, es perfecto.

Esto opinan quienes lo tienen

Lo cierto es que la mayoría de reseñas de este monitor expresan sorpresa, porque nadie espera una pantalla a 2K de buena calidad costando tan poco dinero, pero es el caso. Puedes leer algunas valoraciones de usuarios a continuación:

«Monitor de buena calidad. Mínimo sangrado y brillo IPS. Calidad de imagen fantástica y también ideal para gaming.»

«Pantalla excelente, de gran tamaño, llegó en perfectas condiciones, no daña los ojos, entrega muy rápida. ¡Una pantalla 2K por este precio es realmente notable!»

«Este es el segundo monitor que compro de KTC: imagen nítida y clara, simplemente increíble.»

Comprar en AliExpress por ( 229,72 € ) 98,83 €

Ahora mismo, tiene un descuento del 57%, con un plazo de entrega máximo de 8 días desde que realices la compra, aunque siempre llega antes. ¡Aprovecha esta oportunidad!

