Atelier Couture 2025: diez años de moda artesanal y creatividad en Madrid

Los días 28 y 29 de octubre, Madrid volverá a convertirse en el epicentro de la moda artesanal española con la celebración de la 14ª edición de Atelier Couture 2025.

Este 2025, Atelier Couture celebra su décimo aniversario, marcando así una fecha impersindible en el calendario de la Moda y Costura contemporánea. Durante dos jornadas, más de treinta diseñadores presentarán sus colecciones en una programación que combina desfiles, exposiciones y experiencias sensoriales en torno a la moda, el arte y la cultura textil.

Una década visibilizando la moda artesanal española

Desde su creación en 2015, Atelier Couture ha defendido un propósito claro: dar voz a los atelieres artesanos españoles, promover el relevo generacional y situar la moda de autor en el lugar que merece. A lo largo de estos diez años, más de 200 diseñadores han mostrado sus creaciones en esta plataforma, que ha logrado tejer una red sólida entre diseñadores, artesanos y amantes de la moda consciente.

Lejos del ritmo vertiginoso del fast fashion, Atelier Couture reivindica la moda hecha a fuego lento, la que nace de la destreza de manos expertas y del conocimiento transmitido de generación en generación. En cada edición, el evento pone en valor la identidad cultural de España y la diversidad de sus tradiciones a través de tejidos, bordados, mantillas, calzado o complementos elaborados de manera artesanal.

Desfiles que combinan tradición y vanguardia

La Sala Goya será el escenario principal de los desfiles, donde se mostrarán colecciones de moda nupcial, ceremonia, invitada e invitado, además de propuestas de sastrería y diseño contemporáneo. El programa incluye una cuidada selección de nombres consolidados y nuevos talentos que representan diferentes regiones del país.

Día 28 de octubre

12:00 h. Antonio Rabadán / Candelas y Felipa / Carmen Alba / Genoveva Hita / Laura Lomas / Raquel López / Señorito Ortega (Legado Artesano de Castilla-La Mancha)

15:00 h. Moda Extremadura

17:00 h. Jose Galvañ (Málaga de Moda)

18:30 h. Félix Ramiro (Málaga de Moda)

20:00 h. Rafael Urquízar (Málaga de Moda)

Día 29 de octubre

12:00 h. Lebrel (Málaga de Moda)

13:30 h. Teressa Ninú (Málaga de Moda)

15:30 h. ASN Madrid

17:00 h. María Diezma

18:30 h. Jordi Dalmau

20:00 h. Formoso

Cada desfile será una invitación a descubrir la fusión entre tradición y modernidad, con piezas creadas en exclusiva para Atelier Couture. El evento busca conectar con un público que aprecia la originalidad y valora la calidad del trabajo artesanal.

Exposiciones y experiencias en torno a la artesanía

Paralelamente, la Sala Teniers acogerá las exposiciones de Franjul, Lahuár, Moda Extremadura y Tradiciones Isabela, abiertas de 12:00 a 20:30 horas durante ambos días. Las muestras destacarán la trazabilidad de los procesos creativos y la riqueza de los oficios artesanos.

Entre las propuestas, se podrán ver colecciones de calzado realizadas a mano, bordados artísticos aplicados a piezas textiles y complementos, y una exhibición sobre el arte de la mantilla española, donde se mostrará su elaboración y restauración como símbolo del patrimonio cultural.

En el Jardín Textil Tintóreo, las personas que asistan van a poder recorrer una colección de plantas «tintóreas» procedentes de distintas partes del mundo que se utilizan para teñir tejidos. Además, se podrá degustar productos artesanos nacionales.

Una mirada al futuro y apoyos institucionales

Atelier Couture cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, a través de las plataformas de Madrid Capital de Moda (MCDM) (@m_c_d_moda) y Todo está en Madrid (@todoestaenmadrid), además de la Confederación Moda España. Su alianza fortalece el vínculo entre la artesanía, moda y patrimonio cultural así como promover el talento local y nacional.

Su labor no se limita a mostrar colecciones: impulsa la formación, fomenta la colaboración entre territorios y proyecta una nueva mirada hacia la moda española, donde el oficio, la creatividad y la sostenibilidad se convierten en protagonistas.

A lo largo de dos días, Madrid será testigo de un encuentro que celebra la belleza de lo hecho a mano y la fuerza de un movimiento que continúa creciendo. Atelier Couture 2025 se presenta no solo como una pasarela, sino como una declaración de intenciones: preservar los oficios, honrar la tradición y seguir creando futuro desde la esencia de la moda.