Regragui manda un mensaje a España tras meterse en semis: «Decían que Marruecos…»

Marruecos está en las semifinales del Mundial «con muchos sacrificios, corazón, alma, buena táctica y mucho amor de la afición», declaró este sábado su seleccionador Walid Regragui, tras dar una nueva sorpresa al vencer 1-0 a Portugal en cuartos de final. El técnico también mandó un mensaje a España tras lo escuchado después del partido contra los de Luis Enrique.

«Es increíble, si me dices al inicio del Mundial, que llegamos a semifinales, ganando a Bélgica, España y Portugal, te diría que es imposible», señaló en español tras el partido.

🗣️ Walid Regragui, entrenador de #MAR, se acuerda también de España tras el triunfo histórico frente a #POR#GolMundial pic.twitter.com/JaqnHtmFoh — Gol Mundial (@Gol) December 10, 2022

Regragui también mandó un mensaje a los españoles que criticaron a la Selección por no vencer a Marruecos:»Han visto que no somos fácil para ganar». Y comparó el estilo marroquí con el del Cholo Simeone: «Estamos tácticamente bien, con corazón grande, no dejamos espacio, corremos y tenemos jugadores técnicos que pueden marcar diferencia, también tenemos suerte».

A Regragui también le preguntaron qué rival prefería para semifinales, si Inglaterra o Francia, que se enfrentan este sábado. «Francia, es mi segundo país, puede estar bien jugar contra ellos», dijo el técnico, nacido y criado en la periferia de París.