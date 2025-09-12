La cartelera del 12 de septiembre llega cargada de variedad: trece estrenos aterrizan en las salas, desde animación japonesa hasta cine documental. Una semana intensa para los cinéfilos, que tendrán difícil escoger entre suspense, comedias, dramas y propuestas internacionales. Todo esto convierte a este fin de semana en uno de los más potentes de la temporada para quienes disfrutan de descubrir novedades en la gran pantalla.

Guardianes de la Noche (Kimetsu no Yaiba): La Fortaleza Infinita. Parte 1

Entre los estrenos llega a los cines la primera parte de la adaptación de los 46 números del manga Demon Slayer. Se centra en la fase final de la guerra contra los demonios: la batalla entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y las Lunas Superiores. La película, dirigida por Haruo Sotozaki y protagonizada por Natsuki Hanae, Akari Kito y Hiro Shimono, destaca por su animación de alta calidad.

El Cautivo

Amenábar presenta este estreno de cine histórico: «El Cautivo». Narra la historia de Miguel de Cervantes, capturado por soldados argelinos. Sabe que le espera una cruel muerte si su familia no paga rápido su rescate, por lo que se refugia en la escritura. Julio Peña, Alessandro Borghi y Miguel Rellán protagonizan este biopic que relata la historia del conocido escritor.

Eddington

«Eddington» combina comedia y suspense. Esta película western muestra cómo una pareja queda atrapada en un pueblo de Nuevo México en plena pandemia, donde sospechan que el lugar esconde algo oscuro. Dirigida por Ari Aster, cuenta con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone.

Solo Javier

«Solo Javier» narra la vida del joven Javier Sartorius Milans del Bosch, un aristócrata madrileño con prometedora carrera en el tenis. Ante un vacío existencial, decide abandonar todo y emprender un viaje en busca del verdadero sentido de su vida. Dirigido por Josep María Anglès y protagonizado por Thomas Farrell.

Sigue mi voz

El género romántico también tiene peso en los estrenos de esta semana. Klara es una joven que lleva 76 días sin salir de casa por problemas de salud y se dedica a escuchar su programa favorito de radio. Después de tanto tiempo, empieza a cuestionarse si siente algo por Kang, el presentador. Dirigida por Inés Pintor y Pablo Santidrián, con Berta Castañé, Jae Woo y Claudia Traisac.

Fritos a balazos

Llega a la gran pantalla «Fritos a balazos», una comedia de acción dirigida por Edward Drake. Kevin James, Christina Ricci y Luis Guzmán protagonizan la historia de un expolicía y padre de familia que trabaja en secreto para la mafia. Al darse cuenta de que ha puesto en peligro su vida y a toda su familia, tendrá solo una noche para salvarlos.

La ley de Jenny Pen

«La ley de Jenny Pen» ganó el premio a Mejor Actor Protagonista en el Festival de Sitges 2025. Relata la historia de Stefan Mortensen, un juez que tras un derrame cerebral ingresa en una residencia de ancianos. Allí se reencuentra con Dave Crealy, un paciente que aterroriza al resto de residentes con su muñeca, Jenny Pen. Dirigida por James Ashcroft y protagonizada por John Lithgow, Geoffrey Rush y Nathaniel Lees.

Super agente Hitpig

Un cazarrecompensas porcino emprende un viaje para perseguir a un elefante que quiere capturar. Poco a poco empieza a descubrir en él sabiduría y juntos se enfrentan a desafíos. Esta comedia animada, dirigida por Cinzia Angelini y David Feiss, pretende captar la atención de los más pequeños.

Boris Skossyreff, El estafador que fue rey

Jorge Cebrián presenta un documental sobre Boris Skossyreff, cuya biografía destaca por su paso por cárceles europeas y sus innumerables anécdotas.

Kit de santidad

«Kit de santidad», dirigida por Pablo Casso, cuenta la vida de un joven que basa su vida en la fe. Lo hace a través del itinerario de Carlo Acutis, que consta de una serie de consejos para llegar a ser buena persona.

Temps Mort

También llega el documental de Fèlix Colomer Vallès: «Temps Mort», que plasma los misterios de la repentina ausencia del exjugador de baloncesto Charles Thomas.

Capitán Diente de Sable y la Condesa de Grel

Los directores Are Austnes, Yaprak Morali y Rasmus A. Sivertsen presentan una producción de aventuras. Las amigas Raven y Pinky trabajan para el rey de los siete mares, el Capitán Sabertooth. Sufren un ataque por parte de la Condesa de Grel, que roba en el barco y secuestra a Pinky. Ahora la joven y el capitán deberán detener sus planes y rescatar a su amiga. Kyrre Haugen Sydness, Håvard Bakke y Lisa Stokke dan vida a los personajes.

Caja de resistencia

Alejando Alvarado y Concha Vaquero presentan un documental en homenaje al cineasta andaluz Fernando Ruis Vergara. Tras su muerte dejó bocetos de películas nunca realizadas y vio como sus proyectos se quedaron en el olvido.

Un fin de semana para todos los gustos

La cartelera del 12 de septiembre ofrece un abanico amplio de estrenos: desde la animación épica de Guardianes de la Noche hasta documentales íntimos y arriesgados, pasando por thrillers, comedias y biopics. Una semana que demuestra la riqueza y diversidad del cine actual y convierte la elección en un reto para los amantes de la gran pantalla.

