La bicicleta eléctrica perfectas para cualquier ciudad sin importar el desnivel ¡está rebajada casi 700 €!

Se habla mucho de los patinetes eléctricos, pero la realidad es que hay más vehículos eléctricos que han modernizado lo tradicional, como las bicis eléctricas. Son una alternativa más robusta, más segura y con más autonomía, pero también más cara. Afortunadamente, hay opciones como la Bicicleta eléctrica RCB RK6, que tiene ahora mismo un descuentazo de casi 700 € en AliExpress y logra combinar portabilidad, ligereza y potencia en el pedaleo.

Este modelo en concreto tiene un motor de 250 W que da potencia sin hacer apenas ruido. Esto, combinado con una batería que da hasta 80 km de autonomía, la convierte en una de las mejores bicicletas eléctricas del mercado. Puede con cualquier desplazamiento diario, por lo que es perfecta para ir y volver del trabajo, o incluso para hacer las compras del día a día.

Por qué te la recomendamos

La batería garantiza una autonomía de entre 50 y 80 km por cada carga. ¡Y es extraíble!

Tiene varios modos de conducción según tus necesidades: eléctrico puro, asistencia al pedaleo y clásico.

Es muy compacta y se puede plegar, lo que hace que sea mucho más fácil de guardar.

Sus ruedas de 20 pulgadas dan mucha más estabilidad y tracción que otros modelos parecidos.

Comprar en AliExpress por ( 1414,94 € ) 719,08 €

Bicicleta eléctrica RCB RK6

No se queda corta ni en autonomía, ni en potencia. La Bicicleta eléctrica RCB RK6 logra darte la fuerza necesaria para subir cualquier pendiente en ciudad, o en el campo, y además la puedes plegar y llevarla sin problemas en el coche o en la mano. Además, como tiene ruedas de 20 x 3 pulgadas, garantiza estabilidad incluso sobre superficies mojadas, soportando hasta 120 kg de carga sin ningún problema.

Los modos que trae son también una ventaja, ya que puedes usarla como una bicicleta normal o dejarla que vaya sola si lo prefieres. Esos días que vuelvas sin apenas energía del trabajo, solo tendrás que darle a un botón para que te ayude a pedalear, o para que lo haga todo por ti. Es comodísima.

¿Qué opinan sus compradores?

Hemos recopilado varias reseñas de compradores de esta bicicleta eléctrica en AliExpress. La satisfacción es mayoritaria, sobre todo porque viene casi lista para usar y es muy potente incluso en pendientes. Mira:

«Sinceramente, estoy gratamente sorprendido. Ligera, maniobrable, potente y con buena autonomía.»

«Espectacular. Ya es la segunda que compramos y todo perfecto. Muy robusta y cambio Shimano. Recomendable al 100×100»

«Después de haberla probado me deja buenas sensaciones. Se desenvuelve bien en modo ayuda con sus 3 niveles y 7 cambios de piñón.»

Descuento de casi 700 €, altamente valorada por los compradores y una entrega rápida de menos de una semana. Si te interesaba una e-bike, este es el momento de dar el paso.

