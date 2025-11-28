Ofertón del Black Friday de Worten: este frigorífico Combi de LG ¡está rebajado 550 €!

Si ha llegado el momento de cambiar de frigorífico, no tienes por qué asustarte por los precios. Puedes comprar un frigorífico combi de calidad, muy eficiente y a buen precio. ¿Cómo? Con esta oferta en el Frigorífico Combi LG No Frost. Un modelo de más de 400 litros de capacidad, clase A de eficiencia, compresor ultrasilencioso, 10 años de garantía y, lo mejor de todo, con un descuentazo de 550 €.

Una de las ofertas del Black Friday de Worten, con el mejor precio que puedas encontrar para este electrodoméstico. Si necesitas renovarlo, esta es tu oportunidad. No vas a encontrar otro mejor a ese precio.

Por qué la recomendamos

Ahorra mucha energía al ser de clase energética A y hace muy poco ruido.

Mantiene la temperatura perfectamente estable con variaciones de solo medio grado.

No genera escarcha ni hielo con el sistema Total No Frost.

Tiene una capacidad total de 387 litros.

Comprar en Worten por ( 1499 € ) 949 €

Frigorífico Combi LG No Frost

Lo cierto es que hay muchos factores por los que el Frigorífico Combi LG No Frost se desmarca de la inmensa mayoría de su rango de precio. Se puede empezar por su eficiencia energética o su compresor silencioso, seguir con su capacidad para mantener una temperatura totalmente estable tanto en su parte de frío como en la de congelación, o incluso sus cajones especiales para frescos o el Big Zone para alimentos que sean más grandes. Cubre todas las necesidades que puedan surgir al usar un electrodoméstico de este tipo, y además se adapta muy bien a cada espacio tanto por su acabado metalizado como sus puertas con bisagra abatible, que se abren perfectamente aunque esté pegado a la pared.

Un frigorífico pensado para familias de cualquier tamaño, cocinas pequeñas o grandes y, sobre todo, hogares en los que se busca ahorrar al máximo en electricidad.

Esto opinan quienes lo tienen

Los usuarios de este frigorífico alaban sobre todo su moderno diseño, su capacidad y el poco ruido que hace. Puedes leer algunas de sus reseñas a continuación:

«Tiene un diseño moderno que queda genial en la cocina y una gran capacidad, perfecta para una familia.»

«El frigorífico enfría perfecta y uniformemente. La versatilidad de las baldas es un plus. El cajón de abajo se abre estupendamente a pesar de tener la puerta de la nevera encajada a la pared, y los del congelador igual.»

«Frigorífico de alta calidad y con buenas terminaciones. El ruido que genera el compresor es casi imperceptible. Sin dudarlo recomendaría su compra.»

Worten ha hundido su precio con un descuento de más de 500 € y, además, garantíza su envío en un máximo de 2 días laborables. Si vives en Madrid, lo puedes recibir el mismo día del pedido gracias a su servicio de Entrega Express.

