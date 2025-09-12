Este portátil se convierte en tablet, es ideal para profesionales y estudiantes y está rebajado ¡casi un 80%!

Las tablets tienen una portabilidad difícil de igualar, y los ordenadores portátiles dan una potencia difícil de igualar para sus dimensiones. ¿Por qué no unir lo mejor de ambos mundos? Eso es lo que ofrece el Portátil 2 en 1 Funyet FunBook, un modelo con pantalla táctil desacoplable que es perfecto si buscas movilidad sin sacrificar potencia, ni dinero, ¡porque tiene un descuentazo de 1250 €!

Aunque su rebaja del 78% es de lo más llamativo, lo que más atrae de este equipo es su hardware. Diseñado para darte conectividad total en cualquier parte, sea usando su tecnología WiFi 6 o todos los puertos que trae, este equipo es tan ligero que sorprende por su potencia. Puede con herramientas de edición de vídeo sin problema, y pesando menos de 1 kg con una batería que da para horas y horas.

Por qué los recomendamos

Su pantalla de 14 pulgadas es táctil y se puede desacoplar del teclado, convirtiéndose en tablet.

Tiene Windows 11, por lo que puedes usar cualquier programa habitual en él sinproblema

Pesa menos de 1 kg y tiene un grosor de solo 1 cm: es tan fino como ligero, ideal para llevártelo por ahí.

No se queda corto ni en potencia ni en memoria, gracias a su procesdor Intel y sus 512 GB de disco duro SSD.

Portátil 2 en 1 Funyet FunBook

Ni es solo un portátil, ni es solo una tablet, el Portátil 2 en 1 Funyet FunBook es un todo en uno perfecto para profesionales que se mueven por el mundo o para estudiantes que necesitan algo ligero y fácil de llevar. Sirve para todo: tanto para navegar como para ofimática o incluso para edición de vídeo, y tiene una autonomía que lo hace ideal para estar fuera de casa, con más de 7 horas de duración de batería. Además, al traer Windows 11 instalado, no tienes que preocuparte por instalaciones iniciales.

Su pantalla de 14 pulgadas es ideal para leer o incluso editar o ver cualquier tipo de contenido, además lo hace idóneo para guardar en la mochila. A su vez, al ser táctil, es perfeco para labores de diseño. Y todo esto, con un disco duro rapidísimo y de gran capacidad que reduce los tiempos de carga y te da espacio de sobra para guardar lo que quieras.

Esto opinan quienes lo tienen

La versatilidad de este equipo es la baza que más gusta a todos los que lo tienen, ya que se convierte en tablet con un simple gesto, además de su enorme capacidad de memoria y RAM. A continuación tienes algunas reseñas reales de usuarios:

«Excelente equipo, puedo editar imágenes y videos sin problema y jugar con toda fluidez. Llegó en buen tiempo y sin novedad.»

«El software que trae funciona bien y puede manejar los programas del instituto. Tiene suficiente RAM y almacenamiento.»

«Peso muy ligero, se mantiene frío tras varias horas de uso. La pantalla tiene muy buena claridad y la capacidad de procesamiento es rápida.»

Con esta oferta de Amazon ahorrarás tanto dinero como tiempo, ya que la tienda online te lo puede enviar directo a casa en solo 24 horas. ¡Hazte con él!

