La aspiradora sin cable más potente y ligera de Dyson a precio mínimo por el Black Friday: ¡Descuento de más de 200 €!

El Black Friday de Dyson es tu oportunidad perfecta para olvidarte de barrer los suelos de casa, y de pelearte con los pelos de tu mascota. Ahora, tienes la Aspiradora sin cable Dyson V12 Detect Slim Absolute rebajada de 649 € a 449 € (ó 431 € con el cupón NEWBF25) gracias a estas ofertas. Y es una de las mejores compras que puedes hacer, porque no solo tiene potencia y autonomía de sobra, sino que también se convierte en aspirador de mano, tiene cabezal para pelos de mascotas y es ligerísima.

Es perfecto para todo tipo de hogares gracias a su autonomía de una hora, y su cabezal antienredos va de maravilla con el pelo de perros y gatos. Además, con la compra, te llevas un kit de limpieza de mascotas gratis.

Por qué la recomendamos

Tiene una potencia de succión de 150 W sin pérdidas, ideal para alfombras.

Su batería aguanta hasta una hora de funcionamiento sin interrupciones.

Sus cabezales Motorbar y Fluffy Optic, ideales para pelo de mascotas y para iluminar la superficie donde limpias.

Incluye varios cabezales intercambiables y también un kit de limpieza de mascotas valorado en 75 € de regalo.

Comprar en Dyson por ( 649 € ) 449 €

Aspiradora sin cable Dyson V12 Detect Slim Absolute

¿Por qué comprar la Aspiradora sin cable Dyson V12 Detect Slim Absolute? La pregunta se responde con solo ver su ligerísimo diseño, su capacidad para convertirse en aspirador de mano, o su inteligencia. A diferencia de otros modelos, este es capaz de contar las partículas que aspira hasta 15.000 veces por segundo. Así, puede ajustar la potencia en tiempo real para maximizar su autonomía sin perder eficacia al limpiar. Además, viene con cabezales especiales para rincones, lugares difíciles, pelo de mascotas y hasta zonas oscuras. Va perfecta en todas partes, es de lo más manejable y también da muy buenos resultados si la vas a usar en el coche. Y, para rematar, al terminar la vacías con un solo gesto, sin mancharte las manos, y la guardas de pie sin que apenas ocupe espacio.

Es un modelo especialmente recomendable si tienes alfombras en casa, o mascotas. Sobre todo porque, con esta oferta, te llevas de regalo un kit especial de limpieza de mascotas que está valorado en 75 €.

Esto opinan quienes la tienen

Todos los que tienen esta aspiradora están encantados por su poco peso, su potencia y su versatilidad. Echa un vistazo a las reseñas de usuarios que hemos recopilado:

«Me la recomendaron y la compré. Me encanta, no pesa y llega a todas partes.»

«Cumple todo lo que esperaba. Limpio toda la casa con una carga,y es ligera, cosa que agradezco. Perfecta.»

«Estupenda para el día a día,muy ligera y manejable. Cumple con creces lo que yo necesitaba/quería. Gran poder de succión. Contento con la compra.»

Comprar en Dyson por ( 649 € ) 449 €

Además de la rebaja, recuerda que esta oferta del Black Friday de Dyson es aún mejor si usas el cupón NEWBF25, y que también te llevas gratis un kit de limpieza de mascotas valorado en 75 €. ¡A por él!

